妳生我來湊！未滿月奶奶就反口　陸婦：整月工資轉付保姆也很值得

最近，深圳因為「很能生」在網絡上走紅。數據顯示，深圳在2019年以21.68‰的戶籍人口出生率拿下全國第一，近幾年出生率雖然有所下降，但仍然遠高於全國平均水平。然而，蓬勃生機的背後，是「娃無人帶」的困境。



眾所周知，深圳是一座移民城市，深漂們的父母大多數都在老家，一旦在深圳結婚生子，想要「啃老」不容易，送娃回去又不捨得。深圳生活壓力也大，父母都是上班族的「雙職工家庭」十分常見。嬰幼兒無人照料，住家阿姨成了剛需和依靠。但由於供求失衡以及行業不規範，想要找到一個靠譜的阿姨，往往需要走很多彎路，花很多冤枉錢。「在深圳，找個合適的阿姨，比找老公還難！」一位寶媽如此吐槽。

雙職工家庭的盡頭，是找阿姨

「小時候感覺自己理所當然就長大了，等到自己有了小孩才發現，如果沒有長輩幫忙照顧，小孩要怎麼長大？」詩雨和丈夫都是深漂，各有事業。婚後他們原想過上幾年二人世界的日子，但長輩們不斷催生，而且每次都信誓旦旦地保證：你只負責生，孩子我們來帶。

孩子出生後，婆婆從老家來到深圳幫忙。但承諾總是不堪一擊，還沒等到詩雨出月子，婆婆便藉口說深圳噪音太多，每天晚上都睡不着，回了老家。詩雨沒有辦法，丈夫正處於升職關鍵期，經常出差，她只能自己邊帶娃邊恢復身體。產假結束後，她向領導申請了居家辦公，「女領導能體諒這種左右為難的感覺，而且當時疫情，她同意了。」疫情過後，公司要求員工全體返崗復工。詩雨的難題來了，孩子誰來帶？

無奈之下，她多次和婆婆溝通，才再次將婆婆請出山。為了讓婆婆輕鬆一些，她每天上班前準備好孩子的輔食和婆婆的飯菜，婆婆只需要白天帶小孩，晚上不用陪睡。但不到半個月，婆婆又開始鬧着回老家，「她說自己腰椎疼痛，帶不了......」詩雨不願意孩子跟着婆婆回江西老家，她小時候是留守兒童，深刻體驗過父母不在身邊的無助，「導致現在的性格有一些敏感和脆弱，所以就算再難，也要把孩子留在身邊。」思考了一番，她還是決定找個住家阿姨，不當全職媽媽，堅持到小孩上託班。

與詩雨不同，珍珍是主動提出不用老一輩帶娃。「我愛自己的丈夫，但很難愛屋及烏，和他的家人住在一起容易產生矛盾」。珍珍和丈夫試過和父母住在一起，老人思想傳統，雙方的育兒觀念差距太大，他們都感覺到很強的束縛。為了避免吵架，她和丈夫專門存起一筆錢，用來住好的月子會所和聘請住家阿姨，換他們兩個人的自由生活。

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好阿姨價高難找，總有人想帶薪養老

事實上，找一位合適的住家阿姨並不容易。大多數人和楚櫻一樣，在找阿姨這條路上屢次碰壁，經歷着過五關斬六將的折磨。「初中畢業的保姆不帶睡、不早教，開口都是7500元以上，還包吃住。」談起現在的市場行情，楚櫻邊搖頭邊說。她對阿姨的不高，身體健康，主要帶娃，衛生為輔，眼裏有活，不懶惰，不打聽，不八卦。「最基本的要求而已，但找到完全符合這個條件的都不容易」，她感嘆道。

兩年前，她因為產假結束復工，但沒人幫忙帶娃，所以開始找住家阿姨。當時她沒經驗，覺得阿姨閤眼緣就定了下來。「我對阿姨沒有太高的要求，畢竟六個月大的小孩除了吃就是睡。但這個阿姨做飯沒有人想吃，而且比較有個性，愛玩手機，一玩就叫不動。」楚櫻本想將就，但阿姨過節回了一趟老家後，就單方面宣佈老家有事，不想再來了。

吸取了上次的教訓，她重新找了一位做飯好吃的阿姨，但後來發現阿姨愛接私活。在楚櫻帶孩子回老家休了兩個星期假的時候，阿姨不接受放假，住在楚櫻家裏接私活，還理直氣壯地要求楚櫻支付全額工資。「千挑萬挑，結果挑中了個老油條」，楚櫻憤慨，再次換了阿姨。第三個阿姨各方面都還讓楚櫻滿意。但有一天，鄰居私聊她兩口子是不是經常晚上吵架。楚櫻一問，原來是自家阿姨整天將家裏的隱私說出去，「她每次抱小孩下樓散步的時候，就和小區裏其他阿姨聊八卦，把家醜全都揚出去，嘴巴太大了忍不了。」

後來她又通過中介換了兩次阿姨。第四個阿姨鋪張浪費，用浴霸熱風風乾頭髮、用嬰兒棉柔紙擦地板......第五個阿姨各方面都可以，但體檢後楚櫻發現她隱瞞了傳染性疾病。找得實在筋疲力盡了，楚櫻終於在熟人的介紹下，找着了一個各方面都比較合適的阿姨。「終於熬出頭！現在的阿姨來了快半年了，很有邊界感、做飯合胃口、不會偷懶、買東西會先墊付，寶寶在外面對別人的玩具感興趣，阿姨立馬網上下單……主動性很強又不會越界，我很喜歡她。」

