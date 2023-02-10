無頭東宮｜48歲向海嵐以聚會照破變臉疑雲　當年因這原因暫退娛圈

【無頭東宮｜向海嵐】TVB經典古裝劇《無頭東宮》在2002年首播，題材新穎備受觀眾喜愛，至今仍不時重播。近日劇集幾位主演向海嵐、陳妙瑛、張兆輝、敖嘉年、杜大偉及監製張乾文，在相隔21年再次重聚，而這次聚會正正是向海嵐一直積極籌備，才促成這次難得聚會。



向海嵐促成《無頭東宮》相隔21年聚會

向海嵐昨日（9/2）在個人社交平台分享兩張聚會照，可見昔日的五位主演，即使是淡妝或素顏狀態下，依然狀態很好！其中向海嵐自2008年宣布暫退娛樂圈後，就甚少現身，即使是在2015年宣布復出，也只是偶爾客串或擔任配角，所以在看到昔日經典劇集《無頭東宮》主演們，不少網民留言：「想重溫套劇」。

向海嵐復出拍劇被質疑整容 近照打破傳聞

向海嵐復出拍劇被質疑整容，近照打破傳聞（IG@anneheung）

向海嵐在去年出演HOY TV劇集《獅子山下的故事》，也是相隔多年再次在香港拍劇，雖然只是配角但演技依舊出色。不過在劇集播出時，不少網民卻把重點放在向海嵐的樣貌上，覺得她樣貌變化很大，表示認不出是她，甚至有網民認為她有整容。但這次聚會照可見，向海嵐在淡妝下皮膚依舊緊緻，大概是保養得宜。

向海嵐「四料港姐」冠軍入行 曾戲稱不敢回望決賽造型

其實向海嵐一直都擁標緻的外貌，在1998年參加《香港小姐競選》時，不僅榮獲冠軍，更以大熱之態連奪最上鏡小姐、環球美態大獎、動感都會大使，包攬四個獎項，其後以「四料港姐」冠軍入行。不過後來向海嵐曾在ViuTV節目《香港親善小姐》時，憶述當年選美經歷時，竟笑稱至今仍未能回看自己當年決賽時的造型，覺得自己不好看。但向海嵐在當選港姐翌年，代表香港參選《國際華裔小姐》奪得了首個季軍，外貌還是備受認可的！

向海嵐於《無頭東宮》首演奸角成代表作 曾抗拒出演奸妃

向海嵐於《無頭東宮》首演奸角成代表作，曾抗拒出演奸妃（TVB截圖）

向海嵐在1999年正式入行，首次參演劇集則擔任《刑事偵緝檔案IV》單元主角，翌年就於《楊貴妃》中擔任女主角，劇集一播出就引起極大討論度，也讓她成為當紅一線女星。隨後向海嵐就接連拍攝了不少劇集，很快她就遇到《無頭東宮》首次出演奸角「楚楚」，成為了她經典代表作和讓無數觀眾深深記得她。

但原來向海嵐初時是十分抗拒出演奸角，當時她認為自己幾套劇集就演奸妃，就主動問過可不可以換角色做好人。所幸，當時的劇組說服了她，指奸角個性更出眾，更容易在觀眾中留下深刻印象，便答應出演，也創造出無人能超越的「楚楚」（向海嵐在《無頭東宮》中的角色）。

其後向海嵐多次出演奸角，令不少觀眾至今難忘她出色的演技。向海嵐在劇集《胭脂水粉》挑戰奸角「宋雲裳」，憑住這個角色奪得《TVB周刊》中由讀者投票所選出的《最強者氣大獎》「最強者氣奸人王」，對她的演技一致認同。

向海嵐於事業高峰暫別娛樂圈 跳出適舒圈到上海任公關工作

（IG@anneheung）

但可惜向海嵐於2007年拍完《建築有情天》後便離開TVB，不少人都替她婉惜，竟在事業高峰期退下來。後來她接受訪問時，表示自己在娛樂圈拍戲十年，雖然工作發展得不錯，但覺得自己性格內向，不適應娛樂圈中的應酬和活動，也不懂得如何和高層「多走動」。

當時的向海嵐只想用心完成每一項拍攝然後就回家休息，所以在與TVB完約的同年5月，就正式宣布暫別娛樂圈，並離開香港去到上海，轉行任公關工作，希望能轉換環境和擴闊自己的交際圈。

向海嵐2015年復出拍劇 與友人合資做珠寶生意

向海嵐2015年復出拍劇，與友人合資做珠寶生意（IG@anneheung）

向海嵐也沒有自此息影，她在2015年宣布復出，在不同電影或電視劇中客串或是擔任配角，滿足一下戲癮。後來，向海嵐在2018年回流香港，與朋友合共投資七位數字，在中環開設翡翠珠寶店，開業半年即回本，自此成為一代女強人。但向海嵐也沒有放下演藝工作，在亞洲電視、TVB及Viu TV，於不同節目和劇集中演出。

向海嵐認「港姐冠軍」成感情阻礙 曾被前任要求每次外出都盛裝出現

向海嵐認「港姐冠軍」成感情阻礙 ，曾被前任要求每次外出都盛裝出現（IG@anneheung）

現年48歲的向海嵐，在感情方面一直低調，也不心急。雖然「四料港姐」冠軍擁有無限光環，也是向海嵐入行的契機，讓當時畢業的她有了不一樣的方向。但向海嵐過往曾接訪《01女生》訪問時表示「港姐」成一個障礙，部分人會是衝住這名銜而接近，她更分享到其中一位前任希望她每次外出，都能盛裝打扮、化上全妝及穿高跟鞋。向海嵐只希望在不用工作時換上舒服衣服、不化妝，對於前任的這樣要求，讓她不禁懷疑對方，只愛熒幕前的那個她。

可能他覺得帶住一個港姐女朋友出街，就如帶住名牌手錶出街一樣，至少他讓我感覺如此。 向海嵐

向海嵐已經到人人都替她著急的年齡，但她卻不心急發展戀情，很享受單身生活。向海嵐認為現在不管做甚麼工作、去哪裡或是只想宅在家時，都不用與任何人交代，這種生活很舒服自在。慢慢等待那位喜歡她每一個時刻的真命天子。