心測｜食飯習慣看你的潛在性格　一樣米養百樣人　這種人朋友成群

每個人在吃飯的時候都有自己的習慣，像是大家在吃咖喱的時候是攪拌派的，還是不攪拌派的呢？



其實從吃飯的習慣也能看得出一個人的性格，大家一起從9款不同的吃飯的習慣，來看看自己的人緣好不好吧！

9個不同的吃飯習慣，你是人緣最好的那個嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

細嚼慢嚥型

總是習慣慢慢吃飯的人非常懂得享受生活，在做事時並不求快，反而比較講求「高品質」。在人際關係上，會比較以自己的觀點去看事物，會有著屬於自己一套的生活哲理，這樣的你通常是很會過生活的樂天派！

狼吞虎嚥型

吃飯習慣狼吞虎嚥的你比較講求效率，做事的能力很強，且不會把事情拖到最後一刻才完成，是適合當領袖的類型。在人際關係中，體貼、顧全大局就是在形容你，但是也要常常替自己著想，才不會因為工作和生活就把自己累倒了！

分類食物型

這類型的人習慣將事情有條有理的處理好，具備良好的組織、統整能力。人際關係上比較常有得失心，且容易把事情想的太過複雜，雖然通常這類型的你，因為勇於發表自己的意見，身邊會有很多欽佩你的好友們，但若是期盼大家都照著你的步調走的話，容易給大家帶來壓力喔！

同埸加映：日本超紅讀心術：從飲品類型洞悉對方性格 奶茶控最識睇眉頭眼額（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

嚐鮮型

嚐鮮型的你非常注重新鮮感，熱愛吃追求新的事物、熱愛冒險，常常冒出很多新的點子，所以在人際關係中，通常會收穫許多朋友，但是在交友的過程中，也要試著去包容與自己意見不相同的人，說不定還能因此激發新的火花！

一絲不苟型

這類型的人習慣將一樣東西吃完，再去吃另外一樣，這種人通常較注重小細節，做事也都會比較小心、謹慎。在人際關係中，因為自己細心的性格，會讓別人覺得你有點難以親近，所以可以試著圓融一點，這樣能較好的與人建立關係。

拌在一起型

喜歡把東西拌在一起吃的你，通常是一位堅強的人，且負責任的態度會讓你在工作上被賦予比較多任務、工作，但是你會有點不懂得事情的輕重緩急，容易讓自己忙到暈頭轉向。在人際關係中，因為你的樂觀又善解人意的個性，讓大家也都很喜歡跟你當朋友。

同埸加映：理財儲蓄｜想儲錢先戒掉5種不必要消費 脫離月光族實現財富自由（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

大聲吃飯型

如果你在吃飯的時候，經常發出很大的咀嚼聲響，那你通常比較不拘小節，不太在意旁人的眼光，這讓你也習慣有話直說、主動發表意見。在人際關係中，因為你的勇氣和善於言詞的能力，會吸引許多欣賞你的人圍繞在周圍！

分食型

喜歡把所有食物都切好再吃的你，比較在意事情的邏輯和順序，在工作上會展現強烈的企圖心，也會努力的去達成自己的目標。在人際關係上善於觀察、分析，但是對於朋友和戀人的標準會有點高，這樣反而會讓自己無法去接受新事物、觀點！

挑食型

挑食型的這一派人對於不熟悉的環境會容易產生焦慮，在人際關係中也享受著被關注的感覺，擁有好奇心和求知慾，但仍較喜歡在熟悉的環境下工作。

延伸閱讀：

12生肖2022下半年運勢！屬猴的人交際活動會變多，「這生肖」要多加提防小人！

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】