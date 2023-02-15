曾華倩與梁朝偉昔日情侶照曝光！歷三段感情：最重要的人是他

現年57歲的曾華倩自從與商人林肇基結束6年婚姻，就將重心放於兒子身上，甚少現身幕前，近來進駐社交媒體小紅書與網民互動。昨日（14/2）適逢情人節，曾華倩突然在小紅書上分享與前男友梁朝偉的昔日情侶照，並配文稱：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就......真心替他高興！」不少網民覺得梁朝偉已經結婚了，再這樣發文有點不太合適，甚至有人質疑賬號是否本人。



曾華倩情人節分享與初戀梁朝偉舊照 被指「不太合適」

曾華倩情人節分享與初戀梁朝偉舊照，被指「不太合適」（小紅書@曾華倩）

曾華倩在分享與梁朝偉昔日情侶照片和這樣的配文後，隨即引起一陣熱議，不少網民都認為儘管這段昔日戀情是人所共知，但梁朝偉已經結婚多年，未勉太不好和奇怪。其後事情可能討論度太高，曾華倩忍不住再度發文：「一件簡單單純的事情，有些人想多了一點點！」看來只是想分享舊照，畢竟曾華倩向來是以敢言著稱。

在這件事發生後，讓人回想起在2007年梁朝偉主演的《色戒》上映時，曾華倩就曾被問到會不會去看，當時她就淡然回答：「他有什麼我沒見過，看膩了」，後來更大方表示自己買了該電影的光碟。正正曾華倩這樣大方敢言的性格，在發生這件舊照事時，有網民細想後認為她本來就是這樣性格。

曾華倩曾被封「無綫五美」之一 TVB藝訓班遇上初戀梁朝偉

曾華倩曾被封「無綫五美」之一，TVB藝訓班遇上初戀梁朝偉（微博@曾華倩）

曾華倩出身醫學世家，自幼被寄予厚望，她曾計劃中學畢業後便到日本修讀時裝設計，原本只是打算陪好友朱慧珊報考TVB藝員培訓班，自己也被遊說報名並成功入選，就這樣入行了。不久，曾華倩就與周星馳一起主持兒童節目《430穿梭機》，並很快獲得演戲機會，出演第一套劇就當女主角，在《雪山飛狐》中飾演仙氣滿滿的「苗若蘭」，加上她動人美貌，成功收獲觀眾的喜愛，當時更與張曼玉、黎美嫻、戚美珍和陳玉蓮一起被封為「無綫五美」。

曾華倩也正正因這樣的經歷，在藝訓班時遇上了她的初戀情人梁朝偉，當時年僅17歲的她與梁朝偉互相吸引對方，很快就交往而且愛得高調。二人般配的外貌，可說是金童玉女的代名詞，可惜這段戀情僅維持6年，當時有指是二人性格不一難以磨合，在三次離離合合，最終在1988年落下分手結局。

曾華倩與陳庭威相戀4年 分手後決定不再與圈內人交往

曾華倩與陳庭威相戀4年，分手後決定不再與圈內人交往（微博@曾華倩）

曾華倩與梁朝偉戀愛時，依然沒有放下演員工作，當時接連出演的劇集都大受好評，已經是TVB當紅花旦之一。在與梁朝偉分手一年後，曾華倩因拍攝《龍庭爭霸》，遇上了一直半紅不黑的陳庭威，後再合作《歡樂山城》，二人因性格喜好相似，很快墜入愛河。但在二人相戀第4年時，曾華倩單方面提出了分手，當時有傳是指陳庭威介意女方事業比他強，但後來男方有再解釋是自己不夠細心，讓這段戀情分手收場，而曾華倩也決定不再和圈內人交往。

曾華倩與商人林肇基結婚6年 終離婚收場

曾華倩與商人林肇基結婚6年，婚後兩人育有一子（IG@martinlamhy）

曾華倩後來專注演藝事業，直到1996年宣布與戀愛三年多的商人林肇基在英國倫敦註冊結婚，婚後兩人育有一子，而曾華倩沒有再拍戲，專心做幸福少奶奶和照顧兒子。可惜這段婚姻也僅維持6年，當時有指是因曾華倩在經歷了兩次失敗感情後，變得缺乏安全感，對丈夫嚴格限制。長時間下來，導致二人婚姻破裂，最終離婚收場，而曾華倩當時唯一要求就是兒子撫養權。

曾華倩歷三段失敗感情後 專心培育兒子成材

曾華倩歷三段失敗感情後，專心培育兒子成材（IG@martinlamhy）

曾華倩在經歷三段遺憾收場的感情後，至今仍是單身，專心照顧兒子和培育他成材，對她來說兒子才是最重要的，也會偶然復出拍戲或節目，或是與朋友相約聚會，過得更加的悠然自得。而曾華倩的兒子林浩賢也不負母親期望，畢業於香港中文大學，現更成為了香港游泳代表隊成員，經常出戰不同比賽。現在57歲的曾華倩，雖單身也不再是當紅花旦，但是依舊是那個敢言、愛恨分明的她，而且對她來說最重要的人也在身邊，這大概就是她的最理想的生活吧！