患乳癌末期醫告知只剩半年命　大馬婦無力負擔標靶藥終靠正念治愈

「去年醫生終於說我可以『close file』了，現在一年只需要做一次如乳房X光檢查（Mammogram）就可以了。」抗癌14年，張滎軒靠著自己的方式「治愈」自己。



張滎軒在2009年的某段期間發現自己的胸部經常出現疼痛感，剛開始她以爲那是經期反應，便不以爲然。然而在經期之後，她依舊能感受到胸部的疼痛，意識到情況不太對勁，趕緊前去求醫。「醫生檢查之後跟我說沒問題，但我還是覺得痛，要求醫生再仔細檢查，才發現腫瘤長在乳頭上。」張滎軒直言，一般乳房檢查都只檢查乳頭周圍，但她的腫瘤位置有異，若不是要求醫生仔細檢查，或許也不會找到問題的根源。

得知自己患癌，當醫院提出讓她做抽樣檢查時，仍處於震驚狀況的她只表示會考慮，并沒有立馬答應。「可能醫院擔心我臨陣逃脫，沒有去做檢查，趕緊通知我的婦產醫生，就這樣我隔天就回去做檢查，一天内就拿到報告了。」從確認患上乳癌第二期到排期動手術，期間只有一個星期的時間，回想起當時的情況，她説自己心裏害怕，但擔心醫院重新排期需要等候多時，只好答應立馬動手術。

原以爲患癌、動手術已經是最大的考驗，後來才發現這只是開始，更挑戰的是化療對自己毫無作用。「動完手術之後，我才知道我的癌細胞是很凶猛、散播很快的。」短期内，她從第二期擴散至第四期。

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只剩下半年壽命 學習做人

「化療對我來説沒有效果，但我沒有錢用標靶藥，乳癌患者也不適合吃荷爾蒙藥。」張滎軒的公公也是癌症患者，作爲主要照護者，眼見公公在患病后半年内離世，不禁讓她對癌症有所恐懼。「他是半年，到我的時候，醫生也説癌細胞擴散到很多地方，只剩下半年時間。我很擔心自己會像他那樣，很快就走了。」她是基督教徒，得知自己剩餘的時間不多后，她向上帝禱告，讓她在這半年時間内重新學習做人。

張滎軒是一家安親班創辦人，她坦言在患病前，自己的重心都放在事業上，希望能擴大自家事業。然而患病后，她開始理解付出愛心不求回報，學習放下事業和物質。在這半年内，她立志成爲學生、家長和癌友的生命典範。許多人認爲患癌就等於「快死了」，但她想用身體力行證明給學生和家長看，身患絕症也能站起來。

她想成爲其他癌友的典範，讓他們知道患癌也能活下來。「有一句話叫做：『願有多大，力就有多大』。」她在進行化療時發現，當中有將近一半的癌友復發患者，啓發她治療癌症不能只靠化療，而是需要其他的力量。於是她采用享受生命的方式去抗癌，轉移内心的恐懼。

自從得知自己剩下半年時間，她便開始大量看書，當中也不乏佛教和心理學書籍。「雖然我是基督徒，但也不忌諱看佛教的書。我看到那些書裏提到慈悲，我想學習慈悲，感受慈悲。」她在參與慈濟活動時，經常看見志工彎下腰向人道感恩，剛開始她無法理解這個舉動，直至後來才明白，這個舉動能讓人放下「我」，變得喜樂、謙虛。「有些人覺得說感恩很別扭，因爲他們把『我』放得很大，當你把自己放小之後，就會感恩身邊一切好的、壞的。」

半年期限過去，醫生告知她化療并無效果，但也癌細胞也沒有變大或擴散。「原本我聽見沒有效果時，我以爲上帝不給我過關，但醫生説不好也不壞，我就想或許我用對了方式，可以繼續努力。」

