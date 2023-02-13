女生總會幻想著一個完美婚禮，由婚禮音樂、婚禮場地、婚禮佈置，到自己的婚紗以及配飾都會想力盡完美。婚禮本應是個喜慶事，但對於印尼的一名女生南達（Nanda Berliana）而言，婚禮卻是場惡夢！



婚禮本應是個喜慶事，誰知變為婚禮惡夢（《別有用心的單身女》劇照）

婚禮成惡夢 前男友竟然變為繼父！

來自印尼的一名女生，南達（Nanda Berliana）早前在社交平台Tik Tok中分享了一條影片。影片開頭她以一身漂亮粉紅色洋裝出鏡，鏡頭一轉可見她滿臉歡笑地參加一場婚禮，場面溫馨，並與兩名新人開懷地合照。

但影片中間的位置，前一刻還有滿臉歡笑的南達竟然偷偷跑到一角，獨自一人在痛哭。正當疑惑南達淚流滿面的原因時，原來影片中的新郎是她的前男友！影片開頭的一對璧人竟然是，自己的媽媽與前男友在舉辦婚禮！

事主難掩崩潰之心 仍大方祝福

雖然在影片的最後，南達哽咽：「我還能相信誰能成為我未來的丈夫呢？」

南達難掩崩潰之心（TikTok@nndbrliana）

幸好，南達是一個心地善良的女生，她更大方地祝福媽媽，在貼文內寫：

希望天下父母都幸福，讓父母開心是最棒的！ 南達（Nanda Berliana）

網友熱議質疑影片真實性

影片曝光後，隨即引起網友熱議，不少人都為南達深感不滿，紛紛留言安慰：「加油！」，當中有網友指：「這些人應該斷關系！」同時亦有人質疑影片的真實性，南達亦大方回應指影片只是日常分享，希望大家可以把焦點都放在母親的婚禮。另外亦有解釋道與男朋友分開的原因並非因為媽媽，才讓兩人感情破裂！

印尼類似情況 原以為關係尷尬 但結果大為不同！

印尼當地早前類似情況 原以為關係尷尬 但結果大為不同！（TikTok @fiithryyyyy_22）

類似的事件原來並非第一次在印尼當地上演，但一樣造成廣泛關注，引來不少網友熱議！綜合印尼媒體報導，2021年時，20歲女子菲特里（Fitriani Yuda）在社交平台上傳一段婚紗照影片，菲特里介紹著新人的背景，一聽大為驚人。原來新郎正是菲特里53歲的爸爸，而新娘則是同年的高中同學雅妮莎（Anisa Tse）！但菲特里並沒有像今次事主南達因為這複雜的關係而感到崩潰，反而開心地獻上祝福，並大力支持：

我的好朋友變成我的繼母，我們的友情能持續一輩子！ 菲特里（Fitriani Yuda）

菲特里其後接受印尼採訪中透露，原來兩人的紅線是由她所牽起的！因為菲特里的母親早已去世，她們家人一直都希望爸爸可以再婚。正當她們為爸爸尋找新對象，苦尋了2、3個月都沒有適合的人選。某次菲特里無意間與雅妮莎提起時，誰知雅妮莎大感興趣，更主動跟她要爸爸的電話，不久後兩人開始熟絡起來，後來更締成良緣！

上天可能為南達開了個大玩笑！（《一人婚禮》劇照）

人生總需要有些碰撞才會成長，上天可能為南達開了個大玩笑，重創了她對愛情的信心，在此祝福南達早日看開，再次追尋自己的幸福吧！

資料來源： TikTok@nndbrliana、TikTok @fiithryyyyy_22