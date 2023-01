澳門倫敦人|澳門通關後終於可以去玩啦!澳門巴黎人或澳門威尼斯人大家之前或者都去過。但澳門倫敦人,大家又去打卡未呢?今次集合澳門倫敦人最熱門的打卡位,等大家去澳門玩的時候,就可以影多啲靚相!內文更附超熱門套房-維多利亞房型詳細介紹,即刻睇睇!

維多莉亞套房和路易套房都是倫敦人酒店熱門的房型之一,搶手程度極高,農曆新年期間更有可能一房難求,大家就跟住我隔著個屏幕check in先啦~

查詢傳送門:Agoda|Booking.com|Trip.com|Klook|永安旅遊

倫敦人酒店-維多利亞套房(攝:陳葦慈)

房間以灰色、米白色為主調,感覺更似是倫敦的高級公寓。進門直入獨立客廳,真皮高背扶手椅和旁邊的暖高燈搭配令人視角上相當舒適,牆上的畫作及其他裝飾物搭配得很氛圍感,直觀感受真的有「家」的感覺。浴室門直出就是臥室,亦有趟門隔絕,這趟門絕對值得一讚,當浴室燈光開著的時候,光線是不會透過這道門的玻璃,所以完全不用擔心夜晚去洗手間的時候,影響熟睡的同伴。

Mini bar方面,除了標準的飲水機、咖啡機之外,亦備有大量的不同飲品、茶包、杯面、零食等,全部免費享用。

浴室、洗手間、化妝間三室連作一體(化妝間與其他兩室可隔開),每部分的空間都相當大而豪華,維多利亞式的浴缸擺放在浴室與洗手間的中間。浴室內的都相當有驚喜,設有四款側噴體位的花灑,一個頂噴淋浴花灑及一個標轉手持式花灑,個人護理產品品牌是來自英國的Aromatherapy Associates,更細心備有護髮素!

【八大熱門打卡位】

1、倫敦探索的士 碧咸全息投影「現身」

「倫敦探索的士」是一場有趣的虛擬➕實物「的士旅程」,乘坐在英國經典的黑色的士,著名球星兼萬人迷碧咸的全息影像及司機會陪伴旅客一起遊覽他在倫敦最喜愛的景點,看似玻璃的高科技LED燈除了可以讓碧咸「現身」,更能讓影像背景真實地呈現倫敦繁華的街道,確實有「遊車河」的真實感覺,還可以在車內和碧咸一起來一張大合照!

地點:一樓 中庭西面入口

營業時間:每天中午12時至晚上8點

2、1966年原版倫敦巴士

這架真正的倫敦巴士絕對是「巴士迷」必打卡的一站,現場亦有不少的「小巴士迷」見到這架巴士都非常興奮,前往合照。原版1966年出廠的紅色雙層巴士放在倫敦人購物中心正門門口,自拍的時候可以一併欣賞到倫敦人外觀、前庭花園和金光大道的景致。巴士的前端設有狹小的駕駛室,後面就是一個開放的平台,乘客可以輕鬆上落車。

地點:倫敦人購物商場正門口

3、倫敦人光效匯演

倫敦人光效匯演是城中知名度相當高的一場聲光匯演,由澳門倫敦人及澳洲知名創意項目公司Artists in Motion聯合打造。Artists in Motion參與過香港「幻彩詠香江」的重新設計以及2020年杜拜世博會的360投影項目。當入夜之後,倫敦人的外牆就會上演一場盛大的聲光匯演,超過一萬盞燈打造出倫敦黑色的士、雙層巴士及皇家馬車等極具英倫特色的動態圖像,「聲」方面,就以多首經典英樂曲為背景音樂配合。例如007系列電影《金鋼鑽》(Diamond are Forever)的主題曲,披頭四樂隊的《Twist and Shout》。

匯演時間:每晚6時30分至11時30分,每小時逢30分上演

匯演地點:倫敦人外牆

因為前往打卡的人非常多,提前10分鐘去找個最佳觀賞的位置非常必要,記者實測了幾個位置觀感不錯的,可供大家考慮。

-正門入口的1966年原版倫敦巴士前(官方建議)

-倫敦人購物商場正門外天橋兩側露台

-倫敦人對面橋(近巴黎人)

4、伊莉莎白塔「大笨鐘」

澳門倫敦人的這座伊莉莎白塔是按照原建築物的比例建造的,是倫敦人的重要地標之一。高度達到96米,自帶「打卡」的屬性!塔身是以石灰岩打造,還裝有電子時鐘,隨時為你報時。

5、威尼斯人正門右前方扶手電梯

據聞這個打卡位是屬於被發掘型,當乘搭扶手電梯往上的時候,由下往上的視角可以拍出身處歐州,異國風情的感覺。入夜時身處的建造物與後方的伊莉莎白塔配合起來,呈現「情迷大都會」的即視感。另外,同一個位置在白天和夜晚的時候,也會有截然不同的感覺,目前已經成為了倫敦人的超熱門網紅打卡點!

地點:威尼斯人酒店正門右前方扶手電梯

6、水晶金殿

水晶金殿是倫敦人酒店的一個核心地帶,中庭高33米(約10層樓),參考了倫敦克拉里奇酒店(Claridge’s of London)的設計,主要使用玻璃和鐵建造,並以雲石鋪砌,打造錯綜複雜的天花,充滿維多利亞時期的建築風格。另外值得提及的是地板,是參照了白金漢宮內的客廳,使用12種不同類型的大理石鋪砌。由踏入門口開始,奢華感就撲面而來,金殿內仲有多項地標值得打卡,不過就留待大家隨處發掘!

7、皇家馬車秀

馬車是仿製為了慶祝女王80歲誕辰而打造的鑽禧皇家馬車,可載皇室成員及皇家犬隻出行。哥基犬「倫蒂」、與鬥牛犬「波比」會時不時在馬車窗口「擺姿勢」。

地點:一樓 莎士比亞大道

營業時間:每天上午8時至凌晨2時

8、英倫茶敘

英倫茶敘是一個相當繽紛的打卡建築,外型上是各式各樣的茶杯,仔細看八隻茶杯表面繪有不同倫敦主題,包括莎士比亞、著名的地標建築、紅色雙層巴士以及王冠,其中一隻茶杯還可以讓大家進內拍攝!另外,必去的丘吉爾餐廳的外賣店就在英倫茶敘的旁邊,大家打完卡之後,可以順便買返啲手信!

大家準備好去「倫敦」打卡未呢?

