面相｜3種特徵最容易漏財、投資虧蝕　鼻孔外露對情人特別大方？

明明財運不錯，卻總是守不住錢財？



以下分享容易「漏財」的面相，彷彿錢會咬人一般，老是想花錢，快來看看你是否也是苦主之一！

3種容易漏財的面相，賺再多也守不住錢！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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漏財面相

1. 眉毛凌亂、斷眉

眉毛中斷，或者是眉頭、眉尾毛流淩亂等，在面相學上象徵財運不穩，且投資理財方面務必小心謹慎，並養成記帳的習慣，否則錢都會在漫不經心中流失。

2. 頭扁塌、鼻孔外露

鼻頭扁塌的人個性較為唯唯諾諾，工作運與財運較不佳；鼻孔外露的人，則是享受生活，居安不懂思惟，對於情人與朋友出手相當大方，常因吃喝玩樂無節制而漏財。

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3. 嘴合不攏

嘴巴大且合不攏，或是習慣性微張嘴巴的人，在面相學上代表財氣易外漏、難守財，不僅常將錢花在娛樂上，投資買賣也常有虧損。

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