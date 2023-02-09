43歲徐子珊近況曝光美貌依舊 因這事息影再讀書 赴外國盼覓真愛

徐子珊自2019年毅然在事業高峰期，宣布退出娛樂圈，有透露徐子珊是希望想前往歐洲繼續讀書，自此甚少露面，就連個人社交媒體都刪除或沒有再更新。近日有在英國倫敦網民分享在倫敦偶遇徐子珊：「昨天在地鐵上一抬頭，突然發現面前站着徐子珊，我們對視了幾秒，本人好高好美，一路上我心臟狂跳！」徐子珊再次有新近況傳出，令不少她的粉絲回想起她昔日在歌影視中都有出色的作品，但更佩服她勇於追求讀書夢，不斷增值自己。



徐子珊「四料」港姐冠車入行 名校畢業！真正的美貌與智慧並重

徐子珊「四料」港姐冠車入行，名校畢業，真正的美貌與智慧並重（徐子珊@weibo）

徐子珊在2019年時決定退出娛樂圈，當時有指她是為了想到歐洲繼續升學追夢，更把在香港的房產和車都賣掉，毅然放下香港的一切。其實徐子珊一直都是學業超卓的女生，她是在2004年於美國加州大學畢業回港，參加《香港小姐競選》勇奪冠軍頭銜，以及修身美態獎、最上鏡小姐和國際親善小姐，包攬4獎，是名符其實的美貌與智慧並重的香港小姐，當時也讓不少人對她留下深刻印象。

徐子珊歌影視三棲發展 均有代表作

徐子珊歌影視三棲發展，均有代表作（徐子珊@weibo）

徐子珊之後以「四料」港姐冠車入行，在加入TVB後拍攝了不少代表作，如《學警出更》、《溏心風暴之家好月圓》、《潛行狙擊》等電視劇，其中劇集《雷霆掃毒》飾演繹一個由身世可憐的酒吧拳手，後走上不歸路的悲慘角色，讓不少觀眾至今難忘，也讓她在《2012年萬千星輝頒獎典禮》奪得「最受歡迎電視女角色」。

而在歌、影方面，徐子珊亦有不少精彩、出色作品，她在2008年憑電影《跟蹤》女主角奪得《第27屆香港電影金像獎》的「最佳新演員獎」，後來再陸續拍攝了不少賣座電影。在音樂方面，徐子珊在初踏樂壇就憑首張EP《Kiss Me Kate》，橫掃2009年度四大音樂頒獎禮中的新人大獎，也讓她成為了香港首位在歌影視三方面，均奪得新人獎的藝人。

徐子珊在事業高峰期 減產並回歸校園 成立珠寶品牌

徐子珊在事業高峰期減產並回歸校園，成立珠寶品牌（徐子珊@weibo）

徐子珊在如此大熱之勢時，她選擇了在2015年離開TVB，自此減少在幕前演出，選擇回到校園報讀了珠寶設計課程。後來更成立了個人的珠寶品牌「KATETSUI」，當時有指投資了過百萬開設，不過很快就回本了。徐子珊選擇在事業高峰期，急流勇退時曾在一個訪問中說：

增值自己，永遠都是一個最好的保障，娛樂圈是一個很被動的地方，不是你想做就可以繼續做，有很多因素。 徐子珊

就算我讀書，將來是否真的有用？同樣都是未知之數，但目前想要做的，就是吸收不同的知識，令自己感覺會更加實在。 徐子珊

徐子珊宣布退出娛樂圈 望前往歐洲攻讀心理學博士

徐子珊宣布退出娛樂圈，望前往歐洲攻讀心理學博士（katetsui_com@Instagram）

徐子珊在2016年曾簽約由曾志偉和王祖藍合資經營的經理公司，主力在內地發展，第二年繼續學業，於香港大學心理學修讀碩士課程，當時她認為對於日後揣摩角色的心理有很大幫助，可以從角色的內心世界出發，演出得更貼合。但於2019年畢業後，同年12月經理約也屆滿了，徐子珊卻選擇宣布退出娛樂圈，透露想前往歐洲攻讀心理學博士課程，並表示即使日後回到娛樂圈也不會再參與幕前工作，只會做幕後。

徐子珊分享息影原因：外貌常被討論，壓力很大

後來，徐子珊也有解釋為何會做出這決定，她表示自己真的對讀書很有興趣，並希望繼續往心理學研究、教育與臨床方向發展，但因為之前邊讀書、邊拍劇很辛苦，而這次是想到外國進修，讓她起了想退出娛樂圈念頭。其次徐子珊表示長期在鏡頭前需要保持最佳狀態示人，只是長了暗瘡也要被人討論，讓她壓力很大。

徐子珊入行十五年，時常被質疑整容，批評聲不斷，相信讓她壓力也不斷。徐子珊在2017年於中國發展時，曾在微博分享相片，濃妝紅唇的打扮被批像中國網紅，在網絡引起一陣爭議。但這次徐子珊在英國倫敦，網民大讚她依然漂亮，以及在去年出席馬來西亞一個慈善活動，並淡妝拍片支持，都看到她美貌依舊以及身材保持得很好！

徐子珊入行多緋聞不斷 盼在外國覓到真愛

徐子珊入行多緋聞不斷，盼在外國覓到真愛（katetsui_com@Instagram）

徐子珊曾表示想到外國可以提升人際關係技巧，以及想順從內心想法。最後她更分享到自己也希望能在外國覓到真愛。入行多年的徐子珊，曾傳出過多段緋聞，包括「天王」黎明、香港商人陳國強、馬德鐘、林峯、黃宗澤、吳卓羲、沈震軒等，但她從未承認過任何戀情，保持單身形象，一直渴望能遇到真愛。

徐子珊從五光十色的娛樂圈中，找到自己真正想要的。（katetsui_com@Instagram）

或許，徐子珊就是一路都抱着這份勇氣、不怕輸也輸得起的心態。讓她有勇氣毅然從名校畢業後選擇入行，也讓她不怕輸選擇淡出娛樂圈再讀書，甚至後來息影。也正正是這樣的徐子珊，讓她能從五光十色的娛樂圈中，找到自己真正想要的。