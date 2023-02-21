日本買勞力士2023｜遊日買勞力士即平2萬？日本達人揭3招增成功率

【日本買勞力士2023】勞力士（Rolex）多年來的經典款式持續備受追棒，不少忠粉必定知道日本是買錶比較便宜的國家，其中日本勞力士的價格及數量在全球都很便宜，但是如何購買才便宜呢？早前，有一名日本達人分享在日本成功以原價購入勞力士Datejust錶款，同時在日本買名錶有甚麼是需要知道的事，有興趣的愛錶人士勿錯過！



【日本買勞力士2023】日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo的日本達人（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

眾所周知，勞力士既保值又不太怎麼跌價，基本上只要以官方定價入手的話，必賺不賠。Youtube上有一個頻道名「日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo」的日本達人，不時會透過影片把自己於日本的日常生活及所見所聞分享給大眾。是次她在片中分享自己陪同朋友到日本勞力士專門店購買名錶，其朋友的首選是運動錶款，如GMT 、Submariner、Daytona等等，最終友人成功以原價購入Datejust（型號126334）。

【日本買勞力士2023】勞力士既保值又不太怎麼跌價，基本上只要以官方定價入手的話，必賺不賠。（Rolex官網‧）

【日本勞力士購買手錶限制】

自2019年11月起日本勞力士對人氣手錶有購入限制，因此大家在日本購買勞力士時，務必注意以下3大限制，頻道主亦細心列明有那3大限制，助大家順利購買到「心頭好」！



限制一：購入人氣手錶後 同一系列五年內不能再購買同一系列

限制二：購入人氣手錶後 一年內都不能購買其他人氣系列

限制三：購買人氣手錶時 有機會需要出示身份證明書



【日本買勞力士2023】頻道主亦細心列明有那3大限制（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

最近日圓兌港元跌穿六算，最新每百港元兌5.92日圓左右，根據當時二手市場售價為190萬日元，若果手錶略為新淨甚至會售賣至200多萬日元。至於友人於日本勞力士專門店稅後入手價為1,106,600日元（約港幣$64,479），以香港定價$81,900的Datejust為例，足足便宜了約港幣$17,421，絕對是「唔買對唔住自己」！ 此外亦分享3大貼士，若果預備去日本旅行的朋友不妨去碰碰運氣！

【日本買勞力士2023】香港定價$81,900的Datejust（Rolex官網‧）

【日本買勞力士2023】根據當時二手市場售價為190萬日元（Youtube@日本菇菇菇 JAPAN GoGoGo 截圖）

【日本買勞力士3大貼士】

1. 入專門店後不要直接說想要購入的款式，最好跟店員分享哪一種款式較好看，而自己心水是哪一枚



2. 穿著得宜，可以配西裝且不浮誇，衣著過份隨便予人一種水貨客感覺



3. 最好找日本親朋好友陪同，予人感到一家人去買勞力士作送禮之用

