向海嵐因港姐名銜成感情障礙　曾被前度嫌棄：勉強的話情願一個人

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-06-27 19:00

【Gentlewomen｜向海嵐】對觀眾而言，頂著「香港小姐冠軍」頭銜，無論在事業或戀愛路上已勝人一籌，向海嵐（Anne）卻沒別人想像般順利，直言港姐名銜成感情障礙：「身邊人以為港姐好多人追，唔敢approach，亦有些人衝着這名銜而來。」她的前度只愛熒幕前的她，約會如上班，坦言辛苦。 闊別幕前一段時間，向海嵐在星光舞台與多個廣告中重現身影，46歲孑然一身，更自信自主，拒絕迎合，等待能接受她全部的那個人。

【Gentlewomen｜向海嵐】46歲向海嵐單身多年，但她亦對愛情充滿期盼，相信總有一天能遇到一個適合的人。（黃寶瑩攝）

港姐形象高高在上 曾為愛情失自我

向海嵐「乖乖女」形象深入民心，傳統女校出身，17歲到加拿大讀書初嘗戀愛滋味，當選港姐後只懂聽從公司的說話，直至2008年出走上海尋回自己。從被動走到自主，不僅事業如此，愛情亦然。

香港小姐被指是入行當小花與尋覓好歸宿的捷徑，向海嵐為1998年四料冠軍，熒幕前演繹《楊貴妃》楊玉環、《無頭東宮》楚楚，無論是劇集角色還是港姐、藝人身份，都予人高高在上的感覺；可現實的她，曾在愛情路上將自己置於低位，失卻自我。

【Gentlewomen｜向海嵐】向海嵐從前在一段關係過份遷就，歷經成長終學會保持自我，在一段關係中不再盲目迎合對方。（黃寶瑩攝）

從前百般遷就 終明白愛情需保留一點自己

女生面對愛情，容易踮起腳去愛一個人，把生活重心放到伴侶身上。

向海嵐承認把愛情看待很重，從前不理智，坦言性格愛遷就，總會先照顧另一半感受，甚至盲目迎合。試過因對方熱衷飲酒應酬，即使自己不太喜歡亦陪伴在側，全因她跟對方在一起快樂，也為其願意帶自己出去玩而高興。

曾有一段感情，她只懂融入對方生活圈子，忽略自身朋友，向海嵐直至分手後驟覺失去所有，斷然醒覺，下次戀愛還是要平衡一點，保留自己。

分手後，我好像突然什麼都沒有，不但失去另一半，連想在身邊找個人傾訴也沒有，因為身邊的都是他的朋友。 向海嵐

【Gentlewomen｜向海嵐】向海嵐坦言有時也希望有個人在身邊，但亦享受現時單身階段，如果勉強找個人在一起，會充斥負面情緒，她情願一個人。（黃寶瑩攝）

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前度只愛幕前形象 感覺自己如名牌手錶

外界看來，擁有香港小姐名銜容易結識異性，向海嵐卻認為那是一個障礙，部份人會衝住這名銜而接近，想要個時時刻刻保持幕前形象的她當女朋友。向海嵐指因在演藝圈工作，每次打扮都覺得是工作一部份，私下的她盼望穿上最舒服的服裝，不用化妝、不用穿高跟鞋，其中一名前度卻希望她每次外出都能盛裝打扮，化上全妝及穿高跟鞋。

可能他覺得帶住一個港姐女朋友出街，就如帶住名牌手錶出街一樣，至少他讓我感覺如此。 向海嵐

向海嵐坦言辛苦，每次與對方外出都感覺自己在上班，完全沒休息，直言對方未必是喜歡自己，僅喜歡熒幕前的那個她：

我不可以說那不是我，但只是一部份，如果你只喜歡我一部份而不是喜歡我整個人，那Sorry，我真的改變不到自己。 向海嵐

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拒絕屈就自己趕愛情進度：改變了就找到？

愛一個人應愛上對方的全部。道理明白了，抽身離場：「一段關係中做自己很重要，我絕對不同意改變自己遷就一個人。」不過，面對時光的殘酷，說沒擔心，大抵也沒人相信，向海嵐坦言曾有過心急階段，特別有段時間許多朋友結婚生育，自覺要與時間競賽，否則難以融入。但向海嵐後來明白，過於心急開始或推動一段感情是行不通，縱然偶爾也會感到孤單。

有時遇到某些事，好想同身邊人分享，或者當遇到某些突發事，我好需要人幫我的時候，就會覺得如果身邊有個人就好了。 向海嵐

【Gentlewomen｜向海嵐】向海嵐認為真正的愛情是要做回自己，如果對方不能接受真正的她，等於不喜歡她。（黃寶瑩攝）

曾過度考量 追求完美而錯過愛情

在愛情跌跌碰碰，現在單身多年，向海嵐對擇偶態度由過份考量到憑感覺決定：「曾經一段時間覺得真的要慢慢觀察，甚至要問及身邊朋友，做很多background check，會問很多事情才決定開始與否。」倘若對方家底好但無所事事，會覺得他沒大志，事業有成又覺得他沒時間陪伴；追求完美讓向海嵐曾與愛情失諸交臂，現時則較簡單，只要投契及價值觀一致，便足夠，最重要找到個能接受她全部的那個人。

未遇到適合的人，向海嵐拒絕因成長而勉強開始一段戀情；安於現狀做自己想做的事，享受獨自駕駛、留在家中看書形形色色的MeTime，坦言：「我都幾享受現在單身的階段，但當然如果遇到適合，我都好希望開始。」下次戀愛仍是會無條件付出，不過會更堅守做自己。

你要改變到怎樣才可尋找到，其實沒人答到你，是否將自己改變了，就會找到？這都是一個未知之數。 向海嵐

記者、造型：程佩敏 攝影：黃寶瑩 製作人：詹郭敏、呂志豪 統籌：梁秀雅 髮型：Matt Chiu @ Xenter 服裝提供：PhaseEight、SANDRO @THE OUTNET 場地：Galet Antique

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