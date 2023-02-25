中國鋼琴家王羽佳一戰成名　踩5吋高跟鞋演奏4個半鐘　指揮也拜服

4個半小時「音樂馬拉松」挑戰刷新了鋼琴界「天花板」，連指揮都跪了‍。



美國卡內基音樂廳（Carnegie Hall）內，中國鋼琴家王羽佳踩著恨天高，從腳踝到手臂肌肉緊繃。她略顯纖細的手指砸在琴鍵上，徹底忘我，近乎瘋狂。4小時30分鐘的演出結束後，指揮家雅尼克（Yannick Nézet-Séguin）直接跪在地上，對她佩服得五體投地。這個誇張的「跪服」畫面，迅速點燃了全場，也在全球社交媒體上引發熱議。‍‍

這是歷史上第一次有人在一個晚上，完成拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninoff）五部作品的演出，可謂空前絕後。這一刻，王羽佳成為當之無愧的鋼琴女王。演出還有個小插曲，當音樂行進到第二鋼琴協奏曲尾聲時，有觀眾激動地暈倒，被送去醫院搶救，幸好沒有大礙。其實，這並不是王羽佳第一次火出圈。她是郎朗的同門師妹，平均每年舉行超過100場音樂會，演出足跡遍佈世界一流音樂廳，一度被認為是「世界上最忙的鋼琴家」。

彈琴30多年來，她拿過無數國際大獎，也因為獨立特行的著裝風格，被人們戲稱為「鋼琴魔女」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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01 超短緊身裙搭配恨天高在爭議中我行我素

王羽佳的這場表演難度很大，光樂譜就超過400頁，是對記憶力、耐力、爆發力和體力的多重挑戰。正常情況下，一場音樂會最長兩個小時，可這場音樂會足足持續了4個半小時，相當於一個人鏟了十車煤，中間連口水都沒喝。也因此，《紐約時報》稱王羽佳挑戰了音樂世界的珠穆朗瑪峯；「厚重、感性得恰到好處，觸鍵堅決卻沒有一個音符展現出了忙亂或刺耳。」

《紐約古典樂評》同樣不吝讚詞：「演奏四首協奏曲外加《帕格尼尼主題狂想曲》，簡直超出了人類的極限。」有意思的是，就是幾年前，這些媒體還在嘲諷王羽佳的短裙不合時宜，指責裙子再短一點，再貼身一點，就成「18禁」了。這次音樂會現場，她的短裙再次成為亮點。每演完一首曲子，她都會下台換一身新的演出服，顏色一如既往大膽、鮮豔、帶勁。王羽佳偏愛高飽和度的超短緊身裙，彩虹七色沒有不敢嘗試的。比如：熾熱的紅、明亮的黃、吸睛的綠、濃郁的藍。哪怕踩著15釐米的恨天高，她也能如履平地，踩起鋼琴踏板來遊刃有餘。這種獨特的著裝風格，曾在保守傳統的古典音樂圈引起質疑。

2011年，她受邀在荷里活露天劇場演出，天很熱，她沒多想就穿著短裙上台了。沒想到音樂會結束後爭議四起，《新評論家》甚至説她的裙子「像脱衣舞娘的衣服」。她設計的「躺倒」動作，更是引來鋪天蓋地的罵聲，被批評太出格、不夠優雅。對於外界褒貶，王羽佳毫不在意，依舊穿得另類酷炫。在她看來，如果音樂本身是美麗而感性的，為什麼不穿合適的衣服來表現它呢？她不僅喜歡穿短裙，還喜歡自己設計。有空時，就給裁縫師畫圖，還和他們討論自己的想法。

其實，王羽佳之所以拋棄拘謹的傳統禮服，也是無奈之舉。她的身材較小，穿禮服時怎麼改都不合適。就算勉強穿上，也不舒服，還會被長長的裙襬絆倒，而短裙更方便她在舞台上揮灑自如。時間久了，大家漸漸習慣了她的穿搭風格，正如她自己所言：「我不想裝，我也不會改變，人們會慢慢適應的。」

