愛自己的9種生活儀式感　寫手帳、送花　打造健康快樂的心靈聖殿

你今天愛自己了嗎？女人迷編輯 Haoting 獨家分享 9 個「愛自己」小行動，讓你的生活中多一點驚喜、日常中多一點療癒和快樂！



成為自己，是世界上最值得慶祝的事！知名荷里活演員Johnny Depp曾說：「我覺得每個人都有不一樣的地方。我們都應該慶祝自己的與眾不同，並且無需為此感到尷尬或羞恥。」（「I think everybody's weird. We should all celebrate our individuality and not be embarrassed or ashamed of it.」）「愛自己」是一生的功課，也是支撐我們不斷前進的動力來源。親愛的你，擁有專屬於己的慶祝儀式嗎？

今天，我想和你分享 9 個日常小行動，是對自己表達愛意的小方法，也讓我更享受獨處、沈浸在一個人的精彩時刻！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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慶祝一：逛花市、花店，送自己一份花禮

與其等待別人送花，不如讓自己和花一同綻放！自古以來，人們便喜歡賦予花各種意義，有人用它來招財、招桃花，也有人透過它來傳遞花語，而在我眼中，花兒不僅漂亮，更是充滿靈氣。走進充滿花的地方、沐浴在花香之中，欣賞它們的五顏六色、千姿百態，就是一種精神上的療癒。

在看花的過程中，也像是在尋覓一種命中注定的緣分，一見鐘情後帶回家，經過理花、插瓶再好好欣賞，用它全心全意的綻放，來為當下的自己好好慶祝——你說，這是不是一件很浪漫的事？

最後分享我很喜歡的花種之一——水仙花！花色純白、每枝莖開一朵花，有著孤獨優雅的美感，花語是「我愛自己，也願意敞開胸懷接納他人」，如果你還想不到要送自己什麼花，水仙花是很好的選擇唷！

慶祝二：挑一雙好鞋，陪自己走得更遠

一雙好看的鞋，可以改變個人風格；一雙好走的鞋，可以陪自己走得更遠。日本知名的時尚造型顧問 Ikuko Jibiki 曾在著作《時尚斷捨離》中分享：「買一雙好鞋給自己，就算要花新台幣一萬元也值得！」鞋子可謂最值得投資的時尚單品。

身為平凡人的我，當然沒有那麼多購鞋預算，但依然遵循書中提到的準則來挑鞋：選擇舒服合腳、避免便宜累腳，因為漂亮鞋子可以隨時去買，自信優雅的走路姿態卻需要長時間累積。隨著年紀漸長，已不像從前那般愛逛街的我，即便當下沒有立即的需求，也依然著迷於欣賞各式鞋款，一方面了解時下流行趨勢，一方面物色下一雙準備納入麾下、作為自我犒賞的好鞋。

如果你還沒準備要換鞋，也記得要定期保養手邊的鞋子，清潔的同時也觀察鞋子的使用情況，一雙乾淨的鞋子也能帶來好心情呢！

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慶祝三：準備一份下午茶，為自己充電

平日上班到下午，常覺得精神疲累、動力不足，不妨趁著午休結束前替自己準備下午茶，作為完成階段性任務的小慶祝。

夏天裡，我會提前為自己特調一杯蜂蜜檸檬、切一份水果，冬天則會備上一壺熱茶，或是簡單沖泡的燕麥穀飲、抹茶拿鐵。假日心血來潮，花點時間享受烘焙的樂趣，烤一盤Chocolate brownie吃上三天不是問題！

準備好了下午茶，也別忘了將午茶時間安排進一天的行程中，就算只有短短的十分鐘，也能透過小小的放鬆幫自己加油打氣。

慶祝四：10 分鐘手帳時光，靠近自己一點

每晚睡前，是我留給自己的自我對話時光。萬籟俱寂的夜晚，坐在書桌前翻開女人迷手帳本，在小格子裡用一句話，寫下當天值得「感謝」和「自我肯定」的事，為每個「邁向更好自己的一小步」而慶祝。

