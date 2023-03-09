擺脫口罩肌｜除罩急救術 5大神器 短時間重現亮麗水嫩肌！

終於唔洗再戴口罩，相信唔少女士們同小編一樣等到頸都長，家中的化妝品已經急不及待要再出動，女士們終於可以再次展現靚靚的面容啦！但因為長期戴口罩，肌膚可能已經變得暗啞粗燥，要點先可以令肌膚即刻變得亮麗水嫩呢？別擔心，小編一早為大家準備好除罩急救小貼士，讓你短時間內重拾水潤白滑肌見人！



5大除罩急救神器推薦 低至38折入手

1. 極速再見「痘痘肌」：FANCL - FDR 祛痘精華

FANCL - FDR 祛痘精華 8g

戴口罩長時間焗住啲皮膚，好容易就會造成生暗瘡、痘痘的問題，一不小心仲會變成「痘痘肌」，真係好難搞！小編力推呢支祛痘精華，不但針對已長出及易發痘痘部位，速效鎮靜，重點擊退痘痘，仲可以增強肌膚防禦機能，預防痘痘復現，咁樣肌膚就可以恢復光滑無瑕狀態，唔洗再日夜擔心啦！

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2. 肌膚充電器 重拾緊緻彈潤 ：FANCL - 深層美肌膠原蛋白丸

FANCL - 深層美肌膠原蛋白丸 (180粒) 30日

長期戴口罩對皮膚造成負擔，慢慢便發覺皮膚突然變得暗啞鬆弛，原因可能是你的膠原蛋白開始漸漸流失了。呢款膠原蛋白丸蘊含獨有HTC魚膠原蛋白成分，讓肌膚的含水量有如處於年青狀態，回復水潤有彈性。同時全新的Deep Charge設計，亦加入獨特美容成分「異槲皮素」，有效為肌膚差飽電，保持緊緻飽滿，美肌效果更快、更顯著！

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3. 超顯著隱形毛孔神器：BENEFIT - the POREfessional 專業毛孔細緻霜

BENEFIT - the POREfessional 專業毛孔細緻霜 22ml

正所謂「魔鬼在細節」，除罩後除了面部要重拾水嫩亮白，更要注意因戴口罩而引起毛孔粗大的問題，有時自拍見到都咪話唔尷尬。想讓面部看起來精緻無瑕？呢款超顯著的隱形毛孔神器你一定要入手，可以迅速修飾粗大毛孔及幼紋，一抹便能打造完美柔滑肌，就算影相自拍幾高清都唔怕啦！

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4. 皇牌彈簧霜 一抹彈力Up：Clarins - 煥顏緊緻日夜霜保養套組

Clarins - 煥顏緊緻日夜霜保養套組

要令肌膚時刻保持緊緻光滑？彈性是關鍵！長時間戴口罩令肌膚無法得到充足的空氣流通，導致肌膚失去彈性。想急救小編推薦呢款日夜霜保養套組，日霜核心成分袋鼠花有效煥活膠原蛋白和彈性纖維，從肌底裏緊緻，加強法令紋淡化、蘋果肌飽滿；晚霜則添加月光石礦物精華成分，優化夜間彈力修護能量，重點緊致提拉，撫平細紋，早晚夾擊自然彈力Double up！

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5. 暗黃乾臉懶人救星：COCOCHI - AG 面膜 + 精華 - 抗糖小金罐 / 舒潤防敏保濕 / 極上新生

COCOCHI - AG 面膜 + 精華 (20克+90克) - 抗糖小金罐 / 舒潤防敏保濕 / 極上新生

除底口罩後，不知不覺多種皮膚問題如暗啞、變黃、乾燥、泛紅接踵而來，想一次過解決但又懶得搜羅不同護膚品急救？呢幾款懶人急救面膜 + 精華絕對會是你的救星！抗糖小金罐主打高效抗糖抗氧化以及全能修復，有效延緩肌膚老化及去黃提亮；舒潤防敏保濕則改善戴口罩而堵塞補水通道造成的乾燥及泛紅問題，温柔修復受損肌膚； 極上新生更可以高效為肌膚深度賦活滋養，散發彈嫩光澤，讓肌膚超進化！

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