美白精華推薦｜網傳三層美白法更快見效？附20大必買好用美白精華

【美白精華推薦2025/美白方法】夏天來到，大家都紛紛準備好小背心、小短褲、小短裙，不過若果缺乏防曬美白意識，難道要將膚色不均、黝黑肌膚盡露人前嗎？要對抗毒辣的紫外線，防曬就要做足，美白產品亦少不免，但應該如何做才能令美白產品更加吸收、更加有效呢？



網絡上曾有不少女生討論的「三文治美白法」，最近有網民分享更為吸收、有效的「三層美白法」，做法是先將美白精華全塗於面，第二步在有色班、皮膚不均的部分，局部重點地塗上美白精華；最後以美白面膜作結。

應該如何做才能令美白產品更加吸收、更加有效呢？網傳「三層美白法」更快見效！（freepik）

想讓美白精華更加吸收，大家不妨試試這個「三層美白法」，《01女生》這次就為大家精選了以下多款大獲好評的美白精華，好讓大家都能夠快速美白！

美白精華推薦2025：Clé de Peau Beauté SÉRUM CONCENTRÉ ÉCLAIRCISSANT CONCENTRATED BRIGHTENING SERUM 高效亮膚精華 40mL HK$1,400

不少女生在使用美白產品時，或會隱隱約約感覺到皮膚受到刺激，其實平衡肌膚微生態才能從根本上解決肌膚暗啞及色斑問題。Clé de Peau Beauté這支以獨家智慧亮肌精華（Skin-Empowering Illuminator）為主要成份的精華液，能夠改善皮膚屏障，提升修護和防禦能力，有效改善膚色，締造理想發光肌。

美白精華推薦2025：Clé de Peau Beauté SÉRUM CONCENTRÉ ÉCLAIRCISSANT CONCENTRATED BRIGHTENING SERUM 高效亮膚精華 40mL HK$1,400（Clé de Peau Beauté官網）

美白精華推薦2025：XOVĒ Cell Boosting Essence-In-Emulsion 白松露活肌修護精華 40mL HK$1160

想美白當然不能單靠提亮，要從肌底中改變，才能達至光滑肌！XOVĒ將矜罕的⽩松露注入護膚產品中，以天然白松露天賦修復力量結合瑞士頂尖科研專利配方，打造出 W-TruComplex®白松露活肌修復精萃與系列。

這支蘊含多重活性抗氧化成分及多種植物萃取的活肌精華，由底層滋養賦活細胞，既能夠阻截自由基傷害，煥活細胞更生同時修復底層及表層皺紋，保濕之餘同時提亮並細緻毛孔，全方住讓皮膚回復緊緻、彈性。

美白精華推薦2025：XOVĒ Cell Boosting Essence-In-Emulsion 白松露活肌修護精華 40mL HK$1160（品牌提供）

美白精華推薦2025：Chantecaille 雪牡丹臻白透亮精華 BLANC PEONY FACE SERUM HK$3420

作為永續環保的品牌Chantecaille，主打以天然強效草本成份配合先進技術。今次以「多元透亮複合物」結合花妍配方，打造出輕盈水潤、易吸收的雪牡丹萃取精華，針對皮膚底層的黑色素並促進膠原蛋白增生，一次過解決淡斑、亮肌與均勻膚色。

美白精華推薦2025：CLINIQUE 升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 (Laser 淡斑去印精華) 100mL HK$1,310

CLINIQUE的這款雙效精華，迎來再次升級，效果更快速見效！當中以雙倍專利醫學級淡斑成份 CL302，配合日本玉露萃取及米糠萃取等成分，一支解決減淡色素、痘印、去斑，只需7天就可以改變皮膚狀況，提亮膚色，更可以保護肌膚免受遊離基侵害，預防未來的色斑形成，效果媲美專業醫學級療程！

美白精華推薦2025｜CLINIQUE 升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 (Laser 淡斑去印精華) 100mL HK$1,310（CLINIQUE）

