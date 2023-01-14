下午茶推薦2023｜港女大愛「三層Tea」！人均2xx邊嘆美點邊睇海景

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】不足兩星期就是農曆新年，終於再度迎來一個長假期，不如趁着新年長假跟家人或閨蜜來個小約會。最近不少高質餐廳及酒店都推出各式各樣的美妝下午茶優惠，今天《01女生》記者嚴選以下最佳下午茶推介給大家，不妨跟閨蜜為精緻的下午茶打卡兼一起度過愜意的下午。



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】（《唐頓莊園》劇照）

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：est x AMMO

趁着新年長假又想接觸大自然，但又不想「曬黑」不妨考慮一下est 跟AMMO聯乘的下午茶。AMMO店內綠茵處處使親臨的人士猶如緊密融合於大自然當中。是次以「循環之美」主題下午茶為了讓客人一邊享受精選美點，一邊感受春日悠閑時光，共有4款鹹點及5款甜點。

*凡惠顧下午茶的客人每人可獲贈est「Serum O.N.E. 煥活精華液護膚套裝」乙份。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：est x AMMO （官方提供）

AMMO

地址︰香港金鐘正義道9 號亞洲協會香港中心低層AMMO

時間：2023年1月1日至2月28日

訂座電話：2537 9888

價格：HK$438*兩位，另收10%服務費



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：belif x 香港維港凱悅尚萃酒店

若果想逃離喧囂，可以到香港維港凱悅尚萃酒店一邊欣賞海港，一邊享受精選的下午茶。一系列合適春天的鹹甜點都是採用天然材料，且每份下午茶包括了一杯香檳、任食雪糕和即點即製的橙酒班㦸、可麗餅雪糕筒、牛角包窩夫，因此比起其他下午茶所提供的食物更為豐富。此外，店內對寵物友善，歡迎主人跟寵物一邊享受陽光和微風，一邊愜意用餐。

* 凡惠顧下午茶的客人每人可獲贈belif的7件套禮品。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：belif x 香港維港凱悅尚萃酒店 （官方提供）

香港維港凱悅尚萃酒店

地址︰香港北角北角邨里一號

時間：2023年1月8日至3月26日

價格：HK$688*兩位



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：FANCL x Ami

FANCL以王牌膠原蛋白美肌飲料「Tense up」為主題，跟法國創意高級餐廳Ami首度聯乘，店內環境高雅，且設有室内及寬敞的戶外花園的用餐區，可以跟閨蜜一起享受午後惬意時光兼享用精緻美點。是次品牌以提升肌膚彈性的特點及成分為靈感推出「Tense up 美肌下午茶」，共有7款鹹點及5款甜點。

* 凡惠顧下午茶的客人每人可獲贈Tense up三肽美肌膠原蛋白乙枝。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：FANCL x Ami （官方提供）

Ami

地址︰中環遮打道18號歷山大廈3樓302號舖Ami

時間：2022年11月23日至2023年1月31日

訂座電話：3185 8396

價格：HK$688*兩位，另收10%服務費



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：LANEIGE x ALIBI

韓國美妝品牌LANEIGE最近推出一款下午茶，以浪漫的紫色為主題色調，滿滿的少女感，吸引不少女生前來一試。最重要是紫薯控絕不能錯過，品牌跟香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧 Alibi聯手推出「紫綴金炫」煥肌下午茶，運用金色及紫色元素設計一系列精緻的下午茶，共有4款鹹點及4款甜點。

* 凡惠顧下午茶的客人每人可獲得LANEIGE緊緻塑顏3X護膚旅行套裝乙份。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：LANEIGE x ALIBI （官方提供）

香港康得思酒店-ALIBI

地址︰香港北角北角邨里一號

時間：2023年1月9日至2月28日

訂座電話：3552 3028

價格：HK$498*兩位，另收10%服務費



【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：IPSA x Madame Fù

下星期寒風襲港，不如大家約閨蜜一同喝上一口芳香溫熱的紅茶。日本美妝品牌IPSA跟Madame Fù聯乘推「賦活再生」下午茶，Madame Fù 位於大館三樓，眾所周知大館環境內部充滿英國式建築風格，店內裝潢更充滿古典優雅的氣息，打卡一流！假若工作忙碌未必能親臨餐廳用餐，餐廳亦設有外賣服務，好讓所有女生都有機會展開一場深度滋養煥膚之旅。

* 凡惠顧下午茶的客人每人可獲贈「IPSA極緻再生 體驗套裝」乙份，包括 IPSA ME Metabolizer 更新亮膚乳液(60毫升)、Serum 0 Eye緊 緻排毒亮眼精華霜(6克)、ME Ultimate e 再生緊緻乳液(體驗裝兩份)。

【下午茶2023酒店、餐廳｜下午茶推薦】美妝下午茶優惠：IPSA x Madame Fù （官方提供）

Madame Fù

地址：中環荷李活道10號大館營房大樓3樓

時間：2022年12月1日至2023年1月31日

訂座電話：2114 2118

價格：HK$550*兩位，$388/位，另收10%服務費