每週利用剩餘的空白，記錄一周回顧心得，或是單純為當週閱讀的書籍做筆記；每月則回顧當月的「習慣記錄表格」和心情走勢圖，覆盤當月的生活紀律、身心狀態，更了解自己的同時，也讓人更愛自己一點。如果覺得每天寫手帳有些麻煩，也可以準備一個空白的筆記本，不定期做自由書寫，也是很好的方式唷！

慶祝五：DIY 佈置自己的房間

環顧自己的房間，你有最喜歡的小角落嗎？是整齊排列的書櫃、按顏色分類的衣櫥，還是擺滿療癒小物的床頭櫃？

每隔一段時間我會執行斷捨離、並為自己的房間營造新意。想像自己是個軟裝設計師，在房裡打造「心靈聖殿」，擺上自己的漂亮飾品、精心蒐藏，或是掛上一幅喜歡的畫，就算只是一個小角落，心情不好時只要看一眼，便能轉換心情。經過巧手改造，就算仍然住在同一個屋子裡，改變室內陳設後也像住進了新家，整個人煥然一新！

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慶祝六：一個人的小旅行，和自己約會

為自己慶祝，當然少不了一趟有趣的小旅行！看多了旅遊節目的景點推薦，不如親身踏上充滿驚喜的旅途。

可以是到沒有人認識自己的地方，體會隻身一人的新奇與獨立，或是安排一天的城市漫遊，邊走邊逛、吃遍自己的愛店，以自在又愜意的方式消磨時光。獨自旅行是和自己的約會，透過時空的轉換，陪自己脫離日常軌道，從一場獨一無二的探索之旅，創造前所未有的體驗吧！

慶祝七：預約 SPA 服務， 放鬆身心、一夜好眠

週五晚上不想和朋友一同狂歡、只想安靜放鬆的你，不妨為自己預約兩小時的 SPA 行程，偶爾讓別人為自己服務、療癒一下疲累的身心。還沒去過 SPA 的你，一定要試試！

在我眼中，SPA 會館是個神奇的地方，令人沉靜的緩慢音樂、能安神的精油香氣、一杯溫熱的養生茶飲，無論多麽筋疲力竭，經過按摩師的巧手，任何人都能一掃情緒陰霾，帶著平穩的心情回家安然入睡。

慶祝八：看一場藝術表演，帶自己突破思考疆界

這裡指的是現場由真人演出的表演形式，例如：到音樂廳聽一場音樂會、在歌劇院看舞團演出歌舞劇，或結合跨藝術形式的沈浸式劇場。

成為觀眾，讓一個人能暫時放下身上的所有標籤，彷彿一個淨空的容器，讓新的思想流入、創造嶄新的體驗。而在欣賞真人演出的當下，除了以五感去感受其中的精妙絕倫，也能為生命帶來新的刺激、開拓視野。

藝術表演的門票可能比電影票貴，但也正因每一次的演出都獨一無二、無法被複製，值得作為一份送自己的慶祝禮物。

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慶祝九：安排人像拍攝，紀錄不同面貌的自己

回想一下，上一次認真替自己拍照是什麼時候？是學校拍的畢業照？還是為了面試、辦護照而拍的證件照？

去年，為了紀錄 25 歲的自己，我和身邊玩攝影的朋友約了幾場拍攝，人來人往的公園、夕陽西下的海邊，甚至特地租了攝影棚，拍了萬聖節主題的人像攝影，一邊挑戰自己的身體邊界，一邊享受集體創作的樂趣。

如果身邊沒有在玩攝影的朋友，可以在社群上尋找攝影師、攝影工作室進行預約，或是自己架手機腳架、設定拍攝主題也很可以！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：讓自己快樂的 9 種慶祝儀式！寫手帳、挑好鞋、打造「心靈聖殿」，愛自己從今天開始】