美白精華推薦2025：SHISEIDO資生堂全新ULTIMUNE皇牌全盛精華 50mL HK$950

肌膚的滲透力、再生能力亦會影響美白與肌膚老速度。想要重塑彈力細緻年輕膚質，不妨一試SHISEIDO資生堂全新的ULTIMUNE皇牌全盛精華，今次升級更首次加入日本發酵山茶花精萃+，加上多樣革命性成分與微膠囊技術，能夠為迅速滲透肌底，激活肌膚細胞，為皮膚帶來光澤、緊緻及柔滑感。

美白精華推薦2025｜SHISEIDO資生堂全新ULTIMUNE皇牌全盛精華 50mL HK$950（品牌提供）

美白精華推薦2025：fresh 睡蓮青春賦活煥膚精華 30mL HK$660

除了維他命以及酸性成份，其實超級睡蓮亦能夠有助肌膚細胞更新！fresh 以AHA 、睡蓮萃取、仙人掌花萃取、甘醇酸和檸檬酸等成份打造夜間煥膚精華，令肌膚每晚自行更新，一次過滿足均勻膚色、減少黑斑和細紋的皮膚需求，從而打造光滑肌。

美白精華推薦2025｜fresh 睡蓮青春賦活煥膚精華 30mL HK$660（fresh）

美白精華推薦2025： La Prairie 全新魚子晳白緊緻聚光精萃液

來自瑞士的La Prairie，一向以活性護膚成份著名。今個初夏，品牌帶來15年精心研發之作，將革命性淨白亮光分子 Lumidose™ 凝萃與標誌性獨家專利活細胞複合物（Exclusive Cellular Complex™）注入精萃液中，一次過針對肌膚質感、膚色及結構，全方位解決肌膚暗沉、粗糙及色斑等常見的肌膚困擾。

美白精華推薦2025： La Prairie 全新魚子晳白緊緻聚光精萃液（品牌提供）

美白精華推薦2025：POLA WHITE SHOT 炫白淨透精華液 25ml HK$1,100

想要高效美白的話，POLA這款濃稠水狀的精華液，蘊含3 種美白活性成份和 7 種 POLA 獨有保濕成份，能夠輕鬆深入皮膚並到達真皮層鎖定黑色素，預防老年斑和雀斑生成！

美白精華推薦2025｜POLA WHITE SHOT 炫白淨透精華液 25ml HK$1,100（POLA）

美白精華推薦2025：Aesop 天生一對：煥膚二重奏 HK$1,340

原來單靠美白保濕，未必能夠達至真正亮白肌？可以試試在日常護膚中，配搭溫和去角質產品，能夠讓膚質更為均勻透亮！Aesop以澄瑩面部精華素與純淨無瑕調理液，打造出一套能夠溫和去角質與提亮，平衡肌膚同時保濕、煥膚的護膚方案。

美白精華推薦2025｜Aesop 天生一對：煥膚二重奏 HK$1,340（品牌提供）

美白精華推薦2025：The Ordinary 10%杏仁酸精華 + 玻尿酸精華 Mandelic Acid 10% + HA 30mL HK$70

The Ordinary作為實惠之選，而且產品份量多，適合小資女、學生使用，不過對於熟齡肌的作用則較低。 而這款精華以10%杏仁酸配合玻尿酸，能夠溫和地為皮膚去角質、減緩黑色素生成，而且杏仁酸在醫學上常用作為做抗細菌劑，醫學美容上亦有用作於治療青春痘，特別是成年人的青春痘。

美白精華推薦2025｜FANCL BC Beauty Concentrate 膠原煥活再生精華 18mL HK$650

美白精華推薦2025：FANCL BC Beauty Concentrate 膠原煥活再生精華 18mL HK$650

FANCL主張成份天然、溫和，而這支膠原煥活再生精華中更添加了三肽膠原蛋白 α、水飛薊果、大豆精華等，能夠增加滲透力，同時加快膠原合成，效修護皺紋、暗啞及鬆弛肌膚，令皮膚自然飽滿、透亮。

美白精華推薦2025：FANCL BC Beauty Concentrate 膠原煥活再生精華 18mL HK$650

美白精華推薦2025：肌美精 Hadabisei 高濃度維他命C美白精華美容液 30mL HK$98

作為日本Kracie公司旗下的肌美精 Hadabisei，最為人熟悉的產品就是超浸透3D面膜，而這支無香料、無色素的高濃度維他命C美白精華美容液中含有美白活膚的維生素C、抗炎成分的「傳明酸」，加上補濕滲透力強的和漢花神經酰胺、和漢花平衡精華等，能夠像肌底導入液般保濕美白同時維持皮膚平衡，連敏感肌女生都可以輕鬆使用。

