屬豬、鼠、牛、虎2023年蘇民峰運程｜屬豬者人緣運不俗慎防小人

【屬豬、鼠、牛、虎｜蘇民峰2023兔年運程】蘇民峰2023兔年運程來了！除12生肖的整體運勢外，更有各個生肖的運程。本次先是豬、鼠、牛、虎的整體運程，如何化解人緣運程？一同來參考玄學家蘇民峰2023兔年12生肖運程啦！



屬豬、鼠、牛、虎｜蘇民峰2023兔年整體運程一文睇清

（蘇民峰命理風水網站）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬豬者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬豬者人緣運仍然是良好的，雖然略於去年，但貴人的力量總比小人力量大得多。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬豬者今年的工作量可能比平常多，隨着工作量上升而收入亦相應增加。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

本年為太歲三合年，突然遇上意外損傷的機會不大，亦無不理身體的疾病損傷星，故此整體健康狀態是良好。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

今年為辛苦個人力量得財年，對自僱一族幫助最為直接，這代表收入必然能因工作量上升而有所增加，與付出的努力是相等的。

屬豬、鼠、牛、虎者2023年蘇民峰運程｜屬豬者今年的工作量可能比平常多（《二十五，二十一》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬鼠者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬鼠者是紅鸞桃花生肖，已有穩定感情者今年望再進一步，喜事臨門；單身者則藉此桃花年多些外出，可望帶出一段可持續的感情來。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬鼠者是辛苦的一年，尤其是自僱一族因工作量而獲得不錯的收入；其次從商者與客人的互動增加，有助促成生意。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬鼠者今年是太歲相刑生肖，皮膚及腎、膀胱、泌尿系統要稍為注意。屬鼠的女性要小心泌尿系統毛病，生冷之物今年要少沾為妙。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

屬鼠者今年為辛苦個人力量得則年，財運容易出現兩極化。

屬豬、鼠、牛、虎者2023年蘇民峰運程｜屬鼠者是紅鸞桃花生肖，已有穩定感情者今年望再進一步（《愛回家》劇照）

蘇民峰2023兔年整體運程：屬牛者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬牛者今年感情運是可以的。雖然今年並非桃花又或是相合生肖，對感情運並無起到正面作用。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬牛者尤其是對從商一族最為有利，至於上班一族寄望今年公司業績良好，給你發些特別賞錢。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬牛者今年非腸胃流行疾病年，即使平常有着腸胃不適，今年也能給你好好調理。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

今年為屬牛者的財運年，在財運方面今年算是前列生肖，這對從商一族助力最大，因財運年指財運容易提升。

屬豬、鼠、牛、虎者2023年蘇民峰運程｜今年為屬牛者的財運年(《鬼怪》劇照)

蘇民峰2023兔年整體運程：屬虎者

蘇民峰2023兔年整體運程｜愛情運

屬虎者今年為咸池桃花年，而咸池為水桃花，易聚易散，容易跟已相識的人突然走在一起，惟能維持長久的機會不大。



蘇民峰2023兔年整體運程｜事業運

屬虎者今年得貴人扶助遠比自己努力重要，故此從商一族客戶正是貴人。

蘇民峰2023兔年整體運程｜健康運

屬虎者駕駛時務必要小心提防，以避是非； 即使不駕駛，走路時也要穩固一點。

蘇民峰2023兔年整體運程｜財運

本年為貴人舒服得財年，可能工作較為清閒，但不會直接影響財運。

**生肖命理只供參考之用，內容由蘇民峰授權刊登**資料來源：《蘇民峰2023兔年運程》

【蘇民峰2023屬豬、鼠、牛、虎者整體運程 Q&A】