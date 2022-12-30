被愛情沖昏頭腦前　測測看自己是否愛對了人？真情假意看這一點！

很多人在遇到心儀的對象時，都會被愛情蒙蔽了雙眼，以為對方特別好。其實有的好是虛假的，你愛的那個人未必是真的愛你的。



所以一定要認真的辨別清楚了，這樣在感情道路上才不至於翻船。那麼你該如何確定自己愛對了人呢？快來測一測吧！

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1. 兩個人產生爭執沖突，都是誰比較快妥協呢？

自己→2 對方→3

2. 如果你們的感情不被父母祝福，你會怎麼做呢？

放棄→4 堅持→3

3. 確定關係後，對方有在朋友圈宣告你們在一起嗎？

有的→4 沒有→5

4. 你們在一起時，都是自己家里做飯多還是外面叫餐多呢？

做飯多→6 叫餐多→5

5. 當你受到委屈哭鼻子時，對方會安慰你嗎？

會的→A 不會→6

6. 戀愛後，你跟朋友們還會經常出去聚嗎？

會的→D 不會→7

7. 為了愛情，你覺得自己做過很瘋狂的事嗎？

有的→B 沒有→C

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A. 看他是否願意為你花錢

愛你的人是會很願意為你花錢的，他非但不會覺得心疼，反而會很想要把所有好的東西全都買給你。若是自己收入不夠，還會覺得很懊惱，然後就會更加用心努力的去賺錢。所以想要知道他愛不愛你，就看他能否為你多花錢。如果他在你面前總是摳摳搜搜的，那麼就算了，這樣的人不值得你托付。

B. 看他是否會嫉妒你跟異性在一起

愛一個人時，往往佔有慾就會變得比較強，所以當自己愛的人跟異性在一起時，自己心里就會很容易嫉妒，會擔心對方是不是不懷好意。因此當你跟異性在一起時，可以看下他的反應是不爽還是無所謂。如果不爽，說明你愛對了人；若是他毫無反應，那麼你就該繼續試探一下，他是不是不愛你了。

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C. 看他是否能夠隨叫隨到

一個人要是很愛你，那麼當你遇到麻煩需要他時，就會馬上出現的。甚至於都不需要你催促，它自己就會隨叫隨到，這樣就能夠及時的幫你排憂解難了。如果面對你的抱怨吐槽，他根本不當一回事，要麼就是推三阻四不想過來，那麼這樣的人你就可以放棄了，他不值得你繼續愛他。

D. 看他是否把你說的話記在心上

如果他真得愛你，那麼你隨便的一句話他都會放在心上的。尤其是兩個人一起出去吃飯時，你說過不喜歡或是害怕的食物，那麼下次他就絕不會再點的。因為他在乎你，會處處都考慮周全做得到位，絕不會讓你難受的。所以平常注意下他是否把你的話都記著了，如果記不住，那麼說明他沒那麼在乎你。

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