查理斯加冕｜卡米拉如何挽救負面形象？后冠移除106卡鑽石避爭議

查理斯加冕｜英王查理斯三世（King Charles III）的加冕禮（6日），成為了全球焦點，邀請多國元首出席和議會代表出席。另一焦點同時落在卡米拉王后身上，作為國王身邊的賢妻，需表現出優雅和強大內心的一面。雖卡米拉當年因多角戀情，被人認定破壞查理斯和戴安娜的婚姻，因而形象滑落谷底，但隨著時間洗禮，漸漸令人對她改觀，逐漸留下不差的印象，到底她做了甚麼，來改善其形象呢？



卡米拉美貌不及戴安娜 靠3招奪查理斯三世歡心

卡米拉和查理斯的戀情，一直都是剪不斷理還亂。論外貌，卡米拉或不及戴安娜，但論捉透男人心，她可是位佼佼者，不僅與王室男子志趣相投，亦會體貼照料別人。在戴安娜出現前，卡米拉和查理斯曾為情侶，但據王室傳記作者Penny Junor稱，當時實為查理斯一廂情願，卡米拉最後情定「萬人迷」Andrew Bowles。

查理斯加冕｜卡米拉曾介入查理斯和戴安娜的婚姻？(Getty Images)

查理斯婚後仍戀卡米拉？

查理斯其後迎娶戴安娜。據悉當時卡米拉與戴安娜甚為老友，後者更常到對方的家，幫忙照顧小孩，卻沒想到自己的丈夫，原來仍留戀自己的摰友。有指戴安娜於度蜜月時，發現查理斯的日記內，掉出卡米拉的照片。她其後向卡米拉攤牌，卻獲回覆已有可愛的孩子，亦深得民心，「你還想要甚麼？」兩人關係因此決裂，戴安娜亦在1997年的訪問中，表示「這段婚姻有三個人，所以有點擠擁」，暗斥對方是第三者。

查理斯加冕｜卡米拉憑個人意志及努力，慢慢令人改觀。(Getty Images)

查理斯加冕｜卡米拉挽救形象做法一：作風低調、不奪取戴安娜稱號

雖然卡米拉因此形象滑落，但憑著個人意志及努力，慢慢令人改觀。她與查理斯的戀情被揭發後，一直保持低調個性，即使被抨撃為第三者，也不會作出回應或反撃。兩人其後在2005年結婚，卡米拉依然不會強出風頭，引起傳媒焦點，成為默默支持查理斯的女人。她婚後擁有多個稱號，但一直只用康沃爾公爵夫人，而非跟戴安娜一樣的威爾斯王妃，以表尊重，並避免引起大眾不滿。

查理斯加冕｜卡米拉透過慈善釋出善意，多年來都熱心參與公益活動。(Getty Images)

查理斯加冕｜卡米拉挽救形象做法二：熱心參與公益

卡米拉同時透過慈善釋出善意，多年來都熱心參與公益活動，甚至連負責紀錄王室歷史的雜誌主編Ingrid Seward，都感嘆她的努力，「她成功向人展示真面目，不是一位惡棍。」卡米拉每年都會親訪慈善機構數十次，不少人與她相處後，都盛讚她為人熱情討喜和不拘小節，Ingrid亦指她穩步踏實地履行職責，贏得到尊重，特別在反對家庭暴力和性侵方面不違餘力，即使成為王后，仍重視這些工作。

查理斯加冕｜卡米拉的想法穩重深遠，會體貼別人感受。(Getty Images)

查理斯加冕｜卡米拉挽救形象做法三：慮及他人想法、后冠移除這鑽石避爭議

此外，卡米拉的想法穩重深遠，會體貼別人感受。在加冕禮上，她所戴的后冠，基於「持續性和效率」的考量，決定重用瑪麗王后加冕時的王冠，並加以改良，鑲嵌上屬於英女王伊麗莎白二世個人珠寶的卡利南III、IV和V鑽石（Cullinan），以向她致敬。她同時將具爭議的「光之山」鑽石（Koh-i-Noor）除下，避免喚起印度人在英國殖民時期的傷痛回憶。

查理斯加冕｜卡米拉於加冕禮上的后冠，會用瑪麗王后加冕時的王冠改造。(Getty Images)

這顆「光之山」鑽石重達105.6卡，由印度開採出來，經歷多次被爭奪和交易，後來被東印度公司奪得，並在1849年獻予維多利亞女王，鑲嵌於王太后的后冠上。不少印度人認為，寶石象徵英國殖民歷史，故在英女王逝世後，要求歸還。為減輕爭議，同時表示尊重，因此卡米拉決定將鑽石拿下，展現出貼心的一面。