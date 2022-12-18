4招高情商拒絕法　既不得罪人又讓他知難而退　連老闆都無你符！

你是每當遇到要拒絕人的場合，總是覺得難以啟齒嗎？明明心裡不想做，但就是說不出口而勉強答應？



小紅書就有心理學專家教學以下四招，能做到有效的委婉拒絕，不用得罪人也不用逼自己吞下委屈，走跳在社會的我們絕對要學起來！

Say No無難度！4招高情商拒絕法，不再吃悶虧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

1. 狐假虎威法

如果自己想不到好理由拒絕，那就靠別人吧！像是利用長輩或者其他更高層的名義去拒絕，比如「我爸媽這週要我回家，這次聚會不能去」，或是「主管請我先把這份報告弄完，沒時間幫忙你」，這樣就能順理成章拒絕，就算對方想埋怨或者不爽也無可奈何了。

2. 轉嫁拒絕法

當別人對你提出要求時，你可以先hold住，然後提出一個對方難以完成或者不願完成的要求，讓他知難而退。例如對方請你幫他跑腿買飲料，你就回說：「那你請我喝一杯我就去」，把選擇權丟回給對方，不管對方最後有沒有找你幫忙，至少你都不會吃虧了。

同場加映：友情｜面對被朋友斷捨離 悲傷憤怒的情緒怎消化？5個方法療心傷（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

3. 運用分割法

當有人向你提出過分的要求，但對方又是你不能得罪的人時，你可以稍微分割對方的要求，例如主管請你加班把東西趕完，你可以分析給對方聽時間不夠，但你可以先做到哪一部分給他，做完自己能力所及的部分，也能理性和對方討論出不會得罪對方的方法。

4. 等量交換法

當對方提出的要求你必須拒絕的時候，也提出另外一個也會被對方拒絕的請求，像是對方想跟你借車開，你就說但你最近剛好缺錢想跟他借個幾萬元，當對方也拒絕你的時候，一人一次，那麼對方心裡也會比較平衡，而不再逼迫你，也算是互相尊重彼此的底線。

延伸閱讀：

Happy Wife‚Happy Life是真的！國外研究指出老婆越感到幸福，婚姻就越能美滿長久

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】