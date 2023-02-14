黃心穎情人節推新歌：接受大家意見！3年多低潮期獲男友泥鯭陪伴

黃心穎（Jacqueline）自「安心事件」後便淡出幕前3年多，日前在社交平台上載一段MV預告，於今日（14/2）情人節推出新歌《Crown Me》，以歌手身份復出。現年34歲的黃心穎以香港小姐亞軍入行，隨即主演過多部電視劇，亦出過派台歌，可惜在2019年4月因爆出與人夫許志安偷吃事件後，形象自此一落千丈，有份演出的電視劇亦遭換角，從此淡出娛樂圈。



黃心穎今推新歌《Crown Me》 刪IG大部分帖文昐新開始

黃心穎今推新歌《Crown Me》 刪IG大部分帖文昐新開始

黃心穎（Jacqueline）日前釋出的短短20秒MV預告，以及想以跳唱歌手身份復出消息一出，引起網民一陣熱烈討論。黃心穎自「安心事件」發生後，就甚少更新個人社交平台Instagram，這次新歌《Crown Me》預告片上傳後，就有網民發現她已經將過往的帖文刪除或隱藏了，算上預告片只剩下10個帖文，大多是與寵物的合照，看來是希望有一個全新的開始。

黃心穎獲男友RubberBand鼓手泥鯭支持 渡過低潮期

黃心穎獲男友RubberBand鼓手泥鯭支持 渡過低潮期（IG@jacquelinebwong）

黃心穎這次的復出雖然網民反應兩極，但亦有不少人支持，大讚她勇氣可嘉。新歌《Crown Me》作曲、作詞、編曲和監製都是由黃心穎親力親為完成，而她男朋友RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）亦有參與編曲和監製，陪伴她這次的復出之作。

黃心穎與黎萬宏（泥鯭）早於2020年就傳出緋聞，當時正值女方事業及心情低潮期，黎萬宏（泥鯭）就一直陪伴她左右，走出低谷，一起養狗、放狗，獲網民大讚於風口浪尖上依然有情有義又貼心體貼，是好男友代表，不過他們當時一直否認戀情。直至去年黃心穎與黎萬宏（泥鯭）二人再次約會放狗被拍到，終於認愛。

回顧黃心穎星途 一路順遂甫出道即受力捧

回顧黃心穎星途 一路順遂甫出道即受力捧（IG@jacquelinebwong）

黃心穎的星途算是很順遂，於2012年參選《香港小姐競選》並奪得亞軍，隨後以演員入行，不久就有機會客串《On Call 36小時II》，當時她與前男友馬國明戀情一公開，就有網民猜二人早在此劇定情。

黃心穎很快就受到TVB力捧，在2015年開始接連拍重頭劇《東坡家事》、《華麗轉身》、《師奶MADAM》以及《以和為貴》，一年4劇的播出，可說是她事業急上升期。7年演員生涯就拍了14套劇集，而且大多是女配角，戲份絕不少。在2019年時更遇上了《牛下女高音》及《丫鬟大聯盟》，接連兩套都是擔正女主角或是雙女主，正值是黃心穎的上位期，可惜同年就被爆出偷吃人夫許志安事件，形象瞬間變得極差，在剩餘劇集播出後，就從此在幕前消聲匿跡。

黃心穎入行多年 緋聞不斷

黃心穎入行多年 緋聞不斷（IG@jacquelinebwong）

黃心穎入行多年，緋聞亦是不斷，幾乎是每拍一劇就與同劇男演員傳出緋聞，像是在2015年拍攝《東坡家事》時就同王浩信傳出緋聞，同年拍攝《以和為貴》又與李思捷傳出緋聞，還曾與吳啟華及周志文因拍劇時傳出過緋聞，而這些男演員部分是已婚人士。

黃心穎親填新歌歌詞：接受大家對她的評論和意見

黃心穎親填新歌歌詞：接受大家對她的評論和意見（《Crown Me》截圖）

黃心穎這次以全英文親填新歌《Crown Me》歌詞，大致內容是歡迎大家盡情稱呼她為八婆（bitch）、頑皮（naughty）等等，亦提到她已經準備好接受大家對她的評論和意見。而對於她沉寂的4年間，外界對於她的討論聲依舊不斷，她亦似乎想透過歌詞傳達內心想法。