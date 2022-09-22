一顆雞蛋膽固醇超標？台醫親揭一天雞蛋攝取量　刻意限制反損健康

踏入百歲時代，社會環境及醫療科技方面都一同進步，人對養生方面亦愈來愈有研究。近年許多人漸漸偏向追求健康生活，主要進食有機食物。不時都會聽到有人指「吃多過一顆雞蛋膽固醇會過高！」對此不少人都擔心影響健康，而選擇減少進食雞蛋，甚至只食蛋白的部分。但到底雞蛋跟膽固醇高低是否有關呢？台灣塑身專家邱正宏醫生曾在個人頻道上傳影片親自破解「膽固醇迷思」，另外解答了一天到底最多可進食多少顆雞蛋才算超標，愛美又追求健康生活的女生絕不能錯過，快來看看究竟吧！



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不時都會聽到有人指「吃多過一顆雞蛋膽固醇會過高！」對此不少都擔心影響健康，而減少進食雞蛋。（unsplash@Hello I'm Nik）

一天吃多過一顆雞蛋 膽固醇即超標？

一般雞蛋擁有7克蛋白質，內含包括維生素A、E及D，亦有鐵、鋅及磷，簡單而言雞蛋的營養是頗全方位的。早於2015年美國心臟科學會有營養指南指出，膽固醇高人士一天可進食一顆雞蛋，但飽和脂肪過多食物盡量少吃，如豬肉及牛肉中的油脂是飽和脂肪非常高，因此真正要限制是飽和脂肪而非膽固醇。

一般雞蛋擁有7克蛋白質，內含包括維生素A、E及D，亦有鐵、鋅及磷，簡單而言雞蛋的營養是頗全方位的。（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

醫生親解迷思 食物非直接影響膽固醇高低

根據以前的說法雞蛋的蛋黃含有極高膽固醇，曾經坊間建議有一種食法就是，每天進食雞蛋勿超過兩顆，因膽固醇太高會造成高血脂、高膽固醇血症。但隨著時代進步，不少醫學研究發現，人體血液中的膽固醇高低跟食物關係大概只佔2成，其餘8成是人的代謝問題所影響的。代謝是指人體的膽汁，膽固醇是從膽汁分泌出來；膽汁是為了消化脂肪，把脂肪乳化，這樣人體才能夠吸收脂肪的營養素，一切都是根據每人的體質而定的，那就是影響血中膽固醇的高低。

曾經坊間建議有一種說法每天進食雞蛋勿超過兩顆。由於膽固醇萬一太高會造成高血脂高膽固醇血症。（unsplash）

體型及體重零關係 瘦人亦有機會膽固醇過高

有人擔心長肉及膽固醇超標，進食雞都去皮，相當注重飲食習慣。不過邱醫生解釋膽固醇完全跟體型及體重無關，人的膽固醇高低是根據人體的代謝，醫生建議大家別過分擔憂膽固醇的高低，而刻意限制雞蛋的攝取。一般正常成年人一天別吃超過5顆雞蛋就不會影響到健康。

一般正常成年人一天別超過5顆雞蛋就不會影響到健康。（Youtube@愛瘦美網路傳媒 截圖）

邱醫生片中再解釋雞蛋是否能有效補充膠原蛋白，他表示雞蛋及牛奶在食物當中是蛋白質的兩大來源，若果完全不攝取雞蛋及牛奶，人體所需的胺基酸是不足的。要達到人體所需的膠原蛋白先要合成就一定要原料，但原料不足絕對不可能合成。不過邱醫生強調原料足夠未必一定會合成膠原蛋白，至今亦未有研究得出結果。

資料來源︰《愛瘦美問邱醫》