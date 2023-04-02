台婦異物入眼不適「一行為」險致盲 醫生驚覺異物倒插結膜

女性健康｜相信大家總會試過眼睫毛、沙塵入眼的經歷，當這些異物入眼後你會如何處理呢？輕微異物入眼後，通常冷靜閉眼休息，讓大量淚水分泌或用人工淚水、眼藥水等就可以將異物沖出，但是原來「這個」動作有機會令異物插得更入，得不償失？



莫名的痕癢最要命，不少人都有個習慣就是會捽眼，但原來當異物入眼後捽眼很容易將灰塵、皮屑、花粉、化妝品等帶入眼睛，更令結膜出現過敏症狀，令異物更弄不出來！近日員林市明明眼科診所在 Facebook中分享了一個案例，一名40歲陳姓女子因異物入眼後捽眼，結果體驗了揉眼睛壞處，險盲之後果，令她十分後悔！

台婦一動作令睫毛插入結膜 視力模糊、角膜充血

40歲陳姓女子因右眼異物入眼，感到不舒服後捽眼，結果越揉越痛、角膜充血、視力模糊（《蒙上你的眼》劇照）

該名來自彰化縣的40歲陳姓女子因右眼異物入眼，感到不舒服後捽眼，結果越揉越痛、角膜充血、視力模糊，其後到員林市明明眼科診所檢查。檢查後驚覺是陳姓女子的異物是自己的眼睫毛，整根倒插進眼球結膜層，幸好沒傷害眼球！眼科醫師只能用微創手術，在陳姓女子的結膜上開一個切口並拉出睫毛，術後眼科醫師勸知女子盡量不要從事危險性較高的活動。所幸的是，女子在微創治療後，數日後回診檢查發現已康復，亦沒影響視力。

就以上案例，到底當異物入眼時應該如何處理呢？異物入眼弄不出的解決方法又是什麼呢？有見及此，《01女生》就邀請到眼科專科 伍立祺醫生為各大女生解答！

揉眼睛導致異物倒插？ 醫生：機會較少，普遍情況為異物攝入

《01女生》邀請到眼科專科伍立祺醫生為大家解答 （ 圖授權自受訪者）

對於為什麼揉眼睛會導致異物倒插眼球結膜層，伍醫生表示大家可以不用過於擔心，因揉眼睛引起異物插到結膜的機會較少，普遍情況為異物攝入。另外因為眼球結膜是一個粘膜，範圍包括眼白位置、上或下眼皮翻起的位置，而常見的異物入眼，通常是眼睫毛、衣物纖維、化妝品、磨砂粒粒、破損的隱形眼鏡一角等異物攝入，但都有輕微機會因揉眼睛後，使異物的角度剛好插到結膜。

揉眼睛會怎樣？ 醫生：揉眼四大壞處，乾眼症、濕疹、兒童要避免！

解說了異物攝入結膜後，但到底揉眼睛會怎樣？這個行為有什麼問題呢？伍醫生指出原來揉眼會導致四大壞處：

揉眼四大壞處｜1.病菌感染：感染性結膜炎、感染性角膜炎



揉眼有機會將黏附的異物帶入眼睛，從而使結膜出現過敏症狀，導致病菌感染，例如感染性結膜炎、感染性角膜炎等。伍醫生更指出若果大家本來已有乾眼症，例如怕光、眼睛易乾、眼睛痛的話，揉眼會比較容易誘發病菌感染！

揉眼四大壞處｜2.角膜變形：錐形角膜



伍醫生警告道過度捽眼會使角膜變形，形成「錐形角膜」，錐形角膜普遍於10多至30多歲病發，主要是後天而成，先天誘因可能是天生的眼角膜較薄及軟，後天因素則因為過度捽眼誘使角膜變形，角膜變形會致近視、散光，嚴重甚至可致盲！

醫生：揉眼四大壞處，乾眼症、濕疹、兒童要避免！（《三生三世十里桃花》劇照）

揉眼四大壞處｜3.表皮損傷 更影響視網膜變薄！



伍醫生特別提醒濕疹患者要多加小心揉眼的行為，因為揉眼並非只有眼皮會受影響，除了表皮損傷外，亦會傷害角膜表面，使角膜逐漸變薄、變形，最後往前凸出，形成圓錐角膜。當形成圓錐角膜後，視網膜變薄加上用力捽眼甚至有機會使視網膜造成脫落！

揉眼四大壞處｜4.散光形成、加深



原來揉眼亦會引起散光形成，伍醫生特別提醒兒童過度捽眼會使散光形成、加深等！散光的主要原因是眼角膜弧度不規則，眼角膜並不是一個正圓的半球體，而是一個橢圓的半球體。 如果眼睛垂直的弧度與橫向的弧度不同，它們之間就會產生度數偏差：散光。

異物入眼不應揉眼？ 醫生分享2招解決困擾

當異物入眼，痕癢非常時就會情不自禁地想揉眼，不過揉眼原來有那麼多的壞處，伍醫生坦言大家應停止揉眼，當痕癢時又應該以什麼方法處理呢？

常見的異物入眼，通常是眼睫毛、衣物纖維、化妝品、磨砂粒粒、破損的隱形眼鏡一角等（《閏密》劇照）

伍醫生指大家可以合眼，讓眼水自然分泌，令異物流出。另外，大家要緊記一個重點：異物進眼應盡快沖眼，伍醫生建議大家要以乾淨的水源，例如蒸餾水、飲用水、生理鹽水等作沖洗，若果身處惡劣環境，沙塵較大的地方，都可先以水喉水沖眼，然後立刻求醫眼科醫生！如果異物入眼後，異物不見了、弄不出的話，那麼有機會攝入了上眼皮的背面位置！伍醫生建議大家若有異物取不出、異物感、結膜充血、眼睛腫痛的情況，都應立刻求醫！