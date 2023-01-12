秋冬5對精選復古厚底波鞋　Jennie、IU同款adidas、Newblance必搶

冬天怕冷長褲長裙紛紛上身，對矮個子的女孩來說其實很壓身高不友好，這時候來一雙各家都搶著推出的厚底復古運動鞋搶救，像是Nike、Newblance、Adidas...等。



為大家精選秋冬5雙復古厚底運動鞋，不僅跟上Blackpink Jennie、國民女神IU、天后蔡依林的時髦趨勢，還能輕鬆就能改善腿部比例，和高跟鞋相比能適應更多元的穿搭風格，再也不用為了顯高讓腳白白受罪了！

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Nike

Air Force 1 Shadow 厚底球鞋

大家最愛的Air Force 1 Shadow也跟上厚底鞋的潮流！Shadow款不只偷偷長高，還加上破格的雙重Swoosh 標誌疊加為特色，在細節上呈現多層次拼接，麂皮搭配滑順皮革和人造絨毛，強烈的解構感，讓它看上去酷到不行。設計上鞋楦比AF1窄一些，在運動休閒款中增添一點秀氣小巧。

MLB

Big Ball Chunky 厚底老爹鞋

想要挑時尚感滿分的厚底球鞋？跟著韓妞來穿絕對不出錯！MLB 是許多韓星的愛牌，泫雅、人氣女團Aespa都是他們家的死忠粉絲！這雙厚底老爹鞋以街頭時尚風格重新詮釋MLB的經典，將紐約洋基隊標誌融入設計，極簡的前衛感上腳後完全就是個性女孩！

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adidas Originals

New Her Court 復古運動鞋

厚底復古鞋在近年一下就躍上熱銷排行榜， adidas 最經典的 Originals 系列的在今年推出的棉花糖鞋 New Her Court ，圓潤的楦頭和飽滿可愛像棉花糖一樣的厚底，讓人怦然心動，有三款配色可以選擇，儂編私心喜歡這款奶油色拼接Baby Blue，百搭又氣質，而且任何場合都不會有問題。

Puma

厚底鋸齒鞋

Puma這雙厚底鞋瞬間就帶你回到70年代！極具特色的鋸齒設計，讓高四公分的厚底也變得輕盈起來了，白色的皮革鞋身拼接上燕麥奶色的流線標誌，讓這雙鞋看起來簡單卻細節滿滿！作為代言人主打款，看天后蔡依林穿出秋冬復古的迷幻時尚，女孩們還在等什麼，趕快衝一雙回家！

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New Balance

XC-72 復古運動鞋

New Balance家的鞋款在國民女神IU的演繹下圈粉無數，儂編私心最愛這雙海鹽燕麥色的 XC-72 ！外底採用三種不同圖案與稜角的坑紋，打造顛覆時空的球鞋造型，成為Y世代女孩心中最能點亮整體造型的夢幻款。

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