緣分天注定！測你會吸引什麽樣的戀情出現？選這項大機會有異地戀

很多時候，我們都說緣分天注定。就是因為你是什麼樣的人，你就很大概率會吸引到跟你比較般配的人。



這往往都不需要自己辛苦去追求，愛情會在某些時刻自然而然的到來的。那麼你正在吸引什麼樣的戀情出現呢？快來測一測吧！

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1. 面對長得很好看的異性，你會心跳加快嗎？

會的→2 不會→3

2. 至今為止，你談過的戀愛都有幾段呢？

三段以上→4 三段及以下→3

3. 是你追求的另一半，還是另一半追求的你呢？

自己追求→4 對方追求→5

4. 你對於自己的未來，是否有一定的規劃呢？

有的→6 沒有→5

5. 你覺得自己看異性的眼光還準嗎？

挺準的→A 不太準→6

6. 如果覺得彼此不合適，你會很快就提出分手嗎？

會的→D 不會→7

7. 你有信心能夠跟另一半過一輩子嗎？

有的→B 沒有→C

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↓↓↓↓↓↓看答案↓↓↓↓↓↓

A. 你正在吸引年下戀出現

很多人喜歡成熟的人，尤其是那種年紀比自己大的人，會覺得那樣的異性超級有魅力的。但是你不同，你很吸引比自己小的異性。因為你才是那個成熟的人，你總是能夠讓對方看到自己很穩重很有魅力的一面，所以你正在吸引年下戀情的出現，你最終會跟比自己小的人在一起。

B. 你正在吸引異地戀情出現

你跟別人不一樣，你不喜歡太黏糊的感情。不像很多人，一談戀愛就恨不得跟對方廝守在一起，彼此一刻都不想分離。你有自己的事業，有自己的奮鬥目標，所以你跟對方很大可能會是異地戀。彼此先拼搏事業，等到有所成了再來談情說愛。

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C. 你正在吸引自虐型的戀情出現

當你愛上一個人時，就恨不得把自己的一切都奉獻給對方。你從來不覺得這是犧牲，因為你樂在其中，你很享受這個過程。別人眼中的你就是自虐的那種人，明明對方對你的態度很冷漠，你卻總是上趕著對對方好。不過也正是因為你的討好，才會讓對方不是那麼在乎你。

D. 你正在吸引歡喜冤家般的戀情出現

你的性格很任性，是那種自己想要做什麼，就不在乎別人看法的人。同時你喜歡的又是那種很有主見，在感情中不會唯唯諾諾的對象。所以你們兩個人的結合必然會是不平靜的一段戀情，兩個人就像是歡喜冤家一般，經常會為了芝麻綠豆的事情吵鬧不休。

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