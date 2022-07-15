防脫髮食物｜日專證荷爾蒙失調易脫髮　中醫教4食療毛髮健康生長

防脫髮食物｜隨著生活節奏變化，不少都市人飽受生活壓力而出現脫髮危機。當女性荷爾蒙出現變化更易引起毛髮生長情況受影響。日本臨床毛髮協會理事倉田莊太郎表示當女性荷爾蒙分泌量減少，再加上若碰上更年期自律性神經失調，會導致血液無法流通至頭皮，使頭髮變得乾澀，形成脫髮的危機。由於毛髮是由角蛋白的蛋白質組成，而女性的荷爾蒙有助促進角蛋白，讓毛髮正常健康地生長。



《美女孔心》劇照

都市人的生活壓力大，不少人為了生計長時間處於緊張焦慮的情緒下，甚至經常熬夜工作，這樣容易導致內分泌紊亂及出現脫髮。另外女生雌激素水平過高都會影響毛髮生長，嚴重會刺激月經不規律。最後，日常保養都相當重要，保養不當毛髮掉得更嚴重，如吹頭髮時使用溫度過高或頻繁洗頭都會影響到毛髮的健康。

人體不可缺少的元素之一正是「鐵」，當人體缺乏鐵質影響身體氣血不足，同時毛髮缺少血液滋養，就會出現逐漸乾枯、生長變慢的情況，嚴重的話會出現脫髮。要有效改善可以透過飲食補充營業，從而改善脫髮的情況。除了鐵質外，維生素E都相當重要。當人體有充足的維生素E皮膚會變得光滑及頭髮更有韌性。今天《01女生》記者亦詢問了專業中醫師，醫師提供了4個食療法飽受脫髮問題人士不妨一看及參考一下！

德善堂註冊中醫師李依融 香港大學中醫學碩士、南京中醫藥大學中醫學學士

《01女生》專訪專業中醫師分享中醫食療法防脫髮

防脫髮食物｜預防脫髮4大中醫食療法

【防脫髮食物｜中醫食療法】1. 黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}



材料:

製首烏15克

黑豆30克

枸杞子10克

生薑2片

蜜棗2粒

瘦肉適量或烏雞1隻

材料洗淨後，肉類汆水，而黑豆浸泡數小時後，將所有材料放入鍋中，加入適量清水，大火煮起後慢煮2小時後飲用。

【防脫髮食物｜中醫食療法】1. 黑豆烏髮蜜棗湯 {適合氣血虧虛者}（souperteahk 網頁）

【防脫髮食物｜中醫食療法】2. 桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}



材料:

桑椹20克

枸杞子15克

麥冬15克

玉米1條

瘦肉適量

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1小時後飲用。

【防脫髮食物｜中醫食療法】2. 桑椹杞子麥冬湯 {適合肝腎不足者}（unsplash@Chinh Le Duc）

【防脫髮食物｜中醫食療法】3. 蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}



材料:

蓮藕1個

綠豆20克

土茯苓15克

生熟薏米各30克

瘦肉或排骨適量

材料洗淨後，加入適量清水，大火煮起後慢煮1.5小時後飲用

【防脫髮食物｜中醫食療法】3. 蓮藕綠豆土茯苓薏米湯 {適合濕熱重者}（HK01）

【防脫髮食物｜中醫食療法】4. 側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}



材料:

側柏葉10克

桑葉15克

大火煲起15分鐘後飲用

【防脫髮食物｜中醫食療法】4. 側柏葉桑葉茶 {適合濕熱重者}（unsplash）

* 脫髮除了因激素變化引起外，更關乎個人體質而受影響，建議服用食療保健前應先了解自身脫髮原因，而實際情況亦可向註冊中醫師查詢。