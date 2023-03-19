港女遭變態盯著看 大膽喝斥獲女網民佩服 ！男：不外出不會被看

隨著氣溫上升，不少女生都開始換上夏季服飾，近日就一名女生因此引起一陣爭議。這位女生在討論區上分享自己穿着有點低胸的衣服及短裙時，被一位走在她前面的「阿叔」不斷回頭看，而她最終因忍不住開口鬧走對方。這位女生就將這段經歷分享出來後，在網上引起了男女間罵戰，女網民都大讚及佩服帖主的勇敢，但竟然有男網民卻認為帖主性感打扮就應預計到會有這樣情況，讓帖主再次更新帖文回應。



女生慘遭「變態佬」以猥褻目光盯著看（截自Dcard）

女生慘遭「變態佬」以猥褻目光盯著看

這位女生在討論區Dcard上，以「香港真係好多癡線變態佬」為題，分享了日前因天氣炎熱，所以穿著有點低胸的衣服及短裙，但在回家路上竟被走在她前面的「阿叔」不斷回頭看，本來她也沒有留意，但發現他太刻意了。而去到搭扶手電梯時，那位「阿叔」竟直接整個人都轉身看著她，事主因感到很不適，加上現場路人多，她就大聲問：「你看夠了嗎？」那位「阿叔」就害怕跑走了。

女網民紛紛佩服帖主勇敢喝斥（《性敢中環》劇照）

女網民紛紛佩服帖主勇敢喝斥

帖文一出隨即引起一陣討論，不少女網民大讚及佩服帖主的勇敢，以及也有不少女生分享自己也曾遇到類似事件。其中一位女生提到自己早幾天曾穿著運動套裝，並強調非瑜伽褲，都遇到同樣的事，當下非常害怕，也讓她現在下樓都多了一個陰影。其實也證明了這種變態行為，與穿著是沒有關係，今天無論是密實的運動裝，還是低胸短裙，都不應遭受這種猥褻目光。

男網民認為是帖主打扮問題（截自Dcard）

男網民認為是帖主打扮問題 又稱不犯法

但在帖文下，卻有男網民持相反意見，留言：「望下又喺到嘈，不如唔好出街」、「著得出街，其實就有俾人望嘅風險」、「對眼生係人地度，望又唔犯法嘅」、「你改變唔到癡線佬，但你可以改變自己衣着」、「望係唔會告得入架」等，認為會出現這種情況都是因為帖主打扮問題。其中帖主及一位網民分別引用了《性別歧視條例》及性騷擾種類，視覺性騷擾都是受法律規管，並不是如男網民所說的不犯法。

性感、密實打扮都不應遭受不友善目光（《跟蹤》劇照）

性感、密實打扮都不應遭受不友善目光

無論是如何的打扮，都不應成為被不友善，甚至猥褻目光盯著看的原因。就如同帖主再更新帖文所說，打扮好看被人看一兩眼是能想像到，但讓她不解的是竟有網民認為那位「阿叔」是沒有問題。那位「阿叔」是站在扶手電梯特意轉身看到帖主，和他對視眼神不躲，還猥褻笑著，這已經不是一件正常的事。事情發生時，帖主能鼓起勇氣大聲喝斥，是一件勇敢的事，不應是再受到冷言冷語。