給十九歲的我｜「雌雄大導」張婉婷曾一手捧紅多位港壇巨星

給十九歲的我｜名導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，遭片中兩名同為英華女學生的主角控訴，在她們多次表達反對下仍堅持公開上映，惹全城熱議。就連「牛下女車神」李慧詩亦表示對訪問片段會被收錄到電影一事並不知情，發文表達不滿。不過在此之前，張婉婷向來都是被受尊崇的導演，過去亦鮮有被指控。



名導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，遭片中兩名同為英華女學生的主角控訴，在她們多次表達反對下仍堅持公開上映，惹全城熱議。（陳順禎攝）

給十九歲的我｜張婉婷曾執導多部膾炙人口的電影

生於香港的張婉婷同樣是英華女校的校友，其後升讀香港大學心理系。畢業後到英國布里斯托大學學習文學及戲劇，留英期間曾加入英國廣播公司工作，為旗下紀錄片擔任助導。1982年，張婉婷赴美紐約大學修讀電影，認識當時同班同學羅啟銳，兩人繼而相戀40載。二人十分合拍，共同創作、製作、拍攝、執導和監製了多部膾炙人口的經典香港和華語電影，是華語電影界中少有的情侶檔導演組合。二人通常會輪流擔任導演和監製，被譽為「雌雄大導」。

1982年，張婉婷赴美紐約大學修讀電影，認識當時同班同學羅啟銳，兩人繼而相戀40載。（Getty Image）

1985年，張婉婷首次執導電影《非法移民》，獲香港電影金像獎最佳導演、1987年執導由周潤發和鍾楚紅主演的《秋天的童話》亦大受歡迎，更榮獲香港金像獎最佳電影和台灣金馬獎等多個電影殊榮、2009年的作品《歲月神偷》更奪得柏林影展的水晶熊獎。

作為香港新浪潮電影的代表性人物，張婉婷曾一手捧紅多位香港影壇巨星。（Getty Image）

給十九歲的我｜曾一手捧紅多位港壇巨星

作為香港新浪潮電影的代表性人物，張婉婷曾一手捧紅多位香港影壇巨星，包括：周潤發，劉青雲，任達華，鍾楚紅，黃秋生，吳君如、陳百強、張曼玉、楊紫瓊、劉嘉玲、黎明、舒淇和毛舜筠等。

去年7月，張婉婷相戀40年的伴侶羅啟銳因突發性心臟病逝世。為了悼念羅啟銳，香港開電視以《永遠懷念羅啟銳》之名，重播1987年香港電影《秋天的童話》。