網民：香港人不懂尊重女生 打扮與否都能攻擊 父母也是如此！

經常會有以眨義的港女來形容女生們的行徑，普遍認為她們很強勢、要求很多，大家都要遷就。近日在討論區Dcard上就有一位女生以「有冇人覺得香港而家好多人唔識尊重女仔？」為題，為女生們平反，認為大家都對女生的外貌要求很高，不論是漂亮與否都備受攻擊，隨即引一眾女網民齊齊分享慘劇經歷！



網民：大眾對女生外貌要求高 不懂尊重別人

網民：大眾對女生外貌要求高，不懂尊重別人（《金秘書為何那樣》劇照）

這位女網民在帖文中，提到現在很多人都認為香港女生的地位很高，但她只不斷感受到整個社會很討厭女生。她認為大家對女生外貌要求很高，身材瘦就覺得是胸部平坦，肥的話就是美極；化妝就是濃妝艷抹，沒有化妝就是頹廢。讓她感覺大眾好像只會用外表來評價女生，其他都不重要，而且這樣的批判方法，即使是漂亮女生也難逃，會被別人在背後形容：「臭g bitchy」讓帖主覺得很受不了！

引來一眾網民認同 直呼：下世唔做女人，好辛苦

引來一眾網民認同，直呼：下世唔做女人，好辛苦（《心情》劇照）

在帖文一出後，引來不少女網民認同，除了外貌被討論外，認為香港女生社會地位其實很低，女多男少讓男生好像很珍貴。而且有不少女網民都認為不僅男生會如此想，女生也是不會幫女生，同樣在言語間很刻薄，直呼：「下世唔做女人，好辛苦」。這位女網民更分享到自身家庭經歷，不僅外人會這樣對待她，父母也會嫌棄她胖和臉上多暗瘡，讓她很心灰意冷。

此外網民亦提到一點，就是現在很容易動輒就被討論到性別、港女、女權等等，好像甚麼事最終只要提出的是女生，都能被歸類至此。有網民提到只要是女性抱怨多兩句，只要是說是不喜歡的，就會被說是「女權自助餐」，但反之，去到男性就不會有這麼惡毒的字眼。

面對不必要的攻擊不用理會，忠於自己就可以了！（《我的ID是江南美人》劇照）

但筆者認為別人的意見是可以聽取，但應過濾，合理的和該改進可以接納，但那些人生攻擊和歧視的，就不必了！我們每天要忙工作，和家人朋友相處，休息時間本來就不多，沒必要花時間理會不必要的指控。而且高矮胖瘦與旁人有何關係，化不化妝本來也是取決於自己，面對不必要的攻擊不用理會，忠於自己就可以了！