美白精華推薦2025｜肌美精 Hadabisei 高濃度維他命C美白精華美容液 30mL HK$98（肌美精 Hadabisei ）

美白精華推薦2025：彩豐行 美白去斑精華素 2.5ccx14pics HK$93.19

彩豐行成立多年，以香港製造，以價廉物美的自家產品著名，主打個人護理、護膚等產品。而這款美白去斑精華素蘊含法國註冊專利成分：EtiolineTM以及配合複合物Melaclear-2，能夠促進肌膚新陳代謝，可以有效淡化色斑、均勻膚色、改善黑色素沉澱。

美白精華推薦2025｜Dermalogica 維C活肌亮白眼部精華 15ml （Dermalogica）

美白精華推薦2025：Dermalogica 維C活肌亮白眼部精華 15ml HK$738

黑眼圈、眼部暗沉不單令人感覺疲倦，更會顯老十足！Dermalogica 這款蘊含強效維他命 C，加上生物技術與再活化技術，能夠加強滲透、減淡細紋和皺紋，有助減緩皮膚老化情況。

美白精華推薦2025｜Dermalogica 維C活肌亮白眼部精華 15ml HK$738（Dermalogica）

美白精華推薦2025：CLARINS 透亮光感極緻亮白精華 50ml HK$1,020

紫外線容易誘發皮膚底層的黑色素增長，令色斑出現。想要均勻膚色，除了提亮美白外，截擊色斑亦是一大重要任務！CLARINS 這款透亮光感極緻亮白精華，含有兩種超級活氧植物萃取成分，能夠令皮膚保濕同時明亮通透，令皮膚長期維持穩定。

美白精華推薦2025｜CLARINS 透亮光感淡斑精華 50ml HK$1,020（CLARINS）

美白精華推薦2025：SK-II全新小燈泡精華（極緻光蘊煥亮精華）30mL HK$1,200

擔心美白成份過於刺激？SK-II 的這款新一代小燈泡精華，升級配方加入突破性配方PITERA™5及極緻光蘊複合精粹，而且連敏感肌都可以使用，一週就可以感受到PITERA™溫和而高效的感染力，保濕同時提亮、淡斑，持續使用有助深層煥發肌膚生命力，全面提亮膚色，由內煥發光蘊肌！

美白精華推薦2025｜SK-II全新小燈泡精華（極緻光蘊煥亮精華）30mL HK$1,200（品牌提供）

美白精華推薦2025：Lancôme 淨澈亮肌精華30mL HK$780

Lancôme 這支好比化妝水般，質地輕盈的水精華，當中揉合兩種精華質地，打造出能夠每日使用、獨特的97 : 3比例水油配方。最為獨特的是成份含有微酸類，以微酸煥膚的配方加強淨膚效果，淨膚同時不會過於刺激，4週即可重塑細緻淨澈肌膚！

美白精華推薦2025｜Lancôme 淨澈亮肌精華 30mL HK$780（Lancôme）

美白精華推薦2025：Kiehl's 醫學維C淡斑精華 30mL HK$585

近年爆紅的「早C晚A」以美白、抗皺作為日夜的護膚攻略，早上使用維他命C的護膚品，晚上使用添加維生素A（泛指維生素A衍生物）的護膚品，聲稱比起只晚上單塗美白產品更有效，更能抗老。

美白精華推薦2025｜Kiehl's 醫學維C淡斑精華 30mL HK$585（Kiehl's）

美白精華推薦2025：TACHA 煥采絲滑緊緻精華 30mL HK$860

TACHA 這支緊緻精華絕對是輕熟肌、受損肌膚的救星！精華使用日本雙重發酵的強效抗衰老食物成分：秋田米、宇治綠茶、Hadasei-3™專利複合物等作為產品主要成分，能夠溫和地抗老、抗皺，同時舒緩肌膚並提升肌膚光澤度。而且精華中加入小紅莓提取物、海茴香及絲綢蛋白，能夠組成膠原蛋白、舒緩修護受刺激的皮膚。