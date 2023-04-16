00後外國女力數16大生育影響一生誓不誕子！引網共鳴：生仔要考牌

生育缺點︳政府統計處出版新一份《香港統計月刊》，顯示出本港的生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，創30年新低，而總和出生率更持續低於以往水平。疫情下市民生育減少，2021年不足37,000名嬰兒出生。不過有不少新時代女生的生育意願不高，早前有一名來自澳洲的00後女生於網上大談不願生育的原因，更表明自己沒有做母親的想法，隨即引來大批網民熱烈討論，亦有不少人表示認同。



最近，一名來自澳洲悉尼千禧年代的女生Maria於網上上傳了一條影片，年僅21歲的她揚言已下定決心拒絕生育，女生直言自己十分喜歡小孩，平日亦相當享受照顧孩子，正所謂「自己生跟鍾意玩人地個仔」是兩碼子的事，她不願負起生育及照顧小朋友一生的責任。不少人都告訴她想法會隨著年齡增長而改變，但是她相當堅定認為「生小孩絕對不會發生在我身上」。Maria細明列出16個不願生兒育女的原因去支持的自己論點，更引來不少女生共鳴。

澳洲悉尼千禧年代的女生Maria（TikTok@m.a.i.r.aaaaaaaa 截圖）

千禧年代的女生揚言拒生育！列16大「不願生兒育女」原因

生育影響1. 產後身材走樣

Maria表示女生在懷孕期間要忍受長達九個月的身體不適，為了讓肚中寶寶吸收更多營養，都吃得更多；此外肚皮會出現一條條妊娠紋、肚皮鬆弛、胸部下垂、脫髮等困擾。儘管產後努力修身，亦未必能百分百回到產前的體態。

千禧年代的女生揚言拒生育 列16大「不願生兒育女」原因（TikTok@m.a.i.r.aaaaaaaa 截圖）

生育影響2. 懷孕潛在風險

懷孕無疑是一件喜事，同時亦是一件危險的事，即使醫療技術發達，孕檢也順利，但難以預計臨盆時的巨大變動，仍可能有超乎預料的危險狀況產生。

生育影響3. 養大一個小孩要400萬

李麗珊曾經拍過一個廣告，表示「養大一個BB要400萬」，Maria亦表示如今社會環境及經濟下養活自己不是易事。假若生兒育女後，供養兒女的龐大開支絕對會加重她的負擔。

養大一個小孩要400萬（《未來媽媽》劇照）

生育影響4. 失去自由 沒有獨處時間

現今不少年輕人都追求自由自在的生活，毋須太多考慮就可以去旅行，沒有孩子的束縛亦不需要顧及任何人感受，無拘無束。

生育影響5. 擔心自己「變心」不再愛孩子

Maria直言自己十分喜歡小孩，但是擔心孩子年紀漸長，開始踏入反叛期又愛駁嘴，到時候覺得自己孩子十分煩厭，變得不再愛他們。

擔心自己「變心」不再愛孩子（《寶寶大過天》劇照）

生育影響6. 世界末日將臨

多年來世界末日的傳說與謠言從未停止，再者現今世代又不時出現異常病毒及天災，亦有糧食及資源短缺問題，因此Maria根本無必要帶孩子來到世界受苦難。

生育影響7. 餵哺母乳痛苦

產後除了要面臨身材走樣的外在問題，又要忍受乳房脹痛，產後亦會因谷奶變「岩石胸」痛如酷刑，如果不餵奶又會造成乳腺發炎。

餵哺母乳痛苦（《BB來了》劇照）

生育影響8. 不想換尿片

Maria明白誕下孩子後，換尿片一定是必然的指定動作，惟她個人非常厭惡，但又不能不做，使她感到相當矛盾。

生育影響9. 胸部變形

懷孕及餵哺母乳過程中，乳腺大幅擴張、增生，使乳房至少增加2個罩杯以上，重力影響下會使胸部出現下垂的情況，難以回到產前的豐滿身形。

胸部變形（《BB來了》劇照）

生育影響10. 個人意願

生育無疑是個人選擇，Maria正是不願負起生育及照顧小朋友一生，絕對是她的個人意願。再者這根本不是一條是與非的問題，毋須跟隨社會風氣及他人的意見去改變自己的決定。

▼▼▼【按圖看】00後女生餘下不願生小孩的其他原因，其原因引來引來不少女生共鳴！▼▼▼