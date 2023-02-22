愛美女生除了注重妝容，頭髮造型更少不免，漂、染、電髮過後，更會用上不少頭髮護理產品。相信特別是經歷過多次漂染、頭髮受損的女生一定會特別留意保養，從護髮洗頭水、護髮素、護髮油，到髮膜通通都照顧到，但又有否想過頭髮護理反倒才是幕後黑手，影響你的髮質呢？



愛上沙龍美髮的女生總會聽過及用過 Olaplex 這個髮型品牌，不過最近這個主打修復受損髮質的專業品牌被揭發含有多種對頭髮損害的成份，美國有30名女生將 Olaplex 告上法庭，她們都稱用完後悔，原因是成份令她們脫髮、禿斑、頭皮發炎等恐怖後果！

火紅產品 從車庫中誕生到備受關注

來自美國的 Olaplex 從車庫裏誕生，由兩名博士 Eric Pressly 及 Craig Hawker 共同發明的產品。它主打使用一種單一活性成分可以激活頭髮中的鏈鍵組織，能夠有效地為漂染、受損的髮質進行修護，其他成份當中不含矽、乙醛及 DEA 等化學成分。該品牌的護養產品分為七種，各代表一個步驟， 1、2號通常在髮廊中使用，故此令不少愛美女生都會知道它的存在！至於3號至7號則是在家使用的產品。

一推出時更備受關注，創下好成績！（Olaplex）

Olaplex能夠成功走紅，被網民力讚「頭髮救星」，並不單止它的功效，更因為它的貼地親民，故此迅速得到消費者的喜愛及追捧！該品牌沒有實體門店，並很少進行廣告宣傳，只靠著頂級髮型師口傳心授及髮品店等專業渠道銷售，一推出時更創下年銷售額約為 1 億美元的好成績！

備受好評的「頭髮救星」為何變頭髮克星？

Olaplex 其實並非第一次被揭含有對頭髮損害的成份，2022年底時亦曾因禁用成分而於加拿大惹上了集體訴訟的官司，當時Olaplex 需要強制召回產品及負上巨額懲罰性賠償，被索令賠償集體訴訟金額高達一千萬加幣（折合約五千七百多萬港幣 ）。

據悉之前出問題的產品是3號護髮還原劑，當中產品中含有的百合花成分被歐盟列為「含有生殖毒性」。據歐盟的裁定指禁止個人護理產品中含有百合花成分，因為百合花會導致過敏性接觸性皮炎並可能造成脫髮和損傷，還可能干擾內分泌與天然激素功能，影響生育和胎兒發育。

之前出問題的3號產品 (Olaplex)

而今次再次捲入的風波所指的產品更多，綜合外媒報導本月早旬（2月9日）在美國近 30 名女性集體起訴，聲稱：「被造成嚴重傷害」。訴訟具體針對其 0 號至 9 號產品中含有鈴蘭醛（Lilial）及泛醇（Panthenol）的成份。鈴蘭醛被歐盟裁定有毒並禁止用於美髮和美容產品中，因為鈴蘭醛可導致脫髮、頭皮發炎、剝落或起屑等病症。她們用照片力證及聲稱這些產品導致大片脫髮、斷裂、頭髮脆弱、禿斑和頭皮刺激，甚至頭皮起皰發炎等問題。訴訟中更有指，儘管Olaplex收到不少過敏投訴，但從並未召回過任何產品並一直在廣泛銷售。



▼▼▼【按圖看更多】訴訟中女性力證脫髮照片▼▼▼

眾說紛紜 品牌堅稱：指控錯誤！

對於訴訟指控，Olaplex 則否認說法並於網誌中刊登出獨立測試結果，以力證那些指控是錯誤。對於訴訟中指成份含毒性，Olaplex 曾於2022年2月表示，因應歐洲的禁銷令，故此在歐盟以及英國發售的3號劑將不會含有與鈴蘭醛有關的成分。

品牌堅稱指控錯誤並刊登出獨立測試結果（截自Olaplex）

對於眾多聲音，律師行Law Center of Amy E. Davis現正為著實證，開啟了調查問卷以收集更多使用者的經歷。

官司有待商榷結果 造成不少網民紛紛議論

對於集體訴訟，因為仍在等待授權聽證會的過程，官司有待商榷結果，不過不少網民都對Olaplex 的處理方法存疑，感覺明知道成份有相關的風險，但沒有告知消費者。除此之外，亦有網民大呼：「用後感覺到痕，現在才知道有關聯！」、「以前用已經不好用」等等。

▼▼▼【按圖看更多網民議論】▼▼▼

洗髮及美妝產品因人而異，有機會「別人的蜜糖，自己的毒藥」，女生們除了要注意成份，更要在使用過程中感覺不適就立即停止使用產品，以免發生不愉快經歷！

資料來源：Olaplex、Law Center of Amy E. Davis、小紅書