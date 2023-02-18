Zara千金不靠父幹甘由低做起 憑一招成「最年輕CEO」接管百億王國

【ZARA太子女｜Zara千金】或許大家未必知道Inditex集團，但一定曾光顧集團旗下品牌ZARA、Bershka、Pull&Bear、ZARA HOME等等，集團憑著西班牙服裝商人Amancio Ortega Gaona帶領下，短時間內成為了最成功的快時尚品牌之一，而於2021年11月30日時，Inditex集團就宣布將由Zara太子女Marta Ortega接下爸爸Amancio Ortega的董事長一職，並於翌年4月1日開始接任。不過Zara太子女Marta Ortega昔日原來是從「摺衫」做起，一同看看由摺衣服基層做到今時今日接管百億時尚集團！



Zara千金不靠父幹 甘願由低做起

Zara太子女Marta Ortega自小含著金湯匙出生，其父Amancio Ortega Gaona帶領下很快於時尚界佔有一席之地，成功打造了百億時尚王國，更曾擠下微軟公司的創始人比爾蓋茨（Bill Gates）登上全球富豪榜第一名。坊間有云「成功靠父幹」，Marta Ortega明明將會接管父親的時尚王國，卻不靠父親，甘願由低做起。

Zara千金不靠父幹 甘願由低做起 （GETTY IMAGE）

Zara千金憶萬才女 自小獨具慧眼

不過Zara太子女Marta Ortega接手前，為人一直謙遜低調，基本上難以找到有關於她的消息，據傳太子女猶如「隱士」般，亦毫無大小姐的架子及脾氣，甚至相當樂意跟員工一起討論流行趨勢。

Marta Ortega不但精通英語、法語、意大利語、西班牙語等四國語言，並在倫敦大學修讀商業經濟學，她更曾向其父反映ZARA的服裝過於成熟，殊不知其父緊記於心，不久後就創立了年輕服飾品牌Bershka，可見年紀輕輕的Marta Ortega經已具有極強的商業頭腦。

Zara千金憶萬才女 自小獨具慧眼（GETTY IMAGE）

年僅37歲接管ZARA百億時尚王國 被封為「最年輕CEO」

當年年僅22歲的Marta Ortega曾於倫敦國王路分店Zara門市擔任銷售助理，店舖由摺衣服、盤點庫存等各方面步驟流程都瞭如指掌。她曾經以為自己首個星期便會「捱不住」，不料愈做愈有成功感，漸漸愛上工作，她還親自跟著團隊到上海分店做實地考察，不料一做就做了15年。

一步一步由會計部、財務部、設計及行銷部逐步累積經驗。15年來從不計較辛苦，一步一步在失敗中汲取經驗，逐漸由「摺衫」底層憑著努力證明自己爬到高層，直到37歲正式接管父親的百億時尚王國。

年僅37歲接管ZARA百億時尚王國 被封為「最年輕CEO」（GETTY IMAGE）

自小我的生活，甚至呼吸空氣都跟Inditex集團有關。在過去的15年裡，我從我所共事過的專業前輩、夥伴身上學習到很多事物。 Marta Ortega

磨礪過後又獨具慧眼的Marta Ortega自接管王國後，近年不斷提升集團及Zara的形象，不但推出了高端服飾SRPLS支線品牌，又跟KASSL推出聯名系列，亦曾邀來Jean Campbell與Olympia Campbell頂尖模特兒拍攝出超越過往風格的相片。2020年Zara又開創彩妝支線，成功擴展了品牌版圖，使Zara營收突破新高！

不但推出了高端服飾SRPLS支線品牌，又跟KASSL推出聯名系列，亦曾邀來Jean Campbell與Olympia Campbell頂尖模特兒拍攝出超越過往風格。（GETTY IMAGE）

Zara千金曾歷失婚 終情定於西班牙設計師

Marta Ortega除了趨鶩時尚兼且有極強的商業頭腦外，原來她一直醉心馬術，經常參加馬術比賽，更曾獲得西班牙當地同級別的冠軍。在馬術場上巧遇上首任丈夫，二人婚後育有一子，惟好景不常終失敗告終。不過Marta Ortega未有因而害怕追求愛，一次於朋友聚會上邂逅了一生最愛，最終她情定於西班牙設計師Roberto Torretta 的兒子 Carlos Torretta，在2018年修成正果。