面相｜3種特徵最容易漏財、投資虧蝕 鼻孔外露對情人特別大方？
撰文：女人我最大
出版：更新：
明明財運不錯，卻總是守不住錢財？
以下分享容易「漏財」的面相，彷彿錢會咬人一般，老是想花錢，快來看看你是否也是苦主之一！
3種容易漏財的面相，賺再多也守不住錢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+2
漏財面相
1. 眉毛凌亂、斷眉
眉毛中斷，或者是眉頭、眉尾毛流淩亂等，在面相學上象徵財運不穩，且投資理財方面務必小心謹慎，並養成記帳的習慣，否則錢都會在漫不經心中流失。
2. 頭扁塌、鼻孔外露
鼻頭扁塌的人個性較為唯唯諾諾，工作運與財運較不佳；鼻孔外露的人，則是享受生活，居安不懂思惟，對於情人與朋友出手相當大方，常因吃喝玩樂無節制而漏財。
同場加映：面相｜盤點4種越老越有福氣的富貴臉型 同字臉生活富裕兒孫滿堂（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+15
3. 嘴合不攏
嘴巴大且合不攏，或是習慣性微張嘴巴的人，在面相學上代表財氣易外漏、難守財，不僅常將錢花在娛樂上，投資買賣也常有虧損。
面相｜所謂相由心生！身上5處看你是否有福相 耳朵高事業有成？面相｜注定畀人呃的5大特徵 蒜頭鼻易被熟人欺騙利用、人財兩失睇相｜這5種腳相天生帶財 腳底有痣衣食無憂 這2種腳趾非富即貴面相｜微胖女生更好命！6個部位有肉幸福帶財 下巴飽滿晚年無憂FB、IG用咩相做icon？頭像反映7種人格 心理學家：越性感越自卑
延伸閱讀：
好人緣、貴人運爆棚！命理師曝「2023年最受歡迎」3星座，「這星座」萬人迷指數破百
【本文獲「女人我最大」授權轉載。】
「內容純屬作者個人玄學意見，並非精密科學，所有資料僅供參考。」