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02 14歲獨自出國練起琴來很拼‍‍‍‍‍‍‍‍‍

王羽佳的鋼琴天賦，似乎是與生俱來的。她是土生土長的北京人，爸爸是打擊樂演奏者，媽媽是舞蹈家，胎教中就在聽貝多芬、巴赫。小時候，家裏有一台紅色的日本雅馬哈公主琴，她在電視上聽到什麼音樂，就會自己摸索著去彈。媽媽讓她在跳舞和學琴之間做選擇，她二話不説就選了鋼琴，原因很簡單，彈鋼琴起碼能坐著，不那麼累。

8歲時，她就已經彈到了十級的水平，並且能駕馭超過十級要求的曲目。當時鋼琴教材裏示範彈奏的視頻，就是她錄的，她也因此成為很多琴童和家長心目中的「小神童」。她喜歡以捲起旋風般的速度彈奏，手指在鍵盤上飛舞，快得就像一道閃電。‍一曲《野蜂飛舞》（又名《大黃蜂的飛行》），讓她徹底驚豔眾人。出神入化的手速，帶來腎上腺素噴發的體驗。中間八度快得不可思議，彷佛真有野蜂在飛，她也因此有了「飛指鋼琴手」的綽號。

14歲那年，王羽佳隻身遠赴加拿大，第二年又輾轉費城柯蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music）。柯蒂斯音樂學院是頂尖音樂家的搖籃，錄取率只有3.2%，她從100多位同台競技者中脱穎而出。進入學院後，王羽佳很拼，練起琴來簡直不要命。她在和指揮家阿巴多（Claudio Abbado）合作謝爾蓋·浦羅哥菲夫（Sergei Prokofiev）第三協奏曲時，曾把指甲彈劈了，依舊忍著鑽心的疼痛繼續彈下去。她還熱衷於啃硬骨頭，總是從最大、最難的曲目開始練。當她把李斯特（Franz Liszt）的作品放進節目單時，就是從複雜的《b小調奏鳴曲》開始的。回顧她的成長之路，其實並無神秘可言，天賦加上努力是顛撲不破的鐵律。

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03 因救場而出名不做「女版郎朗」

隨著名氣越來越大，媒體經常把王羽佳和郎朗放在一起比較，稱她是「女版郎朗」。的確，兩人身上有太多相似點。他們都是鋼琴界的佼佼者，從中國走向世界，也都在中央音樂學院學習，後來師從於 Gary Graffman 教授。

王羽佳從7歲起，就跟隨鋼琴教育家凌遠學習。巧的是，凌遠的丈夫趙屏國曾當過郎朗的老師，二老見證了他們的成長。王羽佳的最近一條微博，就是祝凌遠老師生日快樂。更戲劇性的是，王羽佳和郎朗都因救場而出名。1999年，17歲的郎朗為 André Watts 救場後，拿到世界諸多知名交響樂團的合作。

2005年，18歲的王羽佳替 Radu Lupu 演奏貝多芬的《第四鋼琴協奏曲》，收放自如的演奏技巧，被加拿大媒體讚歎為一顆誕生的新星。不過，王羽佳卻不喜歡這種橫向對比，她在一次採訪中大方回應：「我和郎朗不一樣！」‍郎朗比她大5歲，不管是在中央音樂學院，還是柯蒂斯音樂學院，每次都是他畢業了，她才入校。郎朗的表演給了她很多靈感，但兩人在學校的交集並不多。

樂評人 Mark Swed 也敏鋭地發現，他們個性迥異、風格不同。郎朗長於旋律，聽眾大多穿著正式，沉默內斂。王羽佳則長於節奏，聽眾更隨意、更喧鬧。比起做「女版郎朗」，王羽佳更想做自己，用鋼琴給更多人帶去活力、熱情和力量。在鋼琴之外，她有著豐富的生活，曾用3個詞形容自己：瘋狂，笑點低，有點書呆子。她愛讀村上春樹，喜歡Lady Gaga，常去海灘曬太陽，還會做spa、跳傘。

不過，她的大部分時間，都是在舞台上度過的。因為時常穿梭於機場和酒店，連小區的門衞都不認識她。家裏出現臭蟲了，她也不知情，直到屋管來找她。王羽佳在生活上不拘小節，但在彈琴時精益求精。她用多年如一日的熱愛和努力，讓我們看到一箇中國女孩在世界音樂之巔的耀眼光芒。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