結婚5年人夫爆妻3異常行為疑遭「戴綠帽」！掀熱議評價兩極惹罵戰

【兩性關係｜婚姻】隨著時代進步，大眾不再被固有的穿搭模式所禁錮，女士們在穿搭風格上越來越開放了，但是時至今天依然存在衣着太暴露等於「性感」。日前，網上討論區有名人夫以「老婆突然穿的很曝露，是我亂想嗎？」發帖文，該帖文隨即引來許多網民熱議，不少人認同樓主的想法，有網民則反對樓主說法，意見兩極，一起來看看究竟吧！



討論區有名人夫以「老婆突然穿的很曝露，是我亂想嗎？」發帖文，該帖文隨即引來許多網民熱議。（Dcard討論區 截圖）

結婚5年 人夫因妻異常3大行為疑遭「戴綠帽」

一名男網民於Dcard討論區以「老婆突然穿的很曝露，是我亂想嗎？」為題發帖文，帖主表示自己跟太太結婚5年，婚後成功「上車」，業主的名字亦是太太名下，而他支付大部分的房貸，生活上的雜費則由太太支出，但是半年前開始，太太的異常行為讓她感到疑惑。

結婚5年 人夫因妻異常3大行為疑遭「戴綠帽」（電影《我的花心老婆》劇照）

太太衣著風格突180度改變 成導火線

太太總是喊忘了領錢，不時就什麽錢都完全不支出，最後由他獨自擔起房貸及生活雜費。其二，他們夫婦二人居住於台南，她在當地有一些不熟的朋友，平時大約半年才會聚會一次，但最近一次是三月底，突然表示有約且更不讓他陪同，令到帖主再感到疑惑。最後，太太的衣著風格突然180度改變，由以往既保守又簡約的風格，突然穿成低胸小吊帶，為此二人更小吵一番。帖主不解太太突如其來的改善，但太太直言是帖主過分胡思亂想。

太太衣著風格突180度改變成導火線（Dcard討論區 截圖）

由於太太的異常行為，使帖主忍不住跟太太溝通了一夜，惟太太表示「去年你曾私下說過父親閒話，讓我心裡不滿....」最後帖主得到的訊息僅僅如此，但他仍然無法接受太太的解釋，認為與她的行為改變沒有關係。

帖文引熱議！網望帖主正視事實 唯一可守著這東西

雖則帖文一出不少人都安慰男網民，希望男網民能正視事實更表示：「以女生來說突然想這樣打扮，真的有點綠」、「要改掉的事出軌的妻子」、「你最瞭解自己的枕邊人，面對現實吧！」；其中有一則留言更獲不少讚好，盼望帖主有心理準備，證據蒐集好，準備打離婚官司。如今他唯一可能守著的東西，正是他個人的財產。

雖則帖文一出不少人都安慰男網民，希望男網民能正視事實。（《離婚活動》迄照）

網民意見兩極：打扮改變就成外遇的鐵證？

有不少網民則認為是帖主亂想，引來不少網民留言表示：「其實看到流行什麼也很想嘗試」、「結完婚生完小孩才開始打扮自己的」、「不是說女生穿甚麼是自己的自由嗎？怎麼到這邊就變成外遇的鐵證...」、「這不是反而失去 只是想打扮好看、換個風格之類的理由了嗎」。

資料來源：Dcard討論區