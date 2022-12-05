心測｜從包紮受傷手指次序看出你的感情發展　選這隻極缺乏安全感

讓人難懂卻又很想去觸碰的愛情，隨時都會因為我們的個性、想法和行為等等，而有著截然不同的走向，這也造就了我們每一段感情的模樣。



現在就跟著玩看看一個有趣的心理測驗，看出你的愛情觀，以及你的戀情容易有什麼樣的發展吧～

從包紮手指傷口的次序，測出你未來的戀愛發展！（點擊放大玩心測）▼▼▼

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題目：如果你的手指同時受傷，你會先包紮哪一支手指呢？

A.大拇指

B.食指

C.中指

D.無名指

E.小拇指

選好了嗎？讓我們一起往下看解答↓

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A.大拇指

你天生就擁有樂觀的體質，很少會因為不開心的事情而被困住，個性豁達又純真，而且只要設下目標，就會勇往直前投入，擁有這樣性格的你，會是非常吸引人的，也會讓你更容易遇到能全心全意愛你的人。

B.食指

你是個性較纖細敏感的人，對於愛情，你總是會付出一切，能被你愛上的人絕對是幸運的。愛對了人會幸福到不行，不過萬一遇人不淑看走了眼，你也會傷得很重。

C.中指

你是天真爛漫的人，非常渴望愛情的粉紅泡泡，也因此容易被感動，或者容易愛上不同的人，這並不是你花心，只是單純無法抗拒愛情的模樣。所以你可能要花很多時間才會看明白什麼是真愛，而且或許你已經因為自己的多情，而親手讓最適合你的真愛離你而去了。

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D.無名指

你是一個很容易缺乏安全感的人，所以也不容易輕信他人，很難全心投入一段關係裡，不敢冒險做決定也不想隨便地就改變自己的生活模式。所以即使談戀愛，也有可能會因為些許的變動而武裝自己，很難敞開心扉。

E.小拇指

你的人緣很不錯，容易在人群裡被人看見，但太多的選擇反而讓你變得猶豫不決，反而會牽扯更多不必要的情感關係，所以建議還是要「下好離手」，不要曖昧不明，才不會困擾自己也傷害到他人。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】