在試用阿姨的這條路上，珍珍也吃了很多的虧。她性格比較隨和，每次阿姨提要求，她總是妥協，有的時候甚至還感覺自己花錢買氣受，把自己變成了保姆。有人每月回一次老家，要求報銷往返車費；有人節假日拒絕休假，要求雙薪，年底還要十三薪；有人要求住的房間不能太小，吃飯點菜，暗指上家給她過生日會送她東西，晚上8點之後不能打擾她去跳廣場舞......為了讓阿姨們專心照顧好自己的小孩，不要在她看不到的地方對小孩發泄不滿，所以就算阿姨們的要求再離譜，珍珍都會盡量滿足，但她也發自內心地感覺生氣。「這些住家阿姨是來工作的嗎？更多像是來帶薪養老的。」

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頻出亂象，家政行業缺乏規範

「現在的家政市場還是太亂了。」不少在社交軟件上找過阿姨的人如此吐槽。「沒有統一的行業規範，中介也起不了什麼用，加上就業門檻低，各種水平和素質的阿姨都有，工資卻出奇的統一，比各行各業漲得都快。」一個比較突出的現象是，現在行業內並沒有官方的考證機構，但總有阿姨「持證上崗」，要求加薪。

「之前有個阿姨說她受過培訓，有各種證件，一個證要加500元薪資」，珍珍感到詫異，因為她沒感覺到在實際操作中，阿姨運用了證件上的專業知識。後來，珍珍從她一位家政中介朋友那裏了解到，這些證件都是一些非官方培訓機構發的，沒有任何規範性可言，多半是培訓十幾天直接發證，有的還可以直接買。

市場魚龍混雜，讓僱主們很難精準匹配到符合標準的阿姨只是一方面，好阿姨的稀缺更是讓不少僱主為了留住人，開始了「內卷」。「小區裏有的寶媽很『卷』，他們給阿姨高薪，但只要求阿姨把孩子帶好，刷個碗就可以了」，楚櫻理解他們的想法，如果阿姨包攬所有事務，可能哪樣都幹不好，不如只把孩子帶好。

但阿姨們聚在一起時，難免會有比較，「我家第三個阿姨就總是和小區的阿姨們互相打聽工資和工作量」，她很無奈，因為自家阿姨有時聽到別人的工資更高，工作量更少，回家就甩黑臉，不願意幹活。楚櫻也妥協，孩子在阿姨手上，只要她把孩子帶好，其他的家務活她都幫着分擔，讓阿姨儘可能輕鬆一些，對孩子也好一些。「本來就是一個辛苦的崗位，被大家慣成了享福的崗位。」為了孩子，每個人都迫不得已，成為這個產業鏈惡化的一環。

「僱主對阿姨的初印象，取決於上一戶人家對她的評價」，在找阿姨方面有經驗的寶媽，都得出了這樣一條經驗：「最放心的、最省心的阿姨，就是熟人真實用過好評的。」有些阿姨在面試和試用時吹得天花亂墜，時間久了就開始暴露各種缺點，楚櫻的前五任阿姨都是這麼被汰換的，「很浪費時間、精力和感情，經常換對寶寶也不好。」但她算是幸運的，在熟人的介紹下，最終找到了合適的阿姨。然而，她有朋友因為遲遲找不到合適的阿姨，不僅耽誤了工作，小孩子也沒有照顧好，索性辭職，當起了全職媽媽。「不到萬不得已，我想我很難會做出這個決定」，楚櫻搖了搖頭。

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寧願「白幹」，也不輕易全職在家

對於深圳雙職工家庭中的女性，請阿姨往往還有另一層深意。「深圳媽媽和其他城市不太一樣的是，真正願意放下自己的工作成為全職媽媽的，還是少部分人」，詩雨在一個寶媽群和其他媽媽討論時，得出了一致結論。

她在龍崗一家外貿公司上班，是一名會計。月薪加上接一些私活，她每個月的收入剛好過萬，但她的住家阿姨月薪是7500元左右。如果阿姨周末不想休息，那每個月需另加1000元左右。「加上阿姨住在我家日常支出這些隱性成本，我工作受氣掙的窩囊費，全都給阿姨了。」心痛之餘，她感覺這錢花得很值。「靠自己的能力，為家務和育兒買單，不用哀求別人幫忙照顧小孩。」結婚兩年多，她從一個對婚姻滿懷嚮往的人，變成了一個理性思考婚姻意義的人。「婆家人靠不住，如果我自己也沒有了賺錢的能力，那才是真的被動。」

珍珍也有一樣的感觸。她和丈夫都是獨生子女，上有四個老人要撫養，下有自己的小孩想富養，所以即便她丈夫的薪資頗高，但她從來沒有動過放棄自己工作的念頭。她住進月子會所的時候，選的是比較好的套房，婆婆來探望孩子時，話裏話外都在暗示為什麼要住那麼好，浪費錢。「我當時都不想理她，反正我自己能賺錢。但是如果我沒有工作，她肯定會覺得我在亂花她兒子辛辛苦苦掙的錢」，後來無論誰遊說她當全職媽媽，她都很堅定地回絕，自己賺錢才是底氣。

花大價錢聘請住家阿姨的情況，往往熬到孩子上託班後就會有所好轉。從長遠來看，住家阿姨才兩三年，而職場還有三十年。「不排除部分寶媽只因上有老下有小，有車貸房貸，所以不能輕易辭職當全職媽媽。但在我認識的大部分寶媽裏，尤其是在深圳的，還是嚮往自己變得強大又獨立的」。表面上，作為僱主，她們是在為家務和育兒買單。實際上，作為個體，她們是在為自己在社會上、家庭裏立足的尊嚴買單。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】