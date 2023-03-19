趁打卡遭偷光財物損失慘重！港女親授3位置藏錢法不再成盯上目標

【旅遊｜防盜技巧】近年不少女生都愛上獨遊，整個旅行都由自己作主，毋須理會他人無拘無束。不過女生獨自旅行務必要注意安全及在外地要好好保管個人財物，假設在海外遺失個人證件，補領旅行證件需時且影響整個旅程的心情。曾經有名台灣女生拍片分享自己在泰國旅行過程時，不幸被偷去相機及錢包，事後讓女生心灰意冷！



>>>歐遊不留神1秒被偷身家！台女教「超有效防偷法」包保扒手遠離你<<<

不過女生獨自旅行務必要注意心身安全及在外地要好好保管個人財物，假設在海外遺失個人證件。（YOUTUBE@愛莉莎莎 截圖）

台灣著名網絡紅人「愛莉莎莎」在個人頻道分享了在泰國旅行時被偷去價值不菲的財物，事源她原先打算到泰國旅遊放鬆心情，不料被當地扒手盯上。當時她正為剛購買的食物「打卡」之際，稍微沒有看好財物，回頭一看相機及錢包全部被偷去，大約損失13萬台幣（約3萬3千港幣）。後來她向百貨公司職員求助兼請對方為自己報警，經過翻查百貨公司的監控，鎖定了小偷惟無法確認其身份終難以捉到犯人。

台灣著名網絡紅人「愛莉莎莎」在個人頻道分享了在泰國旅行時被偷去價值不菲的財物（YOUTUBE@愛莉莎莎 截圖）

大約損失13萬台幣（港幣約3萬3千）（YOUTUBE@愛莉莎莎 截圖）

防盜攻略｜3位置藏錢法 小偷極難偷東西

早前，YouTube有名《Viajar con Arianna》頻道主上傳了影片表示自己到歐洲旅遊的防盜攻略 ，並表示沒有防盜袋也能有效防偷防盜，不少網民都大讚頻道主內容全面兼實用，對將來歐遊極具幫助，一起來看看究竟吧！

防盜攻略｜位置一：腹部 / 腰部



第一個方法可把錢藏在腹部，大家可以購買一些防盜袋猶如腰袋般，質料較輕薄及輕身，容易收藏在衣服內或腰部。不過這類防盜袋價錢大概$200或以上，價格相對偏貴。

防盜攻略｜位置一：腹部 / 腰部（YOUTUBE@Viajar con Arianna 截圖）

若果大家不希望使用一個如此昂貴的收納袋來藏錢，亦有另一個方法去取替的。大家可使用運動腰帶去代替防盜袋，這一類腰帶有兩個袋，其中一邊可放護照；另一邊則放現金，之後把腰帶扣在腹部至腰部，再用褲子及衣服遮掩，就可以完美地把錢藏起來。

防盜攻略｜位置二：鞋裡



第二個方法就是把錢藏在鞋裡，把少量現金放在鞋內，切記放入鞋內前先找一個適合的位置以免令現金刮傷腳部，這個也是一個絕對安心的藏錢方法。

防盜攻略｜位置二：鞋裡（YOUTUBE@Viajar con Arianna 截圖）

防盜攻略｜位置三：內衣中



第三個方法相信只有女生可以做到，正是把錢藏在內衣中，同樣有兩個位置放置金錢，包括以上兩個方法已經有五個位置可以分散金錢。

防盜攻略｜位置三：內衣中（YOUTUBE@Viajar con Arianna 截圖）

遺失護照｜按照入境事務處2步驟 可順利回港！

根據香港入境事務處資料顯示，假設不幸在外遊時遺失香港特區護照，也無需太過怯慌，只要緊記以下步驟，便可順利回港。

第一步：在外遊時遺失香港特區護照，先向當地警方報警求助，並索取一份警察報告副本。

第二步：與中國駐當地領使館聯繫，並要求補領旅行證件。你亦可致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線(852) 1868尋求協助。入境事務處會就有關辦理證件的事宜提供意見和協助。