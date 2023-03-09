心測｜2023上半年你會收穫甚麼好運？這種人創業穩賺人生第一桶金

每個人的運勢都不是固定的，而且都跟個人的性格息息相關。



有的人本身就是存在各種問題，所以自然幸運之神也不會站在他們身邊。而有的人就是很強大，很美好，有各種優良品質，所以他們也更容易遇到意外之喜。

那麼上半年你會有哪些意外之喜？趕緊來測測吧。（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 11

1. 你是一個比較討人喜歡的人嗎？

是的→2 並不是→3

2. 你可以為了自己的夢想而用盡全力嗎？

可以→4 不可以→3

3. 你是一個更加理性還是更加感性的人？

理性→4 感性→5

4. 你是一個願意接受別人觀點的人嗎？

願意→6 不願意→5

5. 你對周圍發生的事是更敏感還是很遲鈍？

敏感→A 遲鈍→6

6. 你是做事情很有耐心的人嗎？

是的→D 沒有→7

7. 你會為了別人而犧牲自己的利益嗎？

會的→B 不會→C

▼▼▼▼▼▼答案解析▼▼▼▼▼▼

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A 有升職加薪的機會

你上半年的意外之喜就是在工作中會有升職加薪的機會，因為你一直以來都是非常勤奮刻苦的一個人，你總是能夠腳踏實地的朝著自己的目標前進，並且很懂得不斷地自我提升。所以在上半年，你的優異表現會得到領導的認可，並且交代的任務都能完美做好，所以會讓領導更加的重視你。

B 賺到人生的第一桶金

你上半年的意外之喜就是能夠賺到人生的第一桶金，因為你是一個很有商業頭腦的人，你清楚的知道別人想要的是什麼，從而能夠找到自己創業的方向，並且不斷做大做強。所以上半年，你的財運之路非常的順利，你能日進斗金，成功賺到人生裏的第一筆鉅額財富。

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C 考試都能順利通過

你上半年的意外之喜就是考試都能順利通過，因為你是一個很聰明，也很用功的人，什麼時候該做什麼事你都安排得好好的，不需要別人督促，你的自律就是你最大的優勢。並且你是一個很內心很強大，心態很平穩的人，面對任何的考試你都坦然面對，從而能夠取得相當好的成績。

D 收穫甜甜的愛情

你上半年的意外之喜就是能夠收穫甜甜的愛情，因為你是一個情感比較豐富充沛的人，你面對喜歡的人能夠積極進取，主動發起追求攻勢，而且你也很善於表達愛意，讓對方看到你的一片真心。所以能夠跟你談戀愛的話會是很幸福的一件事，並且你很容易遇到很多好的桃花。

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