ViuTV《香港親善小姐》楊思琦、向海嵐談愛情　與Oppa約會像初戀

ViuTV全新節目《香港親善小姐》邀請了四位歷屆香港小姐拍攝，到訪日本與韓國進行另類親善之旅，分享選美至今的生活點滴。

向海嵐、楊思琦、譚小環與李綺虹四位歷屆香港小姐首次合作主持ViuTV旅遊節目（《香港親善小姐》宣傳照）

向海嵐、楊思琦、譚小環與李綺虹四位歷屆香港小姐首次合作主持旅遊節目，已淡出娛樂圈的譚小環和李綺虹將遊歷東京；向海嵐和楊思琦則會走訪首爾，體驗當地文化及生活，並分享自己對理想愛情的看法。相對於擁有幸福家庭的譚小環與李綺虹，觀眾對踏入40+、單身多年的向海嵐與情路崎嶇的楊思琦兩人的感情生活更是好奇。

43歲的向海嵐享受單身生活（《香港親善小姐》宣傳照）

向海嵐於1998年參加香港小姐並贏得冠軍後正式加入娛樂圈，是TVB力捧的花旦之一，她卻於2008年選擇告別娛圈，到上海發展並投身公關行業，直至五年前復出，除了拍劇亦有擔任主持工作。43歲的向海嵐享受單身生活，「我享受一個人時光，有時看到身邊的朋友辛苦地維繫一段關係時便會疑問，為什麼我要與一個人令自己不開心的人在一起呢？」向海嵐至今仍然相信愛情，只是她更喜歡以自己的步伐等待合適的他。

【按圖看】向海嵐於劇組人員的安排下與一名比她年輕的韓國男生約會，韓劇般的浪漫情節令她坦言有初戀的感覺：

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41歲的楊思琦現在懷有第二胎（《香港親善小姐》宣傳照）

41歲的楊思琦於2011年宣布與拍拖9年的李泳豪分手後，於沒有公開生父身份的情況下誕下女兒楊卓穎（Krystal），成為了單親媽媽，情路一直備受關注。不過，上年楊思琦宣布已找到「愛的森林」，與圈外男友於外地低調註冊，並懷有第二胎。經歷眾多波折後，楊思琦終於迎來美滿的愛情。

楊思琦於《香港親善小姐》中透露，自己喜歡開朗的男生，擁有親切溫柔的個性更會大大加分。雖然身邊不乏追求者，但她知道等待愛情需要耐性。雖然曾於愛情路上跌跌撞撞，但如今能獲得幸福也叫人感動。

【按圖看】楊思琦於韓國的所見所聞令她對韓國男生的印象有所改觀：