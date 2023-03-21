美白方法｜黝黑女生4招還原BB白滑肌！網民實測兩個月見效

美白方法｜俗語有云「一白遮三醜」，不少女生都對於白皙肌膚有所追求，有效的美白方法相信亦是女生們的共同目標！特別夏天將近，小背心、短褲等衣物都要出動了，又怎可以讓關節黝黑影響美觀性呢！



造成皮膚粗糙、暗沉、黝黑亦非單一原因，有可能因為角質層增厚、缺乏防曬等，這些都相對容易處理，只需加強保濕及做好防曬就可以重塑白滑肌！不過， 天生的小蜜肌女生又是否只能眼睜睜，心裏嘆息：「這些機會不屬於我」呢？想快速美白全身，解決關節黝黑，不妨參考一名內地女生在小紅書的分享，從黃黑皮搖手一變為白滑美肌，一同學習如何擁有光滑、細膩的關節及肌膚吧！

事主高呼美白方法驚艷（截自 RED@11 《 感謝姐妹們的不騙之恩！手指關節真的嫩了》 ）

事主表示自己從小到大都是黝黑肌膚的女生，因為皮膚因素而令自己的外觀、自信都有所下降，甚至不願意穿上短褲、短裙等，後來實測了這個美白方法並堅持了兩個月後，發現皮膚改善不少！

剛開始想著可能又是智商稅了，誰知道現在真的是見效了，全身美白的效果給我驚艷住了！ 事主

美白方法1︰洗澡美白 偷偷美白小技巧

事主分享了一套每周一次的洗澡美白方法，第一步是在洗澡前，將果酸滴在皮膚暗沉處並加以揉開及薄敷約3分鐘。因著每人身體狀況不一，皮膚的耐受度情況有所不同，建議大家要先做局部的皮膚測試，假使測試時皮膚出現很劇烈的反應（劇痛、紅腫等)建議大家馬上停止使用！另外，應從低濃度的酸類開始使用並從1分鐘開始，慢慢疊加時間。為了加強去除老廢角質，第二步就是當洗澡時，使用磨砂膏配合刷子於全身輕刷。

洗澡時偷偷美白的小技巧！（《 校對女王》劇照）

洗澡後，將身體乳及VC粉按照5比1的比例混合，少量多次地塗抹，以便身體能夠吸收。最後以保鮮膜包裹，10分鐘後洗掉。VC粉因為是膠原蛋白粉及維生素C 高濃縮集合而成，持續使用能美白淡斑、增加皮膚彈性、收縮毛孔等，因為當中的維生素C 能夠提高免疫力及減淡黑色素沉着，而膠原蛋白能夠使皮膚增加彈性！

美白方法2︰果酸加強美白 關節美白超有感覺

關節美白亦不少得！（截自 RED@11 《 感謝姐妹們的不騙之恩！手指關節真的嫩了》 ）

照顧好身體大範圍的美白後，關節的美白亦不少得！事主分享了一個強力有效的加強美白方法，力指可以改變手指、肘位、膝頭等黝黑位置！方法就是將化妝棉剪成長方形，或能夠包裏關節的形狀，將果酸滴在棉片上濕敷2到3分鐘。事主提醒除了果酸外，使用含水楊酸、煙酰胺的化妝棉片都可以達至成果，不過濕敷後，大家要注意保濕！

美白方法3︰日常護理 每天堅持身體乳、防曬

除了以上兩個方法外，事主亦指出每天堅持塗抹身體乳才是關鍵，含美白功能的身體乳，成效更顯著！除了每天堅持塗抹身體乳外，防曬亦是其中一環，因為紫外線容易造成光老化、斑點形成，不僅會影響肌膚老化程度，更會使肌膚生成黑色素，缺乏防曬會令皮膚變黃、暗沉，更會加劇乾燥、加快皺紋形成！

美白方法4︰攝取維他命

水果具有豐富的維他命C及維他命E，多攝取維他命能夠吃出天然美白肌！水果不單可以滋潤身體，更可以美容，大家可以多吃檸檬、奇異果、荔枝、藍莓、百香果等，它們能夠淡化雀斑、暗瘡印，更能增強皮膚抗老化能力以及抵抗黑色素形成！

事主的經驗可見每天堅持塗抹身體乳能夠美白，那麼應該挑選什麼身體乳才能成效更顯著呢？為此，不妨參考以下《01女生》的5大身體乳推薦！

身體乳推薦2023｜L’OCCITANE 甜蜜櫻花潤膚露身體乳 250ml



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L’OCCITANE 甜蜜櫻花潤膚露身體乳 250ml ｜原價$399，現經由《01mall》購買只需$175，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

L’OCCITANE 的產品，例如護手霜、身體乳等，潤膚功效一直備受好評！這款櫻花的香氣撲鼻，質地輕盈，能夠迅速滲透及補充肌膚水分，打造潤滑水嫩肌膚！

身體乳推薦2023｜CERAVE 長效保濕修復乳 473ml



身體乳推薦2023｜CeraVe 長效保濕修復乳 473ml ｜HKD185 （CeraVe）

這款身體乳十分適合肌膚乾癢、敏感的女生，品牌主打成人及小童都可安心挑選，質地清爽，成份中含有三重神經醯胺，能夠修護、舒緩敏感皮膚，另外身體以及面部都可使用！

身體乳推薦2023｜Fresh 西柚果香身體潤膚乳 300ml



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Fresh 西柚果香身體潤膚乳 300ml｜原價$260，現經由《01mall》購買只需$153，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall ）

西柚果香的香氣清爽，當中的柑橘及葡萄柚配搭不同的柑橘香氣，仿似置身熱帶雨林的感覺，在護膚過程中加入春夏的氣息。這款身體乳質地輕柔，當中乳木果油及維他命C、E 能夠使皮膚更加鎖水以及潤膚。

身體乳推薦2023｜Nivea 妮維雅加倍美白緊緻乳液 400ml



身體乳推薦2023｜Nivea 妮維雅加倍美白緊緻乳液 400ml ｜HKD 54（Nivea）

這款身體乳質地具一定流動性，但同時能夠滋潤，保濕，因為成分中含有維他命C高的成份，卡姆果及VC粉。卡姆果是秘魯的亞馬遜地區的土產果實，其維他命C含量極高，相當於橙的40-60倍和檸檬的約100 倍，難怪這款身體乳備受力捧，網民力讚：「美白十分有效的小白瓶！」

身體乳推薦2023｜Vaseline 凡士林專業修護潤膚露 400ml/ HKD 46



身體乳推薦2023｜Vaseline 凡士林專業修護潤膚露 400ml ｜HKD46（Vaseline ）

這款身體乳適合一般膚質及喜歡無香料成份的女生，質地較黐稠，剛上身時帶有些微厚重感，但幾分鐘後會被吸收掉，肌膚更會立刻變得光滑及保濕！