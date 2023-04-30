內地女痔瘡發作1舉動致「左眼整顆摘除」！醫生揭3大習慣易引痔瘡

痔瘡｜根據衛生防護中心資料顯示，痔瘡是由肛門的細小血管和結締組織形成，它可分為內痔及外痔。通常痔瘡變大或發炎時才會引發徵狀。內地日前有名女生飽受痔瘡困擾，年初痔瘡復發後，她未有求醫自行買藥，此舉動亦令她後悔一生，一齊看看究竟！



內地女飽受痔瘡未有求醫 1舉動讓她悔不當初

據內地媒體報道，內地湖南一名女生多年來一直飽受痔瘡困擾，直到本年2月痔瘡復發，惟她未有及時求醫，其後出現肛門疼痛及便血等症狀，她後來隨便到藥房自行買藥解決。然而，症狀未有好轉，更有惡化的情況，甚至連左眼也出現不適。

痔瘡｜內地女飽受痔瘡未有求醫 1舉動讓她悔不當初（ihealth）

女士坦言當時沒多想，一直誤以為自己休息不足，熬夜導致眼睛不舒服。直至半個月前，她漸漸發現自己左眼的分泌物變多，甚至出現流膿現象，而且有視力模糊的情況。當下女生即時急忙到醫院求醫。經過醫生進一步檢查後，證實患上膿毒症、左眼發炎，且有眼球穿孔、肺膿腫等情況；通過一連串的治療後，最終需把整個眼球摘除。

痔瘡｜當下女生即時急忙到醫院求醫。（getty Image）

正因她這一舉動引發嚴重後果，女士日前終順利出院，憶述這段不快的經歷，她悔不當初表示：「沒想到小小的痔瘡帶來這麼嚴重的後果，應該早點到醫院治療的。」

醫生強調：痔瘡發作忌自行用藥

按醫生的說法，女士的眼部膿腫和肺部膿腫都源於痔瘡。痔瘡發作後，內痔的血管壁可能會因破裂而導致出血，進而使細菌通過破損口進入血液，引起散播性感染和膿毒血症。眼部和肺部的細菌滋生繁殖，導致眼部膿腫和肺部膿腫。醫生提醒大眾細菌、真菌、病毒和寄生蟲等都可能引起全身感染，甚至膿毒症。

痔瘡｜醫生強調：痔瘡發作忌自行用藥（getty Image）

女士所出現的眼部炎症、眼球破裂甚至失明等症狀比較罕見。細菌感染是膿毒症的主要病因，當患者出現感染或疑似感染症狀時，應該前往醫院進行檢查，並接受治療，以減低引起膿毒症的風險。對於患有痔瘡的患者，當痔瘡發作時，不要盲目使用藥物，而應該就醫治療，以避免不可挽回的後果。

3大不良習慣恐易引發痔瘡

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑過去曾在社交平台Facebook分享指，不論是成人、青少年或兒童都有機會患上痔瘡，其中最為高風險族群通常都因不良生活習慣所導致。

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑過去曾分享指，不論是成人、青少年或兒童都有機會患上痔瘡。（FB@大腸直腸外科 陳威佑醫師）

1. 長時間久坐：學生大部分時間都坐在課堂上，特別是在大型考試期間，可能需要坐3至5小時，直到午餐時間才能起身休息。長時間的久坐會使得痔瘡組織保持在高壓狀態下，這時相對容易產生內痔或外痔。

2. 纖維攝取不足：不少人都愛吃「炸雞」、「甜品」，然而這類的食物中常常缺乏足夠的纖維，而纖維又是讓糞便維持「糞便容積（Stool volume）」的重要關鍵，當纖維攝取不足，糞便容積下降，讓排便間隔延長，糞便變得更硬，上廁所需更用力，痔瘡就更容易生成。

3. 新陳代謝快但飲水不足：除了愛吃「垃圾食物」外，不少人都愛戶外活動，大量的活動會讓水分蒸散變快，一天甚至可能會從汗腋蒸散出1000毫升的水分，如果飲水量不足，人體只能從「糞便中」萃取水分，這時候糞便會被脫得更乾更硬，也會讓痔瘡容易形成。