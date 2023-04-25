糖尿病日趨年輕化逾20%人患病！外研究：「2飲品」可降低死亡風險

大部份女生都嗜甜，更常以甜食取代正餐，甚至是一天喝到三杯手搖飲品。糖尿病是香港主要的慢性疾病之一，根據統計數字顯示，現時全港約有70萬人糖尿病患者，即是每10位香港人有1位是糖尿病患者，數字有上升趨勢。如今年齡小於35歲的人，佔有2%的人患上糖尿病；年齡大於65歲的人，更佔有超過20%的人患上糖尿病。



研究：「2飲品」能降低死亡風險

其實不少糖尿病患者為避免病情惡化都會通過飲食控制病情，眾所周知患者都需控制血糖，從而改良烹調方式或計算進食量。台灣腎臟科王介立醫生日前於個人社交平台專頁發文表示，據《英國醫學期刊》曾發表的研究，其研究追蹤1萬5千名人士的報告顯示，原來「飲用咖啡、茶及水有效降低死亡風險」。每天飲用逾4份咖啡、逾2份茶及逾5份的水，三者比較下降低死亡風險的效應都差不多，大約都能夠下降2成。

糖尿病｜研究：「2飲品」能降低死亡風險（FACEBOOK@王介立醫師）

另一方面，研究指出代糖飲料及果汁的影響則是中性，故此非好非壞。不過研究指出含糖飲料（SSBs）會增加死亡風險，而每天飲用逾1份（150卡路里）的含糖飲料會使死亡風險平均增加20%。

值得注意的是牛奶，低脂牛奶傾向有較好的預後，全脂牛奶傾向有較差的預後，但因為統計的信賴區域跨過1（主要是全脂），因此二分法的結論只能說牛奶大致為中性。

糖尿病｜研究指出代糖飲料及果汁的影響則是中性，故此非好非壞。（GETTY IMAGE）

研究同時證實，若果把含糖飲料轉換成代糖飲料，可減低死亡風險。醫生則表示證實了過去的主流認知，就是代糖可減低糖份造成的傷害，但換成咖啡、茶及水的話，死亡風險再會降低。不過醫生根據研究結果認為「水看起來應該是沒有比茶及咖啡還有效」，故此糖尿病患者未必只需喝水。

糖尿病｜若果把含糖飲料轉換成代糖飲料，可減低死亡風險。（GETTY IMAGE）

醫管局教「1方法」有效預防患上糖尿病

根據醫院管理局「智友站」資料顯示，肥胖是一個引致糖尿病的主要風險因素，因此可以透過預防肥胖，減低患上糖尿病的風險。

糖尿病｜肥胖是一個引致糖尿病的主要風險因素。（GETTY IMAGE）

以下是一些建議預防方法：

保持理想體重，體重過胖者，宜定下減重目標(5-10%現時體重)，亞洲人的理想體重指標(Body Mass Index, BMI)為18.5-22.9。

【體重指標 = 體重(公斤) ÷ 身高(米)÷ 身高(米)】

此外，要均衡飲食以「三低一高」，即低脂肪、低糖、低鹽及高纖維素飲食原則為目標，保持活躍，定期進行中等強度運動 (建議每星期最少五天進行30分鐘或以上運動)。由於早期症狀並不明顯，每年適當的身體檢查可助及早偵測疾病。

資料來源：FACEBOOK@王介立醫師