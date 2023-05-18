內地網民瘋搶熱議這個聯名：最便宜的名牌產品、21元可得Fendi？

名牌產品花費不貲，名牌手袋、服飾需要花費上萬元，想轉戰首飾、裝飾品都需要四位數字，普遍人都要自律節省一、兩個月才能購入，但如果現在只需人民幣19元（港幣約21元），就能夠得到一個名牌產物，你又會否入手呢？



綜合內地媒體報道，早前一直有關於喜茶與奢侈品品牌聯名的消息，消息一早在小紅書等社交平台被瘋傳，引起不少網民關注。昨日（5月17日），喜茶正式公開聯名消息，會與奢侈品品牌Fendi推出聯名合作飲品。另外於5月19日至6月16日，雙方會在北京Temple東景緣的「Fendi hand in hand」匠心藝術展中，設置「hand in hand茶室」及具有中國彝族特色的限定產品體驗，包括茶室限定「FENDI木姜子特調」與4款限定烘焙產品。

Fendi 喜茶聯名合作消息一出 內地網民熱議瘋搶

兩者合作的消息一出風靡各大內地社交平台，瞬間引來熱議，喜茶的微博公眾號所發布的聯名消息：「HEYTEA｜FENDI致敬匠心喜悅發生」一文更在短短一小時內獲得了超過十萬的閱讀量！而該聯名合作飲品亦正式在全國門店上線，為大家帶來一款售價為人民幣19元（港幣約21元）的「Fendi 喜悅黃聯名飲品」之外，凡購買兩杯「喜悅黃」，更可免費獲贈聯名Fendi hand in hand主題徽章、杯墊等周邊產品。

一經開賣後，喜茶部分門店的線上點單程序更一度出現爆單、暫停售賣、系統癱瘓的情況，甚至有網民指下單三小時後才拿到，不到中午時間已經多間舖售罄，可見其瘋買的情況。

茶飲售罄之後，並沒有停止這個聯名的熱度，原本免費贈送的周邊產品亦紛紛被炒賣，在內地二手物品交易平台「閒魚」上可見聯名徽章、杯墊等周邊已經被賣到人民幣100元（港幣約112元），部分賣家還推出「替你喝」服務，表示買家可以「請」自己喝兩杯奶茶，以代領聯名周邊的情況。

內地網民對於聯名反應不一 值得入手還是影響品牌？

內地網民都樂見這次兩者聯名，黃色更一度成為昨天的內地社交平台代表顏色，大家都在不斷發佈此次的聯名系列，不單喜茶在各個平台的頭像、背景都換成了「喜悅黃」，搶到聯名款的大家亦紛紛展示出黃色的杯子、杯套、手提袋等等。

不少網友都大呼：「買奶茶送Fendi 」、「最接近名牌的一次」、「感謝喜茶給了大家買到Fendi 的機會」、「買個Fendi 的小掛飾都上千了，在這裡花幾十塊，不僅能喝茶還有徽章送，超值！」等等討論。

幾千、上萬塊的包買不起，幾十塊錢的聯名奶茶和周邊還是能滿足自己吧，簡單拍個照，發一條朋友圈，就是值得的！ 內地網民

因著周邊產品之多，不少網民更發揮創意，指聯名所使用的茶杯並不是一次性的紙杯材質，而是可以重複利用的5號塑膠材質，所以可以作為辦公室水杯。另外，小紅書上亦出現了不少使用聯名杯子的DIY產品，如檯燈、花瓶、拆花、小裝飾等。

對於聯名，亦有網民直指：「買喜茶的人不會買Fendi手袋」，Fendi在替喜茶作托襯宣傳，反而對實際生意增長並無幫助、浪費宣傳資源。甚至因為與廉價、日常生活用品合作，反而影響奢侈品品牌形象，令原有客群感到反感，直呼品牌低俗了，不會再買！

聯名合作雙贏局面 樂見新時代發展走向

到底聯名合作屬好屬壞呢？其實近年不少跨界別的聯名合作，從消費品到影視、動漫，遊戲，連汽車、護膚品都在其中，例如喜茶x 藤原浩、無印良品 MUJI x Sundiro Honda 植村秀x peko 牛奶妹聯乘、Louis Vuitton x草間彌生等等。

這次雖然屬於較罕見的奢侈品與茶飲合作，看似Fendi在幫助喜茶宣傳，但其實互相幫助。喜茶來頭不小，雖然看似平民茶飲，貼地設定成就其發展快速關鍵！早在2018年，喜茶就推出近100種聯名和周邊產品，包括手機殼、音響、雨傘等，每次都帶來不錯的反應迴響，後來更被內地網民笑稱「被茶飲耽誤了的營銷設計公司」。

另外，喜茶在2021年7月獲得不少融資，明星股東雲集，除了高瓴、騰訊等，其中一員更是全球最大奢侈品集團LVMH旗下的LCatterton。

茶飲、咖啡品牌的周邊和聯名就是衝動慾望下為顏值的一種消費，而奢侈品正正就需要衝動慾望而吸納消費者目光，兩者聯乘正好打進年輕人市場。雖然聯名的成效眾說紛紜，不過基於新鮮感、羊群心理，大家都「身體很誠實」，不單是以時間、金錢買入聯名產品，更會潛意識中將奢侈品與個人拉近，證明個人品味、跟上潮流的一個舉動。

基於這個大前設之下，聯名合作所需要的大眾關注度、宣傳都能夠達到，大家都紛紛投下自己的金錢。這個合作更可以為「Fendi hand in hand」匠心藝術展作預熱，在這個網絡世界為上的年代，經由大家的社交圈子轉發，能夠接觸的觀眾群更為之廣，實屬一個雙贏局面。