現時的都市人活得不快樂，或者在於我們想得太多。因為過去的痛苦、受傷的經歷，而出現各式各樣限制自己的想法，待人處事總是「唔得」、「唔得」、「唔得」。基於過去的失敗、挫折，甚至，我們或者會經常告訴自己「我不夠好」。但一個小小念頭的改變，就可以將你的「負」減去一點，更可以換來自身更堅定的意志和目標。



一個小小念頭的改變，就可以將你的「負」減去一點，更可以換來自身更堅定的意志和目標。（《想見你》劇照）

1. 其實別人沒你想像中要求高

簡單來說，其實其他人並不會特別在乎你，你以為你的一言一行必須符合別人的期望，久而久之，你會覺得每一天都是為了滿足別人的要求而過活，但不安、疑慮、甚至個人心理問題亦會一點一點積累，害拍得不到他們的認同。但你要切記，當我們認為必須要迎合別人時，其實這些都是我們根據過往經歷或闡釋而給予自己的預設。嘗試放開顧慮和別太在意別人的眼光，你會活得輕鬆一點。

其實別人沒你想像中要求高 （《初戀那一天所讀的故事》劇照）

2. 我們每時每刻都在改變

回望過去5年、10年，我們很容易會認為，能自己的思想跟過去的沒有分別，可能仍然對將來感到迷惘，可能自覺仍然要依靠別人，可能仍然自覺入世未深，但你要切記，我們是每時每刻都在改變，隨我們的生活環境、見聞、經歷，我們的思想必然會改變。過去並不必然等於現在，現在亦未必等於將來，既然我們無法完全預料到將來的自己會變成怎樣的模樣，不如好好把握現在每個時刻，為自己作最好的決定。

我們每時每刻都在改變（《心情》劇照）

3. 不要再拿別人來比較

Facebook、Instagram上看見朋友們聚會的照片，好不熱鬧，而你獨個兒在快餐店「獨食」時，有時心裏可不是味兒，別人的人生、生活，總恍似活得比你更精彩、有意義。而在現實生活中，我們又何嘗不是擔心別人的批評，連「放負」都要思前想後，只展示自己最好的一面？我們所有人都有脆弱的一面，我們同樣渴望別人的接納，不斷將自己不足跟別人「最好」的一面比較，而自覺比不上別人，其實沒有意義，因為世界上所有的成功人士，同樣會有他們的憂慮、不安。

不要再拿別人來比較（《金秘書為何那樣）劇照）

4. 不要假設別人必然會聽從你的肺腑之言

有時你看到身邊朋友的不足和缺陷，你知道若然他們繼續當下的處事態度，必然是弊多於利，但你的肺腑之言，卻成為他們的「廢」腑之言。你的出發點，只想身邊的人變得更好，受到他們的忽視、不理解，你感到極度沮喪。不過，重點是沒有人在缺乏心理準備下，需要身邊的人教訓他們。而人會改變，除了是因為你的說話，亦會按照他們的步伐，隨著他們的經歷或突然「開竅」而發生。但你不需要因此而氣餒，因為你已經做得最好，改變終需靠他們踏出一步。