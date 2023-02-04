情人節Staycation 2023｜7大酒店推介打卡必選　與摯愛過浪漫佳節

【情人節好去處2023｜酒店Staycation】情人節就到了！臨近佳節，相信不少情侶都正在為情人節當日行程而感到煩惱，想與愛侶有個浪漫又難忘的獨處時光，不妨考慮一下酒店Staycation吧！不少酒店都有推出情人節酒店Staycation住宿套餐，讓妳與愛侶有個甜蜜的情人節住宿假期，《01女生》為大家推介7大情人節酒店Staycation住宿套餐！



情人節酒店Staycation 2023｜香港瑰麗酒店 ROSEWOOD「瑰麗慶典 | 情人節精選」

香港瑰麗酒店 ROSEWOOD 向來是一眾女生夢寐以求的酒店Staycation之選，酒店房間的大理石浴室更是大熱打卡點。今個情人節，香港瑰麗酒店 ROSEWOOD特意推出了「瑰麗慶典 | 情人節精選」住宿套餐，賓客除了可入住自選房型豪華住宿之外，更可享用每日雙人早餐、港幣1,000元消費額，可用於酒店餐廳和酒吧提供的餐飲體驗（CHAAT和The Butterfly Room除外）和Asaya康體療程。

酒店亦會為情侶送上精美的Blooms & Blossoms花籃和Butterfly Patisserie的特色蛋糕，讓賓客與愛侶在酒店中度過甜蜜又浪漫的時光！推廣期由2023年2月10日－2023年2月14日，房價由每晚HK$7,100起。

情人節酒店Staycation2023｜香港瑰麗酒店 ROSEWOOD「瑰麗慶典 | 情人節精選」（Rosewood 官網）

情人節酒店Staycation2023｜香港瑰麗酒店 ROSEWOOD 向來是一眾女生夢寐以求的酒店Staycation之選，酒店房間的大理石浴室更是大熱打卡點。（Rosewood 官網）

情人節Staycation 2023｜香港瑰麗酒店 ROSEWOOD



推廣期：2023年2月10日－2023年2月14日

酒店地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18 號



情人節酒店Staycation2023｜香港半島酒店「STAY FOR LOVE」情人節 Staycation

半島酒店向來給人高貴奢華的感覺，與愛人在半島共度情人節絕不失禮！酒店推出「STAY FOR LOVE」情人節 Staycation 住宿套餐，由即日起至2月6日可預訂2月11日至2月14日的情人節住宿。

賓客預訂豪華海景套房，除了入住一晚住宿外，更可享用二人份早餐連香檳、$3,000 酒店消費額、尊享香檳一瓶，酒店更貼心地為情侶提供豪華轎車接送服務，並送上心形朱古力1盒及紅玫瑰1束，讓情侶們好好享受這個浪漫Staycation住宿假期，為這個情人節增添甜蜜及愛意！

情人節酒店Staycation2023｜香港半島酒店「STAY FOR LOVE」情人節 Staycation（The Peninsula Hong Kong＠FB）

情人節酒店Staycation2023｜香港半島酒店更貼心地為情侶提供豪華轎車接送服務，並送上心形朱古力1盒及紅玫瑰1束！（The Peninsula Hong Kong＠FB）

情人節Staycation 2023｜香港半島酒店



預訂期：即日起至2023年2月6日

入住期：2023年2月11日至2月14日

酒店地址：九龍尖沙咀梳士巴利道22號



情人節酒店Staycation 2023｜九龍香格里拉「甜蜜愛旅假期」

位於尖東的九龍香格里拉大酒店，坐擁迷人大海景，豪華海景客房採用落地玻璃窗設計，讓賓客與愛人於情人節在房間中浪漫地欣賞醉人美景，格外甜蜜！九龍香格里拉大酒店推出「甜蜜愛旅假期」酒店Staycation住宿套餐，以$2,400起價錢即可享奢華住宿一晚、雙人早餐、$1,000餐飲消費額，以及情人節主題禮品（氣泡酒一支、朱古力禮盒及情人節花束）。

情人節酒店Staycation2023｜九龍香格里拉「甜蜜愛旅假期」（九龍香格里拉大酒店 官網）

情人節酒店Staycation2023｜九龍香格里拉大酒店推出「甜蜜愛旅假期」住宿套餐！（九龍香格里拉大酒店 官網）

情人節Staycation 2023｜九龍香格里拉大酒店



入住期：2023年2月10日至2月14日

酒店地址：尖沙咀麼地道64號



情人節酒店Staycation 2023｜香港美利酒店「Fascin-Murray」周年誌慶住宿套餐

香港美利酒店為慶祝開幕5周年紀念，特意推出「Fascin-Murray」周年誌慶住宿套餐，以$2,400起價錢，可享一晚住宿之餘，更可享用Garden Lounge 雙人下午茶、精選香檳一瓶、愛馬仕高級浴室用品及酒店五周年紀念禮物一份！雖然這並非特別為情人節而設的住宿禮遇，但也是個不錯的情人節酒店Staycation之選，大家也不妨考慮一下！

