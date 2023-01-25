睇相｜這5種腳相天生帶財　腳底有痣衣食無憂　這2種腳趾非富即貴

有些人含著金湯匙出生，有些人靠後天累積財富，除了能力以外，不可否認他們的命就是比別人好一點。



面相、手相以外，其實腳相也可以觀察出一個人好命與否，就讓我們一起來看看女人的腳有哪些特徵，很大機率有著富貴命吧！

5種非富即貴的腳相，你也是天生富貴命嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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腳板底厚實

和手相一樣，若腳底摸起來也是厚實柔軟，同樣是非常有福氣的象徵，且若加上腳小的話，更是好上加好，也稱為「貴人腳」，一生當中能遇到非常多的貴人和機緣，事業發展順遂，自然收入也能帶來不少財富。

腳心凹

腳心不僅凹且很深的人，就像腳底有個聚寶盆一樣，不僅很懂得賺錢，也能透過理財把賺來的錢越存越多，雖然不是天生富貴，但靠自己本事累積財富，讓自己成為自己的豪門，著實讓人非常佩服。

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第二根腳趾最長

這樣的腳趾特徵是我們俗稱的「希臘腳」，除了傳說中有希臘腳的人多為美女以外，她們也是非常帶財，即便未必肯定大富大貴，但衣食無憂，在工作與金錢上會比其他人來得順遂，收入穩定，也能往自己理想的生活邁進，運勢往往不錯。

階梯型腳趾

從最長的大拇指開始，長短排列一路像階梯一樣，有這樣腳趾的人通常是含著金湯匙出生，且很有理財頭腦，大財小財都可以順利放入口袋，加上也活潑聰慧，在人際關係上也能結交許多能幫助自己事業的朋友，這些貴人能持續幫你在事業上蒸蒸日上。

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腳板底有痣

腳底有痣代表為人腳踏實地，能靠自己的努力積攢財富，也非常有口福。若是兩腳都有痣，那更表示財源不斷，不僅貴人多，事業上更是順遂，能過上衣食無虞的人生。另外，如果還是硃砂痣，表示不僅自己能大富大貴，也能同時帶領身邊的人一起享受福氣，是個絕佳的好命人。

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