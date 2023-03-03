英國女住民宿染上退伍軍人症險無命！衞生署：5類人易染病要留神

日前，政府宣佈口罩令全面解封，而且全球各地都逐漸復常，大家都急不及待地渴望前往旅遊。除機票外，大家最關心的莫過於酒店住宿方面，有不少人都會被民宿的純樸、親和力，以家做為概念而吸引。不過有名75歲的婦人旅遊時入住一家民宿，卻因環境衛生問題險喪命，到底當中是怎樣的一回事，一同來看看究竟啦！



英國女住民宿染上退伍軍人症險無命！

根據英國《每日郵報》報道，有一名75歲的英國女士Pamela Farman，在去年跟丈夫及女兒來自美國佛羅里達州旅行，一家三口入住當地一家Airbnb民宿，詎料當地環境衛生惡劣，游泳池及浴缸都長滿青苔，不久後她就出現咳嗽及呼吸困難的症狀。她隨即送往醫院，經過檢查後發現她不幸染上退伍軍人症，且肺部受到嚴重感染。

英國女住民宿染上退伍軍人症險無命！（《假面飯店》劇照）

醫生表示女士有幸撿回一命簡直是相當幸運，染上退伍軍人症會導致呼吸困難及長期疲勞，現時女士連日常生活都受到影響，使她十分擔憂自己往後的健康狀態。事情發生後，女士的女兒隨即致電Airbnb的客服人員，要求當局盡快跟進並清理環境，惟對方表現敷衍兼拒絕他們的退款請求，使他們相當不滿並表示：「不是錢的問題，不想再有人生病並經歷這一切，因有可能因此而喪命。」

女士的女兒隨即致電Airbnb的客服人員，要求當局盡快跟進並清理環境。（corybjork@unsplash）

衞生署：退伍軍人症嚴重的話會引致死亡

根據香港衛生防護中心資料顯示，退伍軍人症是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。患者會出現發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛、腹痛和腹瀉的症狀，嚴重者更可能出現神經系統病徵及呼吸衰竭，甚至死亡。

香港衛生防護中心資料顯示，退伍軍人症是由退伍軍人桿菌引起的傳染病（getty image）

至於退伍軍人桿菌可在多種的環境中存在，尤其適合在攝氏 20至45 度的温水中生長。它可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。

患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水點和霧氣而染病。在處理花園土壤、堆肥和培養土時亦有可能染上此病。不過一般情況下，退伍軍人症並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。

易染上退伍軍人症的人士

任何人士均有機會患上退伍軍人病，但以下組別的人士有較高的患病風險：



- 男士

- 年長者，特別是 50 歲以上的人士

- 吸煙人士

- 酗酒人士

- 免疫力較弱的人士，尤其是長期病患者（如癌症、糖尿病、慢性肺病或腎病）和正服用類固醇或免疫抑制藥物的病人



任何人士均有機會患上退伍軍人病（getty image）

此外衞生防護中心建議，免疫系統受抑制的人士應使用無菌水或經煮沸的水作飲用、刷牙及漱口用途。避免使用加濕器或其他可產生霧氣的設備。淋浴也可能會產生細小的霧氣；如要使用加濕器或其他可產生霧氣的設備，應使用無菌水或煮沸後剛冷卻的食水，而不應直接從水龍頭注水入盛水器內。此外，應按照製造商的指示定期清洗及保養加濕器／設備。不要讓加濕器或設備儲存積水；每日要傾倒盛水器內的水，然後抹乾容器的所有表面，並且換水。