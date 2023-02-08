防脫髮｜5個日常習慣有效預防掉髮 戴帽、少熬夜 向禿頭說再見
撰文：Goody25
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相信很多人都有過掉髮的困擾，但是如果髮現枕頭和地板上有大量頭髮脫落，或是髮際線後移，頭頂的頭髮開始稀疏，就要警惕了！因為這可能是脫髮的徵兆！
所以今天小編要分享5個有效防脫髮的方法提供大家參考~
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1. 少熬夜
擁有充足規律的睡眠是很重要的，因為充足的睡眠可以保證身體內的激素正常分泌，讓毛髮和皮膚進行良好的新陳代謝。
2. 燙染間隔3個月
過度的燙髮染髮，會使頭髮失去彈性和光澤，甚至可能會變黃變枯，導致頭髮更容易脫落。此外，過度地使用風筒也會破壞毛髮的結構。所以如果需要燙髮染髮，最好間隔至少3個月。
3. 少吃油膩辛辣
保持均衡的飲食，少攝取油膩多糖和辛辣的食物，多吃黑豆黑糯米黑芝麻。
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4. 強烈陽光下戴帽子
長期日曬或是溫度過低的環境其實都不利於保護頭髮，所以建議在陽光很大的時候出門戴帽子，避免頭髮和強烈陽光有過多的接觸。
5. 養成正確的洗護習慣
洗頭前先把頭髮梳順，洗好頭後用柔軟的毛巾吸乾水分。使用風筒時，用低溫吹乾頭皮，冷風吹乾頭髮。平日里盡量把頭髮放下來，總是紮著馬尾辮容易造成髮根鬆動，導致脫髮，髮際線上移。
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