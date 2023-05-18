2023精品雨靴推薦Top 10　LV、Prada帥甜，Fendi、Chloé通勤必備

面對即將到來的雨季，時髦精們肯定不捨得把美鞋拿出來穿，千萬別擔心，儂編這邊整理出10雙精品雨靴，從變形的軍綠色LV「Archlight」、Balenciaga與Crocs合作的搞怪靴款，再到長靴控會心癢難耐的Fendi厚底款，就算是豪大雨特報都能時髦登場！



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1. Louis Vuitton

Louis Vuitton的「Archlight」的科技未來感的造型，已經讓無數時髦男女被圈粉！而面對雨季降臨，也幫大家準備好以橡膠材質的靴款，一體成型的設計，搭配上雙鞋帶的配置更有Outdoor感，與細節處的小小monogram相互輝映！

2. Dior

靴子控都知道有時候靴子口徑太小太緊，光是穿一隻腳就會離你的打卡鐘更遠一些，Dior這款完全不會有這種困擾，藕粉色的色彩帶有一點灰度，加上一旁的鏤刻圖章，把優雅與酷感平衡得很好！

3. Fendi

你是長腿妹妹嗎？如果是的話一定要試試看這雙！這雙來自Fendi的厚底膠靴，可以把你修長的小腿最大程度的展現出來，厚底的設計加上鞋底的Logo設計，不管是穿辣短褲或是搭配長裙露出一小段都會很好看！

4. Celine

喜歡中性風格的酷女孩不要滑開！這雙以深藍色為基調，以白色滾邊做層次，再以白色的Logo作點綴，寬口的鞋口穿起來更方便，也能營造出隨性感，酷女孩們可以考慮入手這雙，推薦給你們！

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5. Bottega Veneta

Bottega Veneta是不是太會賣萌了！這雙澎澎潤潤的膠底靴款，幾季以來都很受時髦女孩的歡迎，店上一直賣的嚇嚇叫，而穿上了「灰姑娘」的透明鞋，能夠很完美的搭入中性色調的衣櫃中！

6. Prada

Prada以尼龍材質在精品圈站穩腳步，說到雨季必備的靴子怎麼能忘記它？這雙「Monolith」的軍靴，用厚實的鞋底增添鞋子份量感，再以皮革與經典工業尼龍，一旁還有掛上可愛的小包，三角形標誌作點綴，女人們怎麼能不愛？

7. Balenciaga

不耍怪就心癢難耐的Balenciaga，與Crocs的聯名系列可以說是討論度超級高！更可以說是品牌近年來的一個新經典，而除了厚底拖鞋怪可愛的，也可以參考這款厚底的靴子，有點「工人感」的氛圍，街拍五連拍還會輸？

8. Chloé

以鋸齒狀的鞋底，輔以粗跟的款式，Chloé的這雙「Betty」很明顯是要讓女人雨季也能時髦，這樣的跟高也是讓女人走起來不會有負擔，還很顯身高、腿長，多款顏色中，儂編私心最愛這個灰藍色，也算是彌補了「天黑黑」的季節。

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9. Off White

還有誰比潮流精品Off White更直白、更會想Slogan？直截了當地以白色的非襯線體寫上「For Rainy Days」，完全點出這雙鞋的特性，儘管是黑色卻選用三種不同光澤度的黑色材質，腳後跟綁上一個塑膠繩，潮流女孩就靠這雙「未雨綢繆」！

10. Moncler

Moncler不只賣羽絨服賣不完，還來搶雨天的生意！用防水的白色面料與鞋口的黑色布面成對比，把品牌原有的機能感也注入到了這雙雨靴上，雖然白色很容易髒，但是橡膠那麼好清洗，時髦還是比實用重要吧？

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