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偷吃的歡樂 快樂地與癌共處

與一般癌症患者一樣，家人嚴厲管控她的飲食，但長期吃幾乎無油無鹽的食物讓她幾進崩潰，開始背著家人偷吃。「以前的人會說不要吃這些，餓死癌細胞，但我真的受不了，叫他們趕緊去外面買東西給我吃。」想當然爾，家人的不允許與她的不快樂經常在摩擦，直至後來她開始偷吃一些食物，發現對身體根本沒影響，於是開始放開來吃。「後來家人知道我偷吃也沒事，他們懂我有自己的一套，也不再限制我了。」她知道許多癌友同樣面臨這樣的難題，所以經常與他們分享，若不想影響家庭和諧，同時不想盲從，也可以像她一樣「偷吃」。「其實偷吃賺到更多開心。」

雖然訪問中，張滎軒一直面帶笑容，話語中都是積極正面的詞語，但14年來她面對的不只是積極求存，還有各種家庭和生意上的挑戰。患病期間，她發現自己與夥伴之間有意見衝突，大家存在著各種溝通問題，加上與家人的摩擦，兒子進入叛逆期，一度讓她無所適從。

她發現夥伴之間存在溝通問題，於是將自己在其他課程上學習到的溝通技巧用在夥伴之間，大家說出心底話之後，反而更容易協調出解決方案。在家人之間的相處上，她也學會用轉念的方式來處理問題，將孝順母親的方式轉換為幫助其他兄弟姐妹，讓母親不再擔憂其他子女。「患癌是絕症，但也給了我很多好處，讓我跟夥伴、家人的關係變好，也懂得去轉念，處理問題。」

惟對孩子，她始終抱著一份虧欠。她承認自己在患病后的處理方式不妥當，經常告知孩子自己即將離世，一直向孩子交代身後事。「那時候他才5年級，這些可能讓他很沒有安全感，後來上中學進入叛逆期后，他就開始變壞。」後來，張滎軒意識到自己的錯誤處理，才開始學習陪伴。「陪伴孩子，也是陪伴自己，但我們的關係還需要時間。」

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凡事都需要時間 對自己進行各種「暗示」

「星雲大師説過一句話，原話我已經不記得了，但意思大概是——凡事都需要時間。」這句話點醒了張滎軒，無論做什麽都需要一個過程，并非一朝一夕就能達成。就好比身體可能因爲三五七年的勞累、壓力等而生病，不可能做幾次化療就能康復。

她開始放慢脚步，用享受生活的態度去面對生活，并且在生活中進行各種自我暗示，讓自己不着急于最終的「成績單」。張滎軒很渴望能活下來，她發現在只要自己的用詞和價值觀正面，就有助於提升自己的身體能量，於是她開始抄各種正面的字眼，就連説話的技巧和用詞都有所改變。「現在我不止説話正面，也很容易幫助那些消極的人尋找自身的亮點。」

張滎軒透露，即便處於積極樂觀的心情，她也經常會審視自己是否有進入「自以爲是的我」以及「摸棱兩可的我」這兩種虛假狀態。她指出，這些狀態一般是患者内心依舊有恐懼、委屈等卻不説出來，反而一直強以正面的詞語去談這些事，就會成爲心理狀態的致命傷。

由於自己受益於網絡文章，啓發她開始在網絡上寫文章，希望能達到生命影響生命的作用。「我曾經看到有人寫： 『我們要做癌症的主人，命令這些癌細胞』。」這句話對她影響甚深，也開始在網絡上分享文章，卻沒想到也纍積了不少粉絲。於是，她在去年決定將自己在抗癌路上的領悟集合起來出書，裏頭也集合了其他十位癌友的領悟，預計在今年5月出版，免費贈送于有需要的人。

「我終於成功做到，讓醫生認同那些擴散的黑影不是癌細胞。現在變成第三期了。」去年1月，醫生告知她可以「close file」，每年只需要進行一次檢查，確保身體健康即可。她希望能分享和鼓勵更多癌症患者學習與癌共處，創辦了涌愛關愛協會，不定期舉辦各種癌症相關講座、生活營等，邀來專業人士以及癌症患者分享，希望能鼓勵更多癌友樂觀面對。

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌勇士】抗癌14年終「治癒」 張滎軒：學會化整為零 醫人醫心醫病】