愛自己的9種生活儀式感　寫手帳、送花　打造健康快樂的心靈聖殿

你今天愛自己了嗎?女人迷編輯 Haoting 獨家分享 9 個「愛自己」小行動,讓你的生活中多一點驚喜、日常中多一點療癒和快樂!



成為自己,是世界上最值得慶祝的事!知名荷里活演員Johnny Depp曾說:「我覺得每個人都有不一樣的地方。我們都應該慶祝自己的與眾不同,並且無需為此感到尷尬或羞恥。」(「I think everybody's weird. We should all celebrate our individuality and not be embarrassed or ashamed of it.」)「愛自己」是一生的功課,也是支撐我們不斷前進的動力來源。親愛的你,擁有專屬於己的慶祝儀式嗎?

今天,我想和你分享 9 個日常小行動,是對自己表達愛意的小方法,也讓我更享受獨處、沈浸在一個人的精彩時刻!(點擊放大瀏覽)▼▼▼

慶祝一:逛花市、花店,送自己一份花禮

與其等待別人送花,不如讓自己和花一同綻放!自古以來,人們便喜歡賦予花各種意義,有人用它來招財、招桃花,也有人透過它來傳遞花語,而在我眼中,花兒不僅漂亮,更是充滿靈氣。走進充滿花的地方、沐浴在花香之中,欣賞它們的五顏六色、千姿百態,就是一種精神上的療癒。

在看花的過程中,也像是在尋覓一種命中注定的緣分,一見鐘情後帶回家,經過理花、插瓶再好好欣賞,用它全心全意的綻放,來為當下的自己好好慶祝——你說,這是不是一件很浪漫的事?

最後分享我很喜歡的花種之一——水仙花!花色純白、每枝莖開一朵花,有著孤獨優雅的美感,花語是「我愛自己,也願意敞開胸懷接納他人」,如果你還想不到要送自己什麼花,水仙花是很好的選擇唷!

慶祝二:挑一雙好鞋,陪自己走得更遠

一雙好看的鞋,可以改變個人風格;一雙好走的鞋,可以陪自己走得更遠。日本知名的時尚造型顧問 Ikuko Jibiki 曾在著作《時尚斷捨離》中分享:「買一雙好鞋給自己,就算要花新台幣一萬元也值得!」鞋子可謂最值得投資的時尚單品。

身為平凡人的我,當然沒有那麼多購鞋預算,但依然遵循書中提到的準則來挑鞋:選擇舒服合腳、避免便宜累腳,因為漂亮鞋子可以隨時去買,自信優雅的走路姿態卻需要長時間累積。隨著年紀漸長,已不像從前那般愛逛街的我,即便當下沒有立即的需求,也依然著迷於欣賞各式鞋款,一方面了解時下流行趨勢,一方面物色下一雙準備納入麾下、作為自我犒賞的好鞋。

如果你還沒準備要換鞋,也記得要定期保養手邊的鞋子,清潔的同時也觀察鞋子的使用情況,一雙乾淨的鞋子也能帶來好心情呢!

慶祝三:準備一份下午茶,為自己充電

平日上班到下午,常覺得精神疲累、動力不足,不妨趁著午休結束前替自己準備下午茶,作為完成階段性任務的小慶祝。

夏天裡,我會提前為自己特調一杯蜂蜜檸檬、切一份水果,冬天則會備上一壺熱茶,或是簡單沖泡的燕麥穀飲、抹茶拿鐵。假日心血來潮,花點時間享受烘焙的樂趣,烤一盤Chocolate brownie吃上三天不是問題!

