趁打卡遭偷光財物損失慘重！港女親授3位置藏錢法不再成盯上目標
【旅遊｜防盜技巧】近年不少女生都愛上獨遊，整個旅行都由自己作主，毋須理會他人無拘無束。不過女生獨自旅行務必要注意安全及在外地要好好保管個人財物，假設在海外遺失個人證件，補領旅行證件需時且影響整個旅程的心情。曾經有名台灣女生拍片分享自己在泰國旅行過程時，不幸被偷去相機及錢包，事後讓女生心灰意冷！
>>>歐遊不留神1秒被偷身家！台女教「超有效防偷法」包保扒手遠離你<<<
台灣著名網絡紅人「愛莉莎莎」在個人頻道分享了在泰國旅行時被偷去價值不菲的財物，事源她原先打算到泰國旅遊放鬆心情，不料被當地扒手盯上。當時她正為剛購買的食物「打卡」之際，稍微沒有看好財物，回頭一看相機及錢包全部被偷去，大約損失13萬台幣（約3萬3千港幣）。後來她向百貨公司職員求助兼請對方為自己報警，經過翻查百貨公司的監控，鎖定了小偷惟無法確認其身份終難以捉到犯人。
防盜攻略｜3位置藏錢法 小偷極難偷東西
早前，YouTube有名《Viajar con Arianna》頻道主上傳了影片表示自己到歐洲旅遊的防盜攻略 ，並表示沒有防盜袋也能有效防偷防盜，不少網民都大讚頻道主內容全面兼實用，對將來歐遊極具幫助，一起來看看究竟吧！
防盜攻略｜位置一：腹部 / 腰部
第一個方法可把錢藏在腹部，大家可以購買一些防盜袋猶如腰袋般，質料較輕薄及輕身，容易收藏在衣服內或腰部。不過這類防盜袋價錢大概$200或以上，價格相對偏貴。
若果大家不希望使用一個如此昂貴的收納袋來藏錢，亦有另一個方法去取替的。大家可使用運動腰帶去代替防盜袋，這一類腰帶有兩個袋，其中一邊可放護照；另一邊則放現金，之後把腰帶扣在腹部至腰部，再用褲子及衣服遮掩，就可以完美地把錢藏起來。
防盜攻略｜位置二：鞋裡
第二個方法就是把錢藏在鞋裡，把少量現金放在鞋內，切記放入鞋內前先找一個適合的位置以免令現金刮傷腳部，這個也是一個絕對安心的藏錢方法。
防盜攻略｜位置三：內衣中
第三個方法相信只有女生可以做到，正是把錢藏在內衣中，同樣有兩個位置放置金錢，包括以上兩個方法已經有五個位置可以分散金錢。
遺失護照｜按照入境事務處2步驟 可順利回港！
根據香港入境事務處資料顯示，假設不幸在外遊時遺失香港特區護照，也無需太過怯慌，只要緊記以下步驟，便可順利回港。
第一步：在外遊時遺失香港特區護照，先向當地警方報警求助，並索取一份警察報告副本。
第二步：與中國駐當地領使館聯繫，並要求補領旅行證件。你亦可致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868尋求協助。入境事務處會就有關辦理證件的事宜提供意見和協助。