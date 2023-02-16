「建寧公主」景黛音花樣年華突退圈！神隱逾30年甘為姜濤復出

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】70至80年代港產片出產大量純天然美女，位位都各有各的美。最近TVB熱播劇《新四十二章》大玩穿越為題材，同時向經典劇集《鹿鼎記》致敬，至於觀眾對於劇情有讚有彈。除了第一男主角陳豪外，還有備受力捧的小生周嘉洛，他一人飾演二角分別是「阿珂」及「建寧公主」轉世，而當年的景黛音所飾演的「建寧公主」最為深入人心。



【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】70-80年代港產片出產大量純天然美女，位位都各有各的美麗。（Youtube@TVB 截圖）

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】當年的景黛音所飾演的「建寧公主」最為深入人心。（Youtube@TVB 截圖）

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】周嘉洛一人飾演二角分別是「阿珂」及「建寧公主」轉世。（Youtube@TVB 截圖）

景黛音版「建寧公主」連金庸都大讚

要數到最初代的 「建寧公主」必定聯想到1984年TVB《鹿鼎記》版，景黛音所飾演的建寧公主不但甜美可人，亦不失典雅高貴，而且完全演繹「建寧公主」刁蠻可愛的個性。1984年《鹿鼎記》除了收視高企外，連作者金庸都表示最滿意這個版本。

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】要數到最初代的 「建寧公主」必定聯想到1984年TVB《鹿鼎記》版（《鹿鼎記》劇照）

正值花樣年華毅然退圈 婚後專心相夫教女

現年60歲的景黛音曾是80年代當紅小花，她出演過不少的經典劇集《鹿鼎記》的建寧公主、《雪山飛狐》的程靈素及《陸小鳳之鳳舞九天》的薛冰，當年更跟戚美珍、廖安麗均稱為「EYT三小花」。不過景黛音在1980年代末期漸漸淡出演藝圈，嫁給TVB前高層楊健恩後專心相夫教女，享受幸福少奶奶的生活。

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】現年60歲的景黛音曾是80年代當紅小花（《雪山飛狐》劇照）

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】景黛音所飾演的建寧公主不但甜美可人贏不失典雅高貴。（《雪山飛狐》劇照）

絲毫不留戀娛圈 卻迷上韓團「小鮮肉」

其實多年間一直被邀「出山」演出都不為所動，甚至TVB都「無情講」，可見景黛音相當嚮往婚後平淡的生活。直到2019年，退圈逾30年的她卻願意「出山」為ViuTV拍劇集《退休女皇》，原來景黛音迷上了韓國男子組合SHINee成員李泰民，不時在她社交平台都會看到偶像蹤影，她「出山」原因全因希望跟偶像合作，惟當時撞正對方開演唱會檔期合作不成。

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】絲毫不留戀娛圈 卻迷上韓團「小鮮肉」（Weibo@景黛音Flora）

神隱逾30年 甘為港版小鮮肉姜濤「出山」

後來有指角色由韓國小鮮肉李泰民變成港版小鮮肉姜濤飾演，景黛音都照單全收，劇中跟姜濤飾演母子。對於當年25歲正值花樣年華毅然退圈，景黛音接受媒體訪問時，則回答：「唔想做咪唔做囉！我懶嘛，我真係覺得好辛苦，好辛苦咪唔想做。而且有人嫁咪嫁囉，幾好呀，搞咁多做乜。」再者，她與丈夫楊健恩結婚後，一直過著相夫教女的低調生活，完全沒有戲癮，甚至她坦言連自己拍的戲都不喜歡看，「因為覺得自己樣衰，哈哈！我真係好耐冇睇港劇，但間中會睇韓劇」。

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】神隱逾30年 甘為港版小鮮肉姜濤「出山」（Weibo@景黛音Flora）

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】則韓國小鮮肉李泰民變成港版小鮮肉姜濤，景黛音都照單全收，劇中跟姜濤飾演母子。（Weibo@景黛音Flora）

踏入花甲之年 被封不老美魔女

想當年景黛音跟翁美玲、戚美珍、曾華倩、藍潔瑛、商天娥及劉嘉玲有「TVB七仙女」美譽，直到近年景黛音都跟上潮流大玩社交平台，建立帳戶後不時貼上生活照片，不少網民及粉絲都大讚她保養得宜，稱為「美魔女」亦絕不誇張。

【新四十二章｜景黛音｜鹿鼎記｜建寧公主】想當年景黛音跟翁美玲、戚美珍、曾華倩、藍潔瑛、商天娥及劉嘉玲有「TVB七仙女」美譽。（Weibo@景黛音Flora）

景黛音曾被問到保養心得時，她則表示自己是一個相當懶的人，甚少做運動：「其實我易肥易瘦，我諗最緊要係保持同我個女一樣18歲的心境，同埋我覺得人要過好今日，又唔使諗以前，又唔好諗將來，都唔到你諗，總之今日開心咪得囉」。

【景黛音 Q&A】