46歲向海嵐顏值不輸年輕小花　5招凍齡保養：晚餐前必吃牛油果

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

【向海嵐凍齡】有「最美楊貴妃」之稱的向海嵐，早前社交平台分享「齊蔭」造型照被讚少女味依然，近日出席港姐記者會狀態大好，被激讚凍齡有術。1998年選港姐至今已逾20年，保養並非一朝一夕，她以前曾減肥節食至胃潰瘍，之後奉行健康飲食原則，不節食反而令她成功凍齡，而有一種食物，更是她至愛。

【向海嵐｜凍齡保養】向海嵐為今屆港姐競選擔任導師，早前出席記者會，被網民大讚凍齡有術，少女味依舊，到底她的凍齡秘訣是什麼？(anneheung@Instagram)

向海嵐闊別電視圈多年 少女味依舊

46歲向海嵐參選1998年香港小姐競選，憑四料冠軍入行，雖然距今逾20年，她亦退出電視圈工作多年，但身形與顏值並未見走樣，被讚凍齡有術。

▼▼▼按圖看向海嵐的舊照，對比現在模樣，少女味依舊？▼▼▼

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向海嵐曾接受媒體訪問時坦言，自己難敵美食的誘惑，薯片、即食麵統統愛吃，從前為保持身形，會節食減肥，曾經因過度節食，令她吃兩粒魚蛋也想吐，一度懷疑自己患上厭食症，求診後發現患胃潰瘍及胃酸倒流，自此明白健康飲食的重要，之後不再堅持節食，但要食要健康。

▼▼▼按圖看向海嵐5個凍齡保養方法，健康飲食重要，但保持心境，從內入手更有效？▼▼▼

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沒有節食減肥，向海嵐會少吃加工食物，晚上6時後便會戒食澱粉質；而她愛吃牛油果，午餐與晚餐之間吃，增加飽肚感，又可改善皮膚。《01女生》曾問過英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）和香港營養師學會認可營養師吳瀟娜（Lillian），她們均指牛油果具豐富纖維素，促進消化之外，含單元不飽和脂肪也為身體製造好的細胞膜，減少壞膽固醇及增加好膽固醇，有利心血管健康，亦可改善皮膚問題，好處多多。

相信心態決定狀態 正面樂觀

向海嵐又指，凍齡之道最重要是保持正面心境，她表示自己時刻保持「覺得自己20幾歲」 的心態，盡量遠離負面情緒及避開常發放負能量的朋友，人生苦短，為何要用上寶貴時間聽抱怨，而不去做令自己開心的事情。

也許真正的「防腐」保養，不僅在外，亦要從內入手，才能由心而發綻放美麗，抵抗歲月流逝。

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