情人節酒店Staycation 2023｜香港美利酒店「Fascin-Murray」周年誌慶住宿套餐（香港美利酒店 官網）

情人節酒店Staycation 2023｜香港美利酒店為慶祝開幕5周年紀念，特意推出「Fascin-Murray」周年誌慶住宿套餐！（The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel＠FB）

情人節Staycation 2023｜香港美利酒店



入住期：即日起至2023年6月30日

酒店地址：中環紅棉路22號



情人節酒店Staycation 2023｜香港君悅酒店「浪漫滿悅」住宿套餐

君悅酒店有過半數客房都坐擁維港迷人景致，酒店設計充滿現代感，配合酒店內的園林景色，尤其適合情侶打卡！君悅酒店在今個情人節推出「浪漫滿悅」住宿套餐，以房價$4,780元起價錢即可享用24小時住宿體驗，套餐更包括兩位用浪漫晚餐套餐、自助早餐或於客房享用早餐套餐、Blooms & Blossoms特製鮮花一束、香檳一支及浪漫客房佈置，讓賓客與摰愛共度豪華酒店Staycation假期，並為愛人送上浪漫驚喜。

情人節酒店Staycation 2023｜香港君悅酒店「浪漫滿悅」住宿套餐（香港君悅酒店 官網）

情人節酒店Staycation 2023｜君悅酒店有過半數客房都坐擁維港迷人景致，酒店設計充滿現代感，配合酒店內的園林景色，尤其適合情侶打卡！（香港君悅酒店 官網）

情人節Staycation 2023｜香港君悅酒店



入住期：由2月1日起供應

酒店地址：灣仔港灣道1號



情人節酒店Staycation 2023｜香港愉景灣酒店「浪漫假期住宿計畫」

位於大嶼山愉景灣的香港愉景灣酒店，擁有全港獨有的海濱白教堂，引來不少女生特意入住並前去打卡，更是個不錯的拍拖好去處推介！今個情人節，香港愉景灣酒店也特意推出「浪漫假期住宿計劃」，只需港幣2,099起，即可入住山景客房一晚連二人浪漫晚餐和自助早餐。

除此之外，酒店亦為賓客提供一系列豐富的情人節禮遇，每間房可獲贈@Pastellab.hk 心形泡泡浴球禮盒一份，可以讓你與另一半一起浸個充滿愛的泡泡浴，為節日添上濃濃愛意，甜到入心，亦會奉送特別版情人鎖套裝， 讓你與摰愛到愉景北廣場心鎖長廊一起扣上、免費到The Bounty Entertainment & Sports Bar 參與情人節雞尾酒工作坊，製作專屬你們二人的雞尾酒，節目及禮遇相當豐富，相信必定會給妳一個難忘的情人節酒店Staycation假期。

情人節酒店Staycation 2023｜香港愉景灣酒店「浪漫假期住宿計畫」（香港愉景灣酒店 官網）

情人節酒店Staycation 2023｜位於大嶼山愉景灣的香港愉景灣酒店，擁有全港獨有的海濱白教堂，引來不少女生特意入住並前去打卡，更是個不錯的拍拖好去處推介！（aubergedbay＠IG）

情人節Staycation 2023｜香港愉景灣酒店



入住期：2023年2月11日至14日

酒店地址：88 海澄湖畔路愉景灣



情人節酒店Staycation 2023｜WM酒店 浪漫情人節雙人晚餐住宿計劃

位於西貢的 WM 酒店開幕至今不足2年，引起過一陣入住熱潮，坐擁無敵海景、房間設有露天浴缸及無邊際泳池成為酒店的最大特色！WM 酒店推出「浪漫情人節雙人晚餐住宿計劃」，賓客可入住指定客房雙人住宿一晚連自助早餐，更可享用 「情人節雙人晚餐」，每房亦會獲贈 GLYCEL 護膚禮物包一份（總值港幣$1,212），為今個情人節添濃濃愛意，享受與別不同的酒店Staycation住宿假期！

情人節酒店Staycation 2023｜WM酒店 浪漫情人節雙人晚餐住宿計劃（WM Hotel＠FB）

情人節酒店Staycation 2023｜WM 酒店推出「浪漫情人節雙人晚餐住宿計劃」！（WM Hotel＠FB）

情人節Staycation 2023｜WM 酒店



入住期：2023年2月6日至14日

酒店地址：西貢惠民路28號

