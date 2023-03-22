少女LV專櫃買到假貨怒告勝訴獲天價賠償！專家親授3步驟辨別真假

LV真假｜有不少女生努力工作賺錢，都會偶爾豪花一筆金錢「獎勵」自己。不過過往常出現有受害者在網上購買名牌手袋，收貨後卻懷疑自己買了假貨，故此不少人都會選擇到專門店入手。詎料，有名內地女生竟然在專門店購買手袋，最後發現買到假貨！



內地女於LV專櫃買到假貨！提告勝訴獲天價賠償

根據內地媒體報道，有名內地女生在長沙市國金中心Louis Vuitton專門店購買了一個Vaugirard手袋，當時大概價值18,700元人民幣（約$21,000港幣）。不過入手後，女生懷疑自己買到了假包，後來送往中國檢驗認證集團湖南有限公司進行檢驗。

LV真假｜內地女生於Louis Vuitton專門店購買了一個Vaugirard手袋（spotted fashion ）

半年後，女生收到鑑定結果發現，證實了手袋確實是假貨，並非Louis Vuitton公司生產。事後女生相當生氣，決定向法庭控告Louis Vuitton公司賣假貨，並且要求賠償。最終法院認為案件具有欺詐行為，因此判決Louis Vuitton除了要償還手袋款項外，更需要賠償3倍金額，合共約港幣十多萬元。

LV真假｜內地女於LV專櫃買到假貨！提告勝訴獲天價賠償（GETTY IMAGE）

鑑定專家：靠3步驟辨別真假！

擔憂自己花費大量金錢購買到假貨？又不知道如何判別手袋真假？即使直接拿到專櫃要求驗貨，各大奢侈品牌都不提供驗貨鑒定服務，大家亦可以請第三方鑒定。不過第三方鑒定都存有風險，若果大家不想大費周章去驗袋，亦可以直接透過一些小細節來粗略檢驗一下。「舊時光中古」的中古店鑒定師於個人頻道親授3招辨別真假的方法！

LV真假｜「舊時光中古」的中古店鑒定師（YOUTUBE@舊時光中古 截圖）

LV真假｜1. 品牌刻印標®

拿出LV手袋後，找出品牌刻印標，先查看一下®，會發現其的圓圈大小跟VUITTON是一樣，R的圓圈並不會比O大。

LV真假｜1. 品牌刻印標®（YOUTUBE@舊時光中古 截圖）

LV真假｜2. 品牌刻印標上PARIS-A

第二，同樣是查看品牌標誌，標誌上的PARIS的A是尖頭的，如果發現是平頭A就要注意了。假設你發現是比O大的話，就很有可能買到假貨了。

LV真假｜2. 品牌刻印標上PARIS-A（YOUTUBE@舊時光中古 截圖）

LV真假｜3. 手袋拉鍊位

第三是看手袋拉鍊部分，大部分的LV手袋的拉鍊都是採用了日本廠家YKK；其五金特點是色澤啞光、打磨平滑，且重點是拉鏈背面一定會微微看到有一條直線隆起，兩邊向中間隆起，非在平面上多刻一條直線。

LV真假｜3. 手袋拉鍊位（YOUTUBE@舊時光中古 截圖）

鑒定師：以上3方法只限新款袋！

或者有人會認為手袋走線位、袋的紋理去辨偽，鑒定師直言正貨也會出現瑕疵的問題，走線位都會有歪掉的情況。但是LV每一款手袋都有品牌標誌刻印，固定的比例特點及五金打磨技術，最後鑒定師提醒大家以上3個方法只限於近年的新款手袋，並不適用於中古袋款。由於中古手袋的字體刻印經歷過數萬個變化，沒有統一規律。