準備好了下午茶,也別忘了將午茶時間安排進一天的行程中,就算只有短短的十分鐘,也能透過小小的放鬆幫自己加油打氣。

慶祝四:10 分鐘手帳時光,靠近自己一點

每晚睡前,是我留給自己的自我對話時光。萬籟俱寂的夜晚,坐在書桌前翻開女人迷手帳本,在小格子裡用一句話,寫下當天值得「感謝」和「自我肯定」的事,為每個「邁向更好自己的一小步」而慶祝。

每週利用剩餘的空白,記錄一周回顧心得,或是單純為當週閱讀的書籍做筆記;每月則回顧當月的「習慣記錄表格」和心情走勢圖,覆盤當月的生活紀律、身心狀態,更了解自己的同時,也讓人更愛自己一點。如果覺得每天寫手帳有些麻煩,也可以準備一個空白的筆記本,不定期做自由書寫,也是很好的方式唷!

慶祝五:DIY 佈置自己的房間

環顧自己的房間,你有最喜歡的小角落嗎?是整齊排列的書櫃、按顏色分類的衣櫥,還是擺滿療癒小物的床頭櫃?

每隔一段時間我會執行斷捨離、並為自己的房間營造新意。想像自己是個軟裝設計師,在房裡打造「心靈聖殿」,擺上自己的漂亮飾品、精心蒐藏,或是掛上一幅喜歡的畫,就算只是一個小角落,心情不好時只要看一眼,便能轉換心情。經過巧手改造,就算仍然住在同一個屋子裡,改變室內陳設後也像住進了新家,整個人煥然一新!

慶祝六:一個人的小旅行,和自己約會

為自己慶祝,當然少不了一趟有趣的小旅行!看多了旅遊節目的景點推薦,不如親身踏上充滿驚喜的旅途。

可以是到沒有人認識自己的地方,體會隻身一人的新奇與獨立,或是安排一天的城市漫遊,邊走邊逛、吃遍自己的愛店,以自在又愜意的方式消磨時光。獨自旅行是和自己的約會,透過時空的轉換,陪自己脫離日常軌道,從一場獨一無二的探索之旅,創造前所未有的體驗吧!

慶祝七:預約 SPA 服務, 放鬆身心、一夜好眠

週五晚上不想和朋友一同狂歡、只想安靜放鬆的你,不妨為自己預約兩小時的 SPA 行程,偶爾讓別人為自己服務、療癒一下疲累的身心。還沒去過 SPA 的你,一定要試試!

在我眼中,SPA 會館是個神奇的地方,令人沉靜的緩慢音樂、能安神的精油香氣、一杯溫熱的養生茶飲,無論多麽筋疲力竭,經過按摩師的巧手,任何人都能一掃情緒陰霾,帶著平穩的心情回家安然入睡。

慶祝八:看一場藝術表演,帶自己突破思考疆界

這裡指的是現場由真人演出的表演形式,例如:到音樂廳聽一場音樂會、在歌劇院看舞團演出歌舞劇,或結合跨藝術形式的沈浸式劇場。

成為觀眾,讓一個人能暫時放下身上的所有標籤,彷彿一個淨空的容器,讓新的思想流入、創造嶄新的體驗。而在欣賞真人演出的當下,除了以五感去感受其中的精妙絕倫,也能為生命帶來新的刺激、開拓視野。

藝術表演的門票可能比電影票貴,但也正因每一次的演出都獨一無二、無法被複製,值得作為一份送自己的慶祝禮物。

慶祝九:安排人像拍攝,紀錄不同面貌的自己

回想一下,上一次認真替自己拍照是什麼時候?是學校拍的畢業照?還是為了面試、辦護照而拍的證件照?

去年,為了紀錄 25 歲的自己,我和身邊玩攝影的朋友約了幾場拍攝,人來人往的公園、夕陽西下的海邊,甚至特地租了攝影棚,拍了萬聖節主題的人像攝影,一邊挑戰自己的身體邊界,一邊享受集體創作的樂趣。

如果身邊沒有在玩攝影的朋友,可以在社群上尋找攝影師、攝影工作室進行預約,或是自己架手機腳架、設定拍攝主題也很可以!

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:讓自己快樂的 9 種慶祝儀式!寫手帳、挑好鞋、打造「心靈聖殿」,愛自己